Bolesti chrbta sú daňou za náš životný štýl, zverte sa do rúk odborníkom

V dôsledku rýchleho životného štýlu nás stále viac trápia rôzne ochorenia pohybového aparátu, u mnohých sa dostavia aj vážne akútne chorobné stavy. Stres dnešnej doby nám dáva poriadne zabrať.

Čím ďalej, tým viac jazdíme autami aj na kratšie vzdialenosti, väčšiu časť dňa sa hrbíme za počítačom a krčnú chrbticu namáhame pozeraním do mobilných zariadení. Chôdzu – prirodzený pohyb pre človeka – obmedzujeme na minimum.

Pacientov neustále pribúda

Táto naša nečinnosť dáva zabrať pohybovému aparátu, a pacientov v nemocniciach neustále pribúda. Pacienti, ktorí dlhodobo trpia nejakým vážnejším ochorením, sa v nemocniciach môžu spoľahnúť na profesionálnu starostlivosť odborných fyzioterapeutov. Práca fyzioterapeuta zahŕňa rehabilitáciu ako veľmi široký komplex liečebných postupov a obsahuje elektroliečbu, pohybovú liečbu, mäkké mobilizačné techniky, strečing, vodoliečbu, masáže. Odborne vzdelaní fyzioterapeuti s pacientmi cvičia a snažia sa svaly dostať do rovnováhy – oslabené posilniť a skrátené vytiahnuť.

Primárka Helena Lesayová, ktorá od roku 2004 vedie fyziatricko-rehabilitačné oddelenie v nemocnici v Malackách, hovorí: „Neustále nám pribúdajú pacienti, naše oddelenie sme rozšírili, máme viac prístrojov a prijali sme nových fyzioterapeutov aj lekára. Máme pacientov už od narodenia až po seniorov“.

U malých detí sú to predovšetkým DMO a vrodené poruchy. „V Malackách robíme tzv. Vojtovu metodiku, ktorej cieľom je snaha oživiť spiace svaly a odblokovať poruchu pohybových vzorov. Snahou je vyvolať správny pohyb“, vysvetľuje primárka Lesayová. Staršie deti majú problémy s plochými nohami, chybným držaním tela či skoliózou, rôzne následky po úrazoch. Už v tomto veku sa objavujú bolesti chrbta, kĺbov, šliach. „Dospelí majú rôzne neurologické problémy od cievnych príhod, zápalov nervov, bolesti chrbta – tých je najviac, častokrát sú to poškodenia platničiek, alebo len funkčné poruchy. Veľa je už aj úrazových stavov, ale častokrát sú to stavy z nesprávneho životného štýlu či sedavého zamestnania. Aj napriek tomu, že v tomto regióne sa veľa športuje, ľudí so zdravotnými komplikáciami je tu veľa“, pokračuje primárka Lesayová.

Rehabilitačný program šitý na mieru pre každého pacienta

Lekári musia prispôsobiť liečebný program podľa diagnózy pacienta a diagnóz je veľa, na rehabilitačnú liečbu prichádzajú pacienti od ortopédov, pediatrov, neurológov, chirurgov, traumatológov , reumatologom, obvodných lekárov. „U nás ich vyšetrím a podľa potreby ich posielam aj na ďalšie potrebné vyšetrenia ako CT, magnetická rezonancia, ďalšie vyšetrenia- napr.reumatologické či endokrinologické vyšetrenie. Liečba, ktorú stanovujem spočíva v pohybovej liečbe, elektroliečbe, magnetoterapii, svetloliečbe, laserovej liečbe, teploliečbe a vodoliečbe, rôzne druhy masáží. Pri opuchoch, lymfedéme- napr. po operácii prsníkov, poskytujeme manuálnu alebo prístrojovú lymfodrenáž “, vysvetľuje primárka Lesayová.

Nemenej dôležitá je rehabilitácia pacientov na lôžkach. Rehabilitační pracovníci chodia po oddeleniach a venujú sa pacientom po úrazoch, operáciách a učia ich rôzne cviky alebo ich zaúčajú, ako používať pomôcky. „Ideálne je, keď pacient ide pripravený už na operáciu – preto sme dohodnutí s kolegami lekármi, že pacienti, ktorí absolvujú napr. totálne endoprotézy, prídu ešte pred operáciou, učíme ich používať barly, sebaobslužné činnosti – ako sa obuť, obliecť, postaviť a chodiť po implantácii umelého kĺbu. Pooperačne to umožňuje podstatne rýchlejšiu mobilizáciu pacienta. Už predoperačne majú správne upravené barly a zvládnu nácvik chôdze aj po schodoch. Obyčajne totiž používajú nesprávne alebo sú zle nastavané na ich výšku. Ďalšou skupinou pacientov sú interné ochorenia, kde sa snažíme mobilizovať pacienta, stavy po amputáciách, po cievnych príhodách. Stáva sa, že rodinní príslušníci nevedia postaviť chorého na nohy a príde útla sestrička a zvládne to sama. Je to o správnom príkaze a prístupe. Hlavne seniori po úraze majú často strach z opätovného postavenia sa. Práca fyzioterapeutov je fyzicky náročná, a tak sa naše pracovníčky striedajú na oddeleniach, aby nenastalo úplné fyzické a psychické vyčerpanie“, hovorí primárka Lesayová.

Na pomoc prichádzajú špičkové prístroje

Pri liečbe je veľmi dobrým pomocníkom aj prístrojové vybavenie. V malackej nemocnici sa môžu najnovšie pochváliť kvalitným a moderným laserovým prístrojom. Laserová liečba využíva časť svetelného spektra na podporu a urýchlenie prirodzeného procesu hojenia. Svetelný lúč s určitou vlnovou dĺžkou a jeho svetelná energia preniká do tkaniva, kde interaguje s rozličnými molekulami, čo má za následok rôzne biologické účinky. Laserová liečba je neinvazívna a bezbolestná a môže sa používať denne pri všetkých stavoch, kde je prítomná bolesť, opuch, rany a vredy. Tento nový laserový prístroj dokáže spojiť protizápalový, protiopuchový účinok s analgetickým účinkom, čím sa zvyšuje účinnosť liečby.

„Laser používam v našej nemocnici od r. 2009 a mám s ním veľmi dobé skúsenosti. Využívali sme ho hlavne v liečbe povrchových štruktúr, pri liečení tenisových lakťov, bolestivej ostrohy, ochorenia šliach – po poranení či zápale, reumatické ochorenia drobných kĺbov rúk, karpálny tunel, ale aj na bolestivé či akupunktúrne body. Teraz sme dostali na oddelenie nový laser, ktorý má zabudované 2 vlnové dĺžky, čo zaručí hlbšiu prenikavosť lúčov, preto ho môžeme využívať napr. pri veľkých kĺboch. Laserová liečba dodáva energiu bunkám, zlepší sa ich činnosť, prekrvenie, hojenie, zníženie zápalovej aktivity a bolesti. Niektoré problémy ustúpia úplne, niekedy dočasne, ale predlžuje nebolestivé obdobie napr. u reumatických chorôb", približuje spôsob liečby primárka Lesayová.

Pohyb áno, je pre chrbticu prirodzený, ale opatrne

Nedostatok pohybu si ľudia snažia vynahradiť nepravidelným športovaním – raz do týždňa a do vyčerpania. Takýto druh fyzickej aktivity nemusí vždy padnúť na úžitok, najmä, ak nevieme zhodnotiť svoj zdravotný stav a fyzickú silu, často vznikajú poranenia svalov, šliach alebo bolesti kĺbov a chrbtice. „Veľmi nebezpečné z dlhodobého hľadiska je aj nadmerné zaťažovanie stále rovnakých svalov. Je dôležité posilňovať všetky svaly rovnomerne. Celé svalstvo by malo byť v súhre, v rovnováhe. Je to ťažké dosiahnuť, ale je to ideálne pre organizmus. Treba si predovšetkým dať pozor na držanie tela a posilňovať hlavne oslabené svaly. Najlepšie je ale nechať si poradiť od odborníka, ktorý sa na vás pozrie a povie, čo by ste mali posilniť. Mala som už aj poškodené platničky z jogy“, dopĺňa primárka Lesayová.

Stuhnuté svalstvo na chrbte sa dá aj počas pracovnej doby rozhýbať jednoduchými cvikmi – naťahovanie sa do strán, krúženie pohyby s hlavou a ramenami, je veľa možností.

Dobrou prevenciou sú strečingové cvičenia a kvalitná masáž minimálne dva razy do mesiaca. Uprednostniť by ste mali skôr vyštudovaného rehabilitačného odborníka alebo fyzioterapeuta, ako sa zveriť do rúk len pracovníkom s kurzom. Pozor si dajte aj na thajskú masáž, ktorá môže ubolenej chrbtici ešte viac ublížiť.

Zaujímavosť:

Prvý zdroj laserového svetla skonštruovala v 60. rokoch 20.storočia T. H. Meiman a od 70 rokov sa lasery začali využívať v medicíne, najskôr v chirurgii a potom aj na liečbu. Vďaka rozvoju technológií a zlepšeniu poznatkov o tom, ako svetlo ovplyvňuje organizmus, sa lasery stali v súčasnosti jednou z najrozšírenejších foriem fyzikálnej liečby.

