Antibiotiká s rozumom! Robíte všetko pre to, aby zabrali?

Patríte k pýtačom alebo k odmietačom? Dve kategórie chorých, z ktorých lekári nie sú šťastní a väčšinou sa medzi sebou neznesú.

Rozvážny lekár antibiotiká len tak nepredpíše. „Antibiotiká nie sú ‚všeliek‘. Liečia bakteriálne, nie vírusové ochorenia. Neraz sú moji pacienti presvedčení, že by mali byť aspoň raz ročne preliečení širokospektrálnymi antibiotikami, lebo sa tak odstráni akýkoľvek zápal v tele. Nie je to opodstatnené. Antibiotiká sa musia predpisovať a užívať cielene a s rozumom,“ dobre pozná podobné „svokry“ praktická lekárka Diana Ganajová. To, či vás do postele poslal vírus alebo baktéria, len tak jednoducho nerozoznáte a na prvý pohľad veľakrát ani lekár.

„V ambulancii sa na rozlíšenie bakteriálnej a vírusovej infekcie používa test CRP. Je dostupný aj v lekárňach. C-reaktívny proteín je látka vyrábaná v pečeni ako odpoveď na zápal. Normálna hodnota CRP má byť pod desať miligramov na liter, mierne zvýšená je od 10 miligramov, zvýšená nad 30 miligramov na liter potvrdzuje zápal v tele. Vtedy treba, aby vás lekár komplexne vyšetril, posúdil zdravotný stav a určil správnu liečbu,“ vraví lekárka.

Nefungujú lebo...

Nadávate, že lekár si z vás robí pokusného králika a lieky vám ordinuje naslepo? Trpezlivosť! „S výnimkami, keď pri bakteriálnej infekcii antibiotiká nepomôžu, sa, žiaľ, stretávame pomerne často. Pred začiatkom liečby sa štandardne neodoberá materiál na mikrobiologické vyšetrenie, výsledok máme najskôr o 3-4 dni. No stav pacienta si vyžaduje okamžitú liečbu. Nie vždy je mikroorganizmus citlivý na podávané antibiotikum. Preto môže byť prvolíniová liečba neúčinná,“ objasňuje doktorka Ganajová, že aj napriek vášmu sklamaniu je takýto postup správny.

A pravdu!

Robíte aj vy všetko pre to, aby zabrali? „Ak antibiotiká beriete v nižšej dávke alebo nie dosť dlho, nemusí antibiotikum účinkovať. Alebo sa vám čiastočne zlepší stav, no o pár dní sa ochorenie vráti a prepukne ešte intenzívnejšie,“ dodáva praktická lekárka.

O 3 dni fit?

Každý to chce mať čím skôr za sebou, no platí jednoduché pravidlo. Ak už antibiotiká dostanete, musíte ich vybrať všetky a presne tak, ako kázal lekár. Inak sú zbytočné! „Odporúčaná dĺžka liečby závisí od typu liečiva, od závažnosti stavu a priebehu ochorenia. Do úvahy berieme aj typ infekcie, pridružené a prekonané ochorenia, epidemiologickú situáciu a skúsenosti s predchádzajúcou liečbou, teda disciplinovanosť pacienta,“ hovorí praktická lekárka.

„Trojdňová antibiotická liečba je vhodná pri infekciách horných a dolných dýchacích ciest alebo pri vybraných infekciách močovo-pohlavného ústrojenstva. Užívate ich raz za 24 hodín počas troch dní, no účinná hladina – antibiotická clona, v tele trvá ďalšie tri dni. Neznamená to, že choroba je zažehnaná. Neraz pacienti napriek predpísanej dĺžke liečby 7 či 10 dní prerušia užívanie antibiotík už po štyroch a zvyšok balenia si odložia ‚na horšie časy‘. Baktérie sa tak však len uspia a neskôr zaútočia v plnej sile. Nabudúce antibiotiká nezaberú alebo sa ochorenie vráti,“ varuje doktorka Ganajová.

Jedny na všetko?

Širokospektrálne antibiotiká, teda lieky so širším záberom, vám predpíše lekár v prípade, ak nemá ešte v rukách výsledok laboratórnych vyšetrení na pôvodcu ochorenia, no liečbu potrebujete okamžite. Po získaní výsledkov vám môže liečbu upraviť.

Nielen číslo

Ani na CRP test sa však neoplatí vždy 100 % spoliehať. „Neliečime len číslo – hodnotu CRP. Berieme do úvahy všetky príznaky, dĺžku ich trvania, pridružené ochorenia, vek. A, samozrejme, podľa príznakov robíme okrem prvotného aj ďalšie pomocné vyšetrenia – výter z hrdla a nosa, röntgen prinosových dutín, hrudníka, odber krvi na sérologické vyšetrenia, ultrazvuk brucha, vyšetrenie moču,“ vymenúva doktorka Ganajová ďalšie potrebné úkony na stanovenie diagnózy.

Okrem toho, nie pre každý zápal v tele vyletia hodnoty C-reaktívneho proteínu hore. „Pomerne zákerne sa správajú chlamýdie či mykoplazmy, pri ktorých hodnota CRP obyčajne nebýva vysoká. Ich odhalenie je komplikovanejšie a antibiotická liečba dlhodobejšia,“ pripomína doktorka choroby, z ktorých sa môžete dostávať týždne aj mesiace.

