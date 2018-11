Bije vám v bruchu srdce? Príčina môže byť smrteľná

Ak vás pri fyzickej námahe rozbolí brucho, je zle. Upozorňuje na zväčšenú srdcovnicu, ktorá môže kedykoľvek prasknúť.

Stačí slabšia stena niektorej z ciev a začnú sa odpočítavať dni. Blížiaca sa katastrofa nemusí dať o sebe vedieť. „Prúd pretekajúcej krvi časom spôsobí, že sa cieva v oslabenom mieste vyduje, nafúkne sa ako balón. Vydutina, odborne aneuryzma, sa môže objaviť v ktorejkoľvek tepne, no najčastejšie sa prejaví v aorte – srdcovnici, najväčšej tepne tela. Odvádza krv zo srdca cez hrudník a brucho a vetví sa do nôh,“ vysvetľuje intervenčný rádiológ MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH z centra Cinre v nemocnici Medissimo v Bratislave. Pred jedenástimi rokmi bol medzi prvými tromi odborníkmi v Európe, ktorí začali robiť zložité vnútrocievne zákroky bez celkovej anestézie a pri pacientovom plnom vedomí.

Najčastejšie v bruchu

Normálny priemer srdcovnice je asi dva centimetre. Ak je však stena slabá, môže sa nafúknuť podľa doktora Vuleva až do desiatich centimetrov. Približne 75 % takýchto vydutín sa spraví v brušnej oblasti, zvyšok v hrudníkovej. „Aneuryzma je vážny zdravotný stav. Ak sa srdcovnica zväčší v priemere o päť a viac centimetrov, stúpa pravdepodobnosť, že praskne. Nasleduje vnútorné krvácanie, ktoré môže byť smrteľné, ak sa okamžite nedostanete do rúk skúsenému lekárskemu tímu,“ konštatuje odborník.

Bolí aj v chrbte

Aj tak prežije asi len polovica. „To je hlavný dôvod, prečo je rozhodujúce liečiť aneuryzmu v brušnej časti skôr, ako praskne. Väčšina ľudí však nepociťuje žiadne príznaky. Len u niektorých sa objaví pulzujúci pocit v bruchu, ktorý pripomína tlkot srdca, a veľká bolesť v bruchu alebo v podbruší. Tá je stabilná, ale môže byť aj prerušovaná a hroziace prasknutie predpovedá náhla prudká bolesť v oblasti brucha alebo chrbta,“ vymenúva doktor Vulev. Ak srdcovnica praskne, pocítite šokujúcu obrovskú bolesť, môžete sa vám zatočiť hlava, stratíte vedomie.

Menšia či veľká

Často sa na vydutú srdcovnicu príde náhodou pri inom vyšetrení, najčastejšie sone brucha. Liečba je nevyhnutná. „Lekári a pacienti musia zvažovať mnoho faktorov pred tým, ako vyberú spôsob liečby. Rozhoduje veľkosť vydutiny, ale dôležité sú aj otázky celkového zdravia, funkcia srdca, obličiek a pľúc,“ vysvetľuje odborník. Srdcovnicu s priemerom do päť centimetrov treba len pravidelne sledovať. Pripravte sa každého pol roka na sonografické vyšetrenie. „Bežná denná fyzická aktivita neovplyvňuje rast ani prasknutie,“ upokojuje lekár. Ak vyšetrenie odhalí, že srdcovnica je väčšia ako päť centimetrov alebo máte bolesti, budete potrebovať operáciu.

Cez brucho i slabinu

Operačné možnosti sú dve. „Pri otvorenom chirurgickom zákroku sa v brušnej dutine nahradí oslabená časť aorty pevnou polyuretánovou trubičkou,“ opisuje lekár. Riziko závažných komplikácií je v najväčších lekárskych centrách asi trojpercentné. V nemocnici pobudnete štyri až sedem dní, celkové zotavenie vám bude trvať dva až tri mesiace. Druhou možnosťou je špeciálna výstuž – stentgraft.

„Na rozdiel od predchádzajúcej metódy sa zavádza do srdcovnice bez operácie. Cez malý rez do tepny v slabine zavedieme katétrom stentgraft. Pod röntgenovou kontrolou intervenčný rádiológ v brušnej cieve umiestni stentgraft po celej dĺžke vydutej tepny. O pár dní idete domov a zotavovanie je podstatne rýchlejšie. Stentgraft zostáva v tele natrvalo a chráni zväčšenú cievu pred prasknutím,“ vysvetľuje doktor Vulev, podľa ktorého je úspešnosť takejto liečby na skúsenom pracovisku mimoriadne vysoká.

Úder do brucha

Prečo sa srdcovnica zväčší, nie je celkom jasné. „V ojedinelých prípadoch môže vydutinu spôsobiť úder do brucha, tkanivové choroby, ako je Marfanov syndróm, alebo bakteriálne a plesňové infekcie,“ vymenúva Ivan Vulev výnimky a zamýšľa sa nad prevenciou. „Spôsobiť to môže zápal, aj keď doposiaľ nebol jednoznačne identifikovaný ako príčina. K vzniku vydutiny v cieve prispievajú predovšetkým tie isté rizikové faktory ako k artérioskleróze – tvrdnutiu ciev. Je to najmä vysoký krvný tlak a fajčenie. Objavuje sa dvaapolkrát častejšie u mužov,“ konštatuje odborník. Keďže riziko stúpa s vekom a my žijeme dlhšie, hoci nie vždy zdravšie, aneuryziem pribúda.

Všímajte si

rytmický, pulzujúci pocit v bruchu ako tlkot srdca

veľkú stabilnú alebo prerušovanú bolesť v bruchu alebo v podbruší

náhlu prudkú bolesť v oblasti brucha alebo chrbta

závrat

intenzívnu slabosť

stratu vedomia

náhle znecitlivenie v končatine

Medzi rizikové skupiny patria:

muži starší ako 60 rokov

bezprostrední príbuzní ľudí s aneuryzmou

ľudia s vysokým krvným tlakom

fajčiari

ľudia s cievnymi ochoreniami

Keď sa to skomplikuje

Nebezpečnou komplikáciou je upchatie ciev – embólia alebo posunutie krvnej zrazeniny – trombov. Tie sa môžu vytvárať vnútri zväčšenej cievy, kedykoľvek sa odtrhnúť a zablokovať prúdenie krvi v cieve. Príznaky upchatia cievy pri zväčšení srdcovnice sú náhla slabosť a znecitlivenie v jednej z nôh.