Beriete lieky na osteoporózu? Nesmú vám trhať zub, varuje odborník

Bisfosfonáty sú pri liečbe osteoporózy účinné, ale môžu vám poškodiť čeľusť. Prv než ich začnete užívať, choďte k zubnému lekárovi alebo chirurgovi.

Idú vám osteoporózu liečiť bisfosfonátmi? Ak vás ošetrujúci lekár nepošle ešte pred začiatkom liečby k stomatológovi, pýtajte sa na vyšetrenie sami. Ani mnohí zubní lekári nevedia, že bifosfonátová liečba môže súvisieť s odumieraním čeľustnej kosti. Stomatológa upozornite, že budete brať bisfosfonáty alebo ste ich už užívali, najmä ak máte absolvovať vytrhnutie zuba či zubov. Informujte ho, aj keď vám ich nebude trhať. Ideálne je, keď vás pošle k stomatochirurgovi.

Menia výživu v kostiach

Osteoporóza, teda rednutie kostí, sa najčastejšie objavuje u žien v prechode, ale nevyhýba sa ani mužom. Sprevádza aj iné vážne ochorenia, pri ktorých pacient musí užívať napríklad kortikosteroidy, cytostatiká či lieky na krv. „Liečba závisí od stupňa osteoporózy. Niektorých pacientov stačí liečiť vitamínovými preparátmi, najčastejšie vitamínom D, vápnikom, kalcitonínom, iní užívajú bisfosfonáty. Ide o veľkú skupinu liekov, ktoré sú efektívne, ale ako každá minca, aj liečba nimi má dve stránky. Menia krvné zásobenie a výživu v kostiach,“ vysvetľuje Marián Kasaj z centra zubnej chirurgie a implantológie v Martine. Bisfosfonáty však nepoškodzujú samotný zub. „Neovplyvňujú sklovinu alebo dentín, čo je vnútorná časť zuba, teda nezapríčiňujú jeho kazivosť. Ovplyvňujú jeho závesný aparát, najmä kosť, presnejšie prestavbu kostného tkaniva,“ vysvetľuje lekár.

Osteonekróza

Ešte pred začatím bisfosfonátovej liečby by vás mal ošetrujúci lekár upozorniť na tento vedľajší účinok a poslať na stomatologické vyšetrenie. „Zubný lekár by mal vedieť, že plánujete užívať tieto lieky. No neraz ani on sám netuší, čo všetko môžu v čeľusti spôsobiť, a nespýta sa vás na liekovú anamnézu. Ak ide o konzervatívne ošetrenie, nie je to problém. Ten nastáva vtedy, keď podstúpite v priebehu osteoporotickej liečby alebo po nej invazívny zákrok do kosti, čo je najčastejšie extrakcia, teda vytrhnutie zuba. V takom prípade vám hrozí osteonekróza,“ upozorňuje odborník. Osteonekróza znamená, že v mieste vytrhnutia zuba či iného výkonu odumiera kostné tkanivo. Prejavuje sa bolesťou, opuchom, teplotou a nehojením rany. Nekrotizovaná kosť sa už neobnoví a bude vám chýbať. Stomatochirurg musí nasadiť vhodné antibiotiká, ranu otvoriť, odstrániť odumreté ložiská, vyčistiť ich a zašiť.

Najprv zuby

O riziku osteonekrózy a ďalších komplikácií často nevedia odborníci na osteoporózu ani zubní lekári. „Niektorí stomatológovia trhajú pacientom zuby hlava-nehlava. Za krátky čas musia pacienti vyhľadať služby stomatochirurgov,“ objasňuje Marián Kasaj. V praxi sa neraz stretáva s takými prípadmi, preto apeluje na zubných lekárov, aby pacientov s osteoporózou radšej poslali priamo k zubným chirurgom. „Zhodnotíme stav pacienta a jeho liekovú anamnézu a v prípade potreby ho pripravíme na chirurgický zákrok, ktorým znížime riziko osteonekrózy alebo iných komplikácií na čo najmenšiu možnú mieru.“

Liečbu bisfosfonátmi však svojvoľne nevysaďte. „Dajte si chrup čo najskôr opraviť, najlepšie po konzultácii so zubným chirurgom a s ošetrujúcim stomatológom. Po sanácii pokračujte v liečbe osteoporózy,“ radí. Zároveň upozorňuje, že táto skupina liečiv má dlhý polčas rozpadu v tele. „Nemyslite si, že ak nebudete preparát brať dva, tri, štyri mesiace, už sa nebude vo vašom organizme nachádzať. Naopak, ostane v ňom ešte niekoľko rokov po skončení liečby.“

