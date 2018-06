Ako sa zbaviť strachu z laserovej operácie očí?

Syndróm bieleho plášťa je medzi slovenskými pacientmi značne rozšírený. Stačí zlá osobná skúsenosť, prípadne skúsenosť niekoho z rodiny, a postupne nás nahlodávajú obavy.

Pri laserovej operácii očí sú tieto obavy väčšie, než zvyčajne.

Niet sa čomu čudovať, zrakom vnímame až 80 % všetkých podnetov. Nechať si siahnuť na orgán, akým je oko, to chce riadnu dávku odvahy. Niektorým ľuďom sa stiahne žalúdok už pri aplikovaní očných kvapiek. Tak ako bojovať so strachom z operácie očí?

Na Slovensku je „prvá lastovička” spomedzi očných kliník

Laserová operácia očí vám dokáže zvýšiť kvalitu života, to je samozrejmé. Ak ste nad ňou už uvažovali, možno ste si robili aj prieskum očných kliník. Na Slovensku ich nájdete viac, dokonca kvalitných. No nie každá sa môže pýšiť službou, ktorú ponúka iClinic.

Tou službou je odborná psychologická pomoc.

„Čo sa týka strachu z oslepnutia, to je základná otázka pri akejkoľvek očnej operácii. Či budem vidieť, či budem dobre vidieť a či neoslepnem,” hovorí MUDr. Petra Hlaváčová, PhD., FEBO z iClinic. Takýto strach je pochopiteľný, no môže ovplyvniť samotnú operáciu. Mať na stole vystresovaného pacienta je náročné, nemusí dodržiavať pokyny operatéra.

A to aj napriek tomu, že pacienti sú už pri prvej návšteve iClinic oboznámení s tým, že samotná operácia je takmer bezbolestná, rýchla a skutočne efektívna.

Odborníčka pomáha pacientom prekonať obavy

Mgr. Marcela Korčeková, ktorá s iClinic spolupracuje, má viac ako 20 ročné skúsenosti s pomáhaním pacientom prekonať pocity strachu a úzkosti. „Strach často pramení z detstva, no môže mať aj iné korene. Ako ľudia máme tendenciu vopred si pripravovať katastrofické scenáre,” hovorí Mgr. Korčeková vo videu.

Aj preto budúcim pacientom na sedeniach pomáha pozrieť sa racionálne na to, čo ich čaká nielen pred alebo počas operácie, ale najmä na to, ako im tento krok pomôže zlepšiť život. „Majte strach, no napriek tomu konajte,” hovorí psychologička o jednom z kréd, ktorým svojich pacientov motivuje, s čím sa dá len súhlasiť. Ak sa totiž necháme ochromiť strachom, prichádzame nielen o to, čo už máme, ale aj o to, čo by sme mať mohli.