Alkohol nezabíja mozgové bunky, tvrdia vedci. Môžete piť ako dúha?

Každé opojenie alkoholom vás stojí 10 000 mozgových buniek, tak znie varovanie. Uveríte mu minimálne vtedy, keď máte opicu. Je to však skutočne pravda?

Alkohol z vás určite nespraví múdrejšieho človeka. Naopak. Potvrdí to každý, kto aspoň raz vypil viac, ako mal. Väčšina z nás vie, čo znamená viesť rozhovor s podguráženým človekom, alebo naopak, aké je ťažké po záťahu trafiť kľúčom do dverí. Nehovoriac o tom, že sa ráno zobudíte s oknom, s príšernou bolesťou hlavy a so žalúdkom na vode. A rovnako nepríjemná ako samotná opica je aj pomyslenie, ako ste sa minulý večer spoločensky strápnili.

Odumierajú, alebo nie?

Je nesporné, že alkoholikovi, teda človeku, ktorý dlhodobo a veľa pije, ubúda z mozgovej hmoty. Na príčine je napríklad nedostatok vitamínu B1 či nadmerné množstvo amoniaku kolujúceho v krvnom obehu. Okrem toho, nadmerná konzumácia alkoholu má aj priame následky, vedie k ochoreniam pečene, obličiek, srdca či iných orgánov a zhoršuje ďalšie ochorenia. Opitý človek si môže spôsobiť aj úraz hlavy, nehovoriac o obrovskom riziku pri šoférovaní alebo o deštrukcii sociálnych väzieb. Zoznam negatív je dlhý, nájdete ho na každej stránke venujúcej sa závislosti od alkoholu.

Napriek týmto známym skutočnostiam, naozaj platí, že pri pití odumierajú tisícky nervových buniek, ako sa všeobecne tvrdí? Určite máte skúsenosť, že keď vaše telo alkohol zmetabolizuje, postupne sa vám vráti schopnosť normálne rozprávať a sústrediť sa, rovnako sa vráti zmysel pre rovnováhu aj jemná motorika. Mozog sa skrátka po jednorazovom záťahu zotaví. Vedci tvrdia, že alkohol je k nervovým bunkám šetrnejší, ako si myslíme. Zjednodušene povedané, nelikviduje ich ako pri neurodegeneratívnych ochoreniach, „iba" narúša ich komunikáciu.

Myslenie, pohyb, ale ani dýchanie nefungujú bez "ohňostroja" v našej hlave, ktorý spôsobujú elektrické impulzy preskakujúce z nervu na nerv. Predstavte si muža, ktorý sa pri tanci dotkne partnerky. Bunky v koži aktivujú susedné nervové bunky a tie zase ďalšie, až kým sa informácia cez miechu nedostane do mozgu. Vtedy si tanečníci uvedomia dotyk ruky či rúk a nasleduje reakcia.

Mozog vyšle nové elektrické vzruchy po nervových dráhach späť do rúk, tento raz do svalov tanečníkov. Tie napríklad spôsobia, že tanečníci sa uchopia za ruku, alebo sa dotykom vyhnú. Aby neurosieť fungovala, musia byť nervové dráhy vzájomne prepojené v uzloch, cez ktoré sa elektrický vzruch bez problémov dostane k ďalším bunkám. A tu je háčik. Existujú mediátory, ktoré tento prenos brzdia, a také, čo ho urýchľujú.

Ruší rovnováhu

Do tejto rovnováhy zasahuje alkohol. Spôsobuje, že viac účinkujú brzdiace mediátory ako tie, ktoré reťazovú reakciu medzi nervovými bunkami urýchlia. Preto elektrické vzruchy nepreniknú do mozgu tak, ako by mali, a preto mešká aj spätný príkaz mozgu, napríklad pre centrum zraku, reči, rovnováhy, správania. Opitý človek sa potáca, horšie vidí, hovorí aj myslí, má okno, je agresívny alebo naopak, chce sa mu spať.

Na tomto princípe funguje aj uvoľnené či odbrzdené správanie, ak si alkohol užijete v miernej dávke. Prvá oblasť mozgu, ktorá je zasiahnutá už malým množstvom alkoholu, je centrum zodpovedné za zdržanlivé správanie. Ak si dáte do nosa s mierou, ste uvoľnenejší, rozhodnejší, výrečnejší. Pripadáte si príťažlivejšie, nemáte problém nadviazať kontakt. Až potom nasledujú centrá zodpovedné pre spomienky, pohyby či spánok.

Všetko je o miere

Keď sa účinky alkoholu stratia, nervovým bunkám sa vráti ich schopnosť vzájomne komunikovať. Možno si už nebudete pripadať takí cool ako minulý večer, ale trvalé škody na vašom mozgu nenastanú. Potvrdzujú to mnohé pokusy na zvieratách a aj štúdie o kontrolovanej miernej konzumácii alkoholu.

Takže, stále platí to isté: Ak budete piť s mierou, neuškodíte si. Keď však budete piť často a veľa, riskujete, že sa z vás stane alkoholik so všetkými vyššie spomínanými negatívami. A ešte jedna vec: Štúdie, o ktorých sme sa zmieňovali, sa týkajú dospelých. Mozog, ktorý je vo vývoji, reaguje na drogu oveľa citlivejšie. Preto by mal byť alkohol pre tehotné, deti a tínedžerov absolútnym tabu.

