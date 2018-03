Bez vrások, únavy a kíl navyše. Nie bez tohto vitamínu, po 30-tke ubúda

Vylieči krém s koenzýmom proti vráskam aj vašu nadváhu? A prečo ho majú onkológovia v zuboch?

Koenzým Q10 v tele slúži bunkám na získavanie energie. „Aj starnutie pokožky je dôsledkom ich zhoršenej funkcie a oxidačného poškodenia,“ objasňuje biochemik Peter Polčic, prečo je výbavou každej mastičky pre mladšiu tvár.

Do tela

To však nie je všetko, čo dokáže. Bez neho strácate viac ako mladosť. „Je to látka, rozpustná v tukoch, podobná vitamínom, potrebná pre bunkové dýchanie, ktoré umožňuje spaľovanie živín a premenu energie na formu využiteľnú pre bunkové procesy,“ objasňuje odborník. To, že ho potrebujete ako soľ, zistíte, až keď chýba. „Ak hladina koenzýmu Q10 klesne o sedemdesiatpäť percent, prejaví sa to chronickou únavou, oslabením kostrového svalstva, spomalenou činnosťou srdcového svalu i nedostatkom energie v organizme a inými ťažkosťami,“ vysvetľuje nutričná špecialistka Petra Pavuková.

Ak vám chýba dlho, môžete dopadnúť ešte horšie. „Pri niektorých ochoreniach, napríklad srdca, Parkinsonovej či Huntingtonovej chorobe, sa množstvo koenzýmu Q10 znižuje. U mužov má zrejme vplyv aj na plodnosť. V ejakuláte slúži ako antioxidant a jeho koncentrácia súvisí s početnosťou a pohyblivosťou spermií,“ konštatuje biochemik.

Vitamín štíhlosti?

Ak bojujete s kilami, koenzým vám zlepší nielen náladu, ale aj postavu! Japonskí vedci zo Shinshu University Graduate School of Medicine si všimli, že doplnok výživy s formou koenzýmu CoQ10H2 výrazne znižuje množstvo bieleho tuku, teda tukového tkaniva, ktoré tvorí vankúše na bruchu. Navyše zlepšuje prácu hnedého tuku – spaľovača kalórií, ktorý je užitočný aj na výrobu energie a tepla pre telo. Čím viac ho máte, tým lepšie, pretože priaznivo ovplyvňuje metabolizmus tukov. S koenzýmom síce fantasticky zatiaľ schudli iba myšky, ale… „Výsledky naznačujú, že výživová náhrada s CoQ10H2 môže byť užitočná v liečbe metabolických porúch spojených s obezitou,“ tvrdia odvážne vedci aj o cukrovke druhého typu.

30+

Je dôvod plašiť sa a pre výkonnejšieho partnera či pre sexi telo sa začať natierať krémami s „kvéčkom“? Do tridsiatky asi nie. „Telo si vytvára koenzým Q10 samo. Jeho tvorba sa však po tridsiatke začína prirodzene znižovať. Môžete ho prijímať aj v tabletkovej forme, dbajte však na kvalitu. Mnohé výživové doplnky sú nekvalitné, keďže Q10 si vyžaduje náročnú chemickú stálosť. Stopäťdesiat až dvesto miligramov môže mať liečebný vplyv na bunky, čo sa prejaví zvýšenou vitalitou,“ radí Petra Pavuková. Viac ako desaťkrát toľko by ste museli zjesť, aby ste sa predávkovali! No skôr ako pilulkami dopĺňajte koenzým v strave. „Nachádza sa prakticky vo všetkom. Viac je v mäse, úplne najviac v srdci, pečeni a v rybách, menej v zelenine. Máličko je ho v ovocí,“ vymenúva Polčic.

Liečite sa?

Nielen minimum koenzýmu na tanieri či stúpajúci vek spôsobia jeho nedostatok. Uvažujte, na čo všetko sa liečite. „Znížený koenzým Q10 sprevádza užívanie statínov na liečbu vysokej hladiny cholesterolu. Zvýšenie jeho príjmu by mohlo pomôcť, štúdie však nie sú presvedčivé,“ uznáva biochemik. A počuli ste, že hltanie koenzýmových tabletiek „lieči“ nádory? Nie tak celkom! „Čítal som o niekoľkých štúdiách zaoberajúcich sa účinkami koenzýmu Q10 v liečbe rakoviny. Väčšinou ukázali, že podávanie zvýšených dávok môže pomôcť potlačiť nepriaznivé účinky ochorenia aj chemoterapie, ale nelieči! Americký Národný inštitút pre rakovinu nepovažuje tieto štúdie za smerodajné, zlepšenie stavu by muselo byť preukázateľne dôsledkom užívania koenzýmu Q10. Naopak, v niektorých prípadoch môže znižovať úspešnosť chemoterapie. Mnohí onkológovia ho odporúčajú počas chemoterapie vysadiť,“ vystríha odborník.

Menu pre mladosť

Prirodzenými zdrojmi koenzýmu Q10 sú makrely, lososy, sardinky a morské produkty, hovädzie mäso, srdce, pečeň, obličky, olivový olej, slnečnica, hrozno, orechy, arašidy. Zo zeleniny je to najmä brokolica a strukoviny.

