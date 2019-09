Koľko stojí rakovina?! Aké náklady idú na jej liečbu?

Liečba mnohopočetného myelómu, jednej formy rakoviny krvi, vyjde na státisíce eur.

Hematologické malignity sú nádorové ochorenia krvi, krvotvorných buniek a lymfatického systému. Zo 140 typov nádorov sú najčastejšie leukémie, lymfómy a myelómy. Na Slovensku sa podľa európskej onkologickej databázy EUCAN odhaduje 5-ročný výskyt hematologických malignít na 3 616 pacientov.

Podľa analýzy, ktorú predstavil vedúci Ústavu zdravotníckych disciplín Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Robert Babeľa, tvoria priame náklady 261 475 eur. K tomu sa však pripočítavajú aj nepriame náklady. Štát vyjde jeden pacient na 147 596 eur od diagnostikovania po smrť. čo je viac ako tretina celkových nákladov.

Spomínané údaje zverejnili už minulý rok. Odborníci však upozorňujú, že napriek veľkým posunom v tejto oblasti má Slovensko stále čo doháňať. „Je dobré, aby štát vedel, aké celkové náklady sú potrebné na pacientov s vážnymi a najmä často sa vyskytujúcimi onkologickými ochoreniami. Iba to nám umožní dlhodobo správne plánovať,“ vysvetľuje Babeľa.

Zdravotný a sociálny systém je potrebné prepojiť

Z dlhodobého hľadiska by sa štát mal pozerať na jednotlivé diagnózy komplexne: nielen z pohľadu zdravotných, ale aj sociálnych nákladov. „Tieto dva systémy by mali byť prepojené a pri vstupe nových zdravotníckych inovácií by mal byť hodnotený ich prínos z oboch uhlov pohľadu,“ dodáva Babeľa.

„Hlavným cieľom analýzy bolo identifikovať a zhodnotiť rozdiely v dostupnosti liečby rakoviny krvi v rámci krajín strednej Európy,“ priblížil jeden z autorov štúdie Márk Molnár. V štúdii sa hodnotila aktuálnosť klinických odporúčaní, prístup k úhrade liečby, dostupnosť relevantných klinických dát a úloha, ktorú v systéme hrajú pacientske organizácie.

Okrem Slovenska bolo do štúdie zahrnuté aj Poľsko, Česká republika, Maďarsko Slovinsko, Chorvátsko, Rumunsko a Bulharsko. Na porovnanie boli zvolené tri západoeurópske krajiny: Rakúsko, Francúzsko a Nemecko. Slovensko by sa podľa neho tiež malo vysporiadať s manažmentom klinických registrov a zdravotníckych databáz. Malo by aj sformalizovať postavenie pacientskych organizácií v rozhodovacích procesoch.

