Bolesť v lýtku nepodceňujte! 4 spôsoby, ako zistiť zrazeninu

Trombóza v mladom veku je raritnejšia. Môže za ňu často podceňovanie rizikových faktorov, najčastejšie kombinácia: hormonálna antikoncepcia a fajčenie.

Pod vznik trombózy v cievach sa podpisuje najmä vysoký cholesterol, nesprávna životospráva, ale na príčine môže byť i genetika. Najčastejší príznak toho, že sa niečo deje, je bolesť postihnutého orgánu. Bolesti najmä v lýtkach nepodceňujte! Trombóza má rada aj mladých. S preventívnymi opatreniami začnite už v mladosti.

Štyri pravidlá

Pohnite nohami: Ak celý pracovný čas presedíte alebo prestojíte, každú pol hodinu pohýbte dolnými končatinami. Ak môžete, prejdite sa. Ideálne vyjdite po schodoch aspoň jedno poschodie.

Aspoň liter a pol: Pite dostatok tekutín. Postarajú sa o to, aby krv „nezhustla" a nebola naklonená tvorbe nebezpečných zrazenín.

Nefajčite: Cigarety výrazne ničia cievy a podporujú usádzanie zlého cholesterolu.

Športujte: Prechádzajte sa, behajte, choďte po schodoch, bicyklujte, plávajte. Pohybu sa venujte 20 až 30 minút, aspoň tri- až štyrikrát týždenne. Posilníte si nielen cievny systém, ale i srdce, pľúca, odbúrate stres a zbavíte sa nadváhy, závažného rizikového faktora trombózy.

Trombóza si vyberá

ľudí po väčšom operačnom zákroku, ktorý ich nadlho pripúta na lôžko

tých, ktorí majú vrodené poruchy zrážavosti krvi

obéznych ľudí

fajčiarov

tehotné ženy

ženy, ktoré užívajú hormonálnu terapiu

4 hodiny

Cestujete? Nebezpečné sú už štyri hodiny bez pohnutia, v sede s ohnutými končatinami. V tejto polohe sa spomaľuje prúdenie krvi, čo vytvorí vhodné podmienky na vznik zrazenín. Riziko sa znásobí, keď sa zabudnete napiť alebo si namiesto vody doprajete štamperlík. Napríklad aby ste zahnali strach z lietania. Naťahujte a sťahujte, ale zdravo!

Ak ste už trombózu mali, pred cestou navštívte lekára, dostanete dve injekcie heparínu. Jednu si aplikujete asi dve hodiny pred cestou tam a druhú pred cestou späť. Lekár, ktorý vám injekcie predpíše, vám dá i potvrdenie, aby ste s nimi mohli cestovať. Do lietadla alebo do auta nesmiete nastúpiť bez sťahujúcich podkolienok. Ak nemajú špičku, je nevyhnutné nasadiť si ich tak, aby prekrývali minimálne polovicu palcov. Nevyťahujte si ich až nad koleno, zvyknú sa tu zalomiť a nežiaduco tlačiť na podkolennú žilu. Vtedy môžu k trombóze, paradoxne, dopomôcť. Končiť by mali tri až štyri centimetre pod kolennou štrbinou.

Zdravá rada

Sťahujúce podkolienky na dlhé cesty si dajte, aj keď sa vám krvné zrazeniny v cievach ešte nevytvorili. Nikdy nemôžete vedieť, ako zareagujete na nedostatok pohybu v dopravnom prostriedku. Postačí vám najnižšia sťahujúca trieda. A vždy, keď môžete, postavte sa!

Pozor po operácii

Žilová trombóza hrozí aj po ortopedických operáciách. „Pri nich sa obvykle stretávajú všetky rizikové činitele. Zákrok trvá dlhšie a ste po ňom dlhodobo pripútaní na lôžko. Pred každým zákrokom a po ňom sa preto musí užívať preventívna liečba na riedenie krvi, ktorá minimalizuje riziko vytvorenia krvnej zrazeniny. Prevenciou je aj obväzovanie dolných končatín elastickým obväzom alebo nosenie tlakových pančúch. Bez tejto terapie by sa výmena kolenného kĺbu u siedmich z desiatich ľudí skončila trombózou,“ prekvapuje cievny lekár MUDr. Ivar Vacula, PhD. Jej vzniku v tomto prípade praje aj samotná anatómia. Žila, v ktorej sa zrazenina obvykle vytvorí, sa pri zákroku často poškodí. Aj po výmene bedrového kĺbu hrozí trombóza, ale o niečo v menšej miere.

Ako vám zistia zrazeninu?

1.,Ultrazvukom

Absolvujete ho vtedy, ak lekár na základe vyšetrenia horných aj dolných končatín, kontroly hrudníka fonendoskopom a bežných krvných testov získa reálne podozrenie, že vám cievy zužujú „krvné zátky“. Podstatné sú tiež informácie, že trombóza už postihla vašich príbuzných. Ultrazvuk takmer stopercentne diagnózu vylúči alebo potvrdí a zároveň odmeria veľkosť zrazeniny. „Pacientovi skontrolujeme obe lýtka, stehná a slabiny tak, že mu sondou zatlačíme na žily. Ak sú ľahko stlačiteľné, krvná zrazenina v nich určite nie je. Cieva, ktorá sa nedá stlačiť, je jasným signálom trombózy,“ opisuje neinvazívne vyšetrenie cievny lekár Ivar Vacula.

2., Krvným vyšetrením

Keď vás obťažujú problémy typické pre trombózu, no chýbajú oficiálne rizikové faktory, odoberú vám zo žily päť mililitrov krvi na test D-dimér. „Podstúpi ho dievčina, ktorá sa sťažuje na bolesti, prípadne opuch lýtka, lebo pred pár dňami spadla. Pritom nič nenasvedčuje tomu, že by mala v cievach krvnú zrazeninu. Neberie antikoncepciu, nefajčí a trombóza sa nevyskytla v rodine. Vyšetrením jej skontrolujeme aktivitu bielkovín, ktoré sa starajú o zrážanie krvi. Výsledok máme do pol hodiny. Ak je negatívny, je nepravdepodobné, že má zrazeniny. Pozitívny nález svedčí o trombóze. V deväťdesiatich piatich percentách sa nemýli. Potvrdí to ešte ultrazvuk,“ vysvetľuje Ivar Vacula.

3., Echokardiografiou

Pre ultrazvukové vyšetrenie srdca sa lekári rozhodnú pri podozrení na závažnú komplikáciu trombózy, embóliu. Keď máte problémy s dýchaním, nízky tlak a modrasté pery, lekári sa nezdržiavajú testovaním krvi či ultrazvukom. Ak echokardiograf potvrdí trombózu, odborníci hneď majú aj údaje o stave pravej srdcovej komory, najmä o tom, či nezlyháva. Uvoľnenú zrazeninu prúd krvi zanáša práve sem a odtiaľ do pľúcneho cievneho systému.

4., Počítačovou tomografiou

Pri príznakoch embólie vás môžu poslať aj na špeciálne CT vyšetrenie. Do žily v lakťovej jamke dostanete malé množstvo kontrastnej látky. Prístroj následne po vrstvách „skenuje“ prietok krvi pľúcami. Ak výsledky ukážu odtrhnutú zrazeninu v pľúcnom riečisku, musíte absolvovať aj echokardiografické vyšetrenie. Následne sa lekári rozhodnú, aký typ liečby je pre vás vhodný. Podozrenie na embóliu môže odhaliť aj scintigrafické vyšetrenie pľúc. Do žily dostanete rádioaktívnu látku, ktorá žiari. Špeciálna kamera následne sníma prietok krvi pľúcami. Prípadné výpadky môžu signalizovať embóliu.

