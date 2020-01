Ako podať prvú pomoc, keď to kamarát preženie s alkoholom? Radí záchranár

Štrnganie pohárikov k silvestrovskej noci patrí. Ale aj pri ňom treba poznať mieru. Inak sa noc skončí prinajmenšom hanbou a v horšom prípade otravou alkoholom.

Ako hovorí skúsený záchranár Viliam Dobiáš, kniha „opileckých“ príbehov by mala najväčší počet strán. V každej službe záchranárov sa pritrafí aspoň jeden. Ako spoznať, že váš kamarát nie je v poriadku a kedy už treba urýchlene hľadať odbornú pomoc?

Kontrolujte kamarátov

„Kamaráti rozpoznajú nadmerné požitie alkoholu ľahko, lebo väčšinou pijú spolu,“ začína s nadhľadom rozprávanie o prvej pomoci prezident SČK a záchranár doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD. „Opití ľudia sú vo zvýšenej koncentrácii v pohostinských zariadeniach, prípadne v okolí. Objavujú sa u nich rôzne stupne poruchy reči. Motá sa im jazyk, napriek tomu sa snažia hovoriť viac a rýchlejšie, ako im mozog produkuje myšlienky.“ Počas komunikácie budete cítiť z úst zápach alkoholu. Všetko sprevádzajú nekoordinované, mierne prehnané pohyby. Typické sú i rozvláčne gestá.

Ak sa dusí, nečakať! Tento záchranný manéver si dobre zapamätajte

Pomôže i čašník

Opitosť sa prejavuje aj vysokou dávkou odvahy, nadmerným sebavedomím, siláckymi rečami, avšak minimálnym kritickým pohľadom na veci a činy. Ku klasickým prejavom patrí aj ťažšie udržateľná či takmer žiadna rovnováha. Ideálne je, ak ste v podniku. Väčšina čašníkov má pozorovací talent, dobrú pamäť, a tak v prípade potreby vedia často poskytnúť informáciu, koľko váš priateľ či známy vypil alkoholu. „Prestať piť je najúčinnejšia prvá pomoc, ale dobrovoľne nerealizovateľná,“ pridáva reálny pohľad na vec prezident Slovenského Červeného kríža. „Nadmerné pitie sa väčšinou končí bezvedomím. Zadusenie zatečením obsahu žalúdka do dýchacích ciest je najčastejšia celoročná príčina smrti opilcov. Podchladenie a zamrznutie zase najčastejšou zimnou príčinou.“

Tipy záchranára:

► nepite nalačno

► nepite rýchlejšie, ako je odbúravanie alkoholu v tele, necelé poldeci destilátu či dva decilitre vína alebo jedno pivo spracuje organizmus za dve hodiny

► dopĺňajte aj nealkoholické nápoje

► zajedajte potravou bohatou na ovocný cukor

Nedýcha?

Ak je opilec v bezvedomí, postupujte pri prvej pomoci rovnako ako v prípade, keď upadne do bezvedomia triezvy človek. Postihnutého oslovte alebo ním zatraste. Neobjavila sa žiadna reakcia? „Potom zakričte o pomoc a zároveň zistite, či dýcha. Počas tohto úkonu držte hlavu obidvoma rukami v záklone,“ radí Viliam Dobiáš. „Ak je postihnutý v bezvedomí a nedýcha, začnite s oživovaním. Stláčajte hrudník a začnite so záchranným dýchaním. Ak je opitý v bezvedomí, dýcha a je vonku zima, zoberte ho do tepla a otočte do stabilizovanej polohy na boku.“ Vyzlečte mu mokrý odev a prezlečte ho do suchého. Poprikrývajte ho dekami, prípadne termofóliou. Nezabudnite sa pozrieť, či nemá veľké rany na tvári. Skontrolujte aj vlasatú časť hlavy. Ak hlava krváca, neváhajte vyhľadať lekársku pomoc. Odborníci by mali vylúčiť prípadné poranenie mozgu, za ktorým sa skrýva pád. Videli ste, ako podgurážený kamarát spadol len zo stoličky? V tom prípade je poranenie podľa odborníka málo pravdepodobné.



Kamarátovu opitosť nepodceňujte, môže mu ísť o život. Zdroj foto: Shutterstock

Skontrolujte viečka

V žiadnom prípade sa nesnažte u opitých ľudí vyvolať vracanie. Je to zakázané. „Ak začne vracať sám, nebráňte tomu, len ho otočte na bok,“ upozorňuje záchranár. „Do rúk zdravotníkov patrí človek pod vplyvom alkoholu, ktorý nemá žmurkací reflex.“ To znamená, že nemrkne, ak by ste sa jeho oka jemne dotkli prstom. Tiesňovú linku ihneď volajte aj v prípade, keď niekto pil alkohol, je v bezvedomí, chrčivo dýcha aj pri záklone hlavy a nereaguje na bolestivé podnety, napríklad keď ho uštipnete.

Riskujete na sánkach poranenie miechy? Aký kopec je ideálny pre malé deti?

Signálom, že si postihnutý vyžaduje odbornú pomoc, sú aj nerovnako rozšírené zrenice a čerstvé krvavé poranenie. Tiež v prípade, keď je pomočený a ruku na jednej strane má nevládnu. „Otočte ho do stabilizovanej polohy na boku a pozorne sledujte až do príchodu záchranky,“ prízvukuje Viliam Dobiáš. Vždy však myslite na to, že človek mohol vypiť len pohár vína, ale v bezvedomí môže byť pre cukrovku, porážku, epilepsiu či úraz hlavy. „Alkoholový zápach nemusí automaticky znamenať otravu alkoholom. Opýtajte sa ho niečo, aj človek, ktorý je zdanlivo v bezvedomí môže zamrmlať, daj pohárik a zmizni. Chorý človek to nikdy nepovie,“ pridáva tip záchranár.

Čítajte aj: