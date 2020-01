Bojujete s kyselinou v žalúdku? Možno robíte zásadnú chybu. Pozor pred známymi liekmi

Hoci za zlé trávenie viníte kyselinu, tá má v organizme nezastupiteľný význam. Ak jej je príliš veľa, vie potrápiť. No ak ju liekmi potláčate, môžete si vyhladovať organizmus.

Jedna zo záhad ľudského tela tkvie v žalúdku. Viete, prečo nám nebezpečná kyselina, ktorá rozleptáva aj silné kovy, neublíži? Dôvod je celkom jednoduchý, náš organizmus je prispôsobený na to, aby nám žalúdočné kyseliny pomáhali pri trávení. Ale to len v prípade, ak sa nachádzajú v žalúdku a neputujú do pažeráka.

Mnohých ľudí trápi ďalší problém, takzvaný prekyslený žalúdok, ktorý dokážu efektívne zneutralizovať ľahko dostupné lieky. Odborníci však pred ich neopatrným užívaním varujú, môžete si totiž vyhladovať organizmus!

Chráni sa sám

Hlavnou funkciou žalúdka je trávenie – rozkladá živiny z prijatej potravy, ktoré sú potom pripravené na vstrebávanie v tenkom čreve. Na to potrebuje žalúdočné šťavy tvorené najmä kyselinou chlorovodíkovou a tráviacimi enzýmami. Sila kyseliny je skutočne agresívna a na stupnici pH sa pohybuje na najvyššom stupni kyslosti.

Aby plnila funkciu, čiže trávila len potravu, steny žalúdka chráni ochranný alkalický hlien. Takúto ochranu však nemá pažerák a ak kyselina prúdi smerom hore, rozleptáva ho, vzniká zápal, pocit pálenia až horkosti. Pomôžu lieky proti páleniu záhy. Dlhodobým neutralizovaním žalúdočných kyselín si však môžete spôsobiť zdravotné problémy.

Kyslá pomoc

Odborník na epidemiológiu Rastislav Maďar upozorňuje, že užívaním antacíd sa zvyšuje riziko vzniku niektorých infekčných chorôb tráviacej sústavy. „Kyslé prostredie žalúdka má ochranný účinok proti rôznym patogénom, ktoré sa dostanú do nášho tráviaceho ústrojenstva. Ak je kyslosť žalúdka potlačovaná, môže sa do čriev dostať viac nebezpečných baktérií a vyvolať tam hnačku alebo iné komplikácie,“ upozorňuje epidemiológ Maďar.

Žalúdočná kyselina totiž likviduje väčšinu baktérií a vírusov, ktoré trávením vstupujú do tela. „Ak napríklad vypijú vodu s pôvodcom cholery dvaja ľudia, oveľa väčšiu pravdepodobnosť, že ochorie, má ten, ktorý užíva antacidá. Druhý môže mať len miernu hnačku alebo žiadne príznaky,“ hovorí lekár a dopĺňa: „Traduje sa, že väčšiu šancu prežiť stredoveké epidémie cholery mali ľudia, ktorí si dopriali veľa vína, pretože im prekysľovalo žalúdok.“

Chýbajú živiny

Výskumy dokazujú, že nedostatok žalúdočných štiav vyvoláva viacero zdravotných problémov. Napríklad chýba vitamín B12, pretože jeho získavanie zo stravy vyžaduje prítomnosť žalúdočných kyselín. To platí aj pre horčík, železo a vápnik. Dlhodobé užívanie antacíd pri refluxe alebo pálení záhy či iných tráviacich ťažkostiach môže vyhladovať organizmus.

Prestanú sa vstrebávať určité minerály a zhorší sa spracovávanie potravy a získavanie živín. Práve nedostatok vápnika spôsobuje napríklad osteoporózu. Žalúdok bez kyselín uľahčuje baktériám usadiť sa v tele, ktoré je potom náchylnejšie na kardiovaskulárne choroby, zápal pľúc a črevné infekcie.

Čo ukrýva žalúdok

kyselina chlorovodíková – ničí choroboplodné zárodky, bráni rozkladu niektorých vitamínov, premieňa minerálne látky na soli rozpustné vo vode

– ničí choroboplodné zárodky, bráni rozkladu niektorých vitamínov, premieňa minerálne látky na soli rozpustné vo vode pepsín – je tráviaci enzým, ktorý štiepi bielkoviny na polypeptidy

– je tráviaci enzým, ktorý štiepi bielkoviny na polypeptidy mucín – vytvára ochranný povlak žalúdočnej sliznice, ktorý ju chráni pred natrávením

