Bolí vás žalúdok? Zbystrite, za nepríjemné pocity môže táto choroba!

Ak vás nafukuje, máte kŕče v bruchu, hnačky a cítite nechutenstvo či slabosť, príčinou môže byť gastritída.

Nachádzate sa v stresovom období a už dlhšiu dobu pociťuje kŕče v žalúdku? Alebo ste si dopriali korenisté či ťažko stráviteľné jedlo a trávenie sa ide zblázniť? Niekedy stačí viróza a žalúdok sa tak ľahko nespamätá. Príčin gastritídy, čiže zápalu sliznice žalúdka, je niekoľko, no vo všetkých prípadov platí to isté. Žalúdok potrebuje pokoj a diétu, inak si môžete vypestovať chronické problémy s trávením.

Zbystrite pozornosť

Nie je bolesť ako bolesť. Po preflámovanej noci alebo výdatnej oslave žalúdok zväčša nie je v pohode. Ale stačí pár hodín a dostane sa do pôvodnej kondície. Ak to tak nie je, nejde o obyčajnú bolesť žalúdka a mali by ste spozornieť. „Ak žalúdočné ťažkosti napriek odstráneniu príčiny a úprave životosprávy neustupujú, alebo sa dokonca zhoršujú, a pridruží sa k nim chudnutie, slabosť a nevládnosť, je rozhodne potrebné vyhľadať odbornú pomoc. Rovnako výstražným a vážnym príznakom je prítomnosť čerstvej alebo natrávenej krvi vo zvratkoch,” upozorňuje praktická lekárka MUDr. Jana Ľuptáková.

Poradí si samo?

Akútna forma zápalu žalúdka prichádza náhle a najčastejšou príčinou sú vírusové infekcie. Väčšinou si s nimi telo poradí samo, no nie vždy je to tak. Podráždiť žalúdok a vyvolať tak zápal si môžete aj konzumáciou silného korenistého, mastného alebo horúceho jedla vo veľkom množstve. Akútny zápal môže spôsobiť aj nadmerné pitie alkoholu, najmä destilátov, či lieky. „Typickým príkladom lieku, ktorý akútny zápal sliznice spôsobí, je kyselina acetylsalicylová. Nachádza sa napríklad v aspiríne, či acylpyríne. Zápal však môžu spôsobiť aj iné typy nesteroidných protizápalových liekov, ako napríklad ibuprofén, diklofenak a ďalšie,” vysvetľuje Ľuptáková, že vinníkom žalúdočných kŕčov je aj stres, ktorý dlhodobo na kondíciu a zdravie žalúdka pôsobí.

Na dlhé trate

Pri problémoch so žalúdkom vyšetrenia a liečbu neodkladajte. Môžete si totiž vypestovať chronický zápal žalúdka, ktorý síce vzniká pozvoľne, ale tak ľahko sa ho nezbavíte. „Za vývinom chronickej gastritídy je najčastejšie infekcia baktériou Helicobacter pylori, ale často vzniká aj následkom refluxu žlče, dlhodobého užívania nesteroidných protizápalových liekov, nadmerného dlhodobého požívania alkoholu alebo ako následok autoimunitných ochorení,” dopĺňa Ľuptáková.

Pri gastritíde by ste sa preto mali vyhýbať konzumácii jedál a nápojov, ktoré chemicky dráždia žalúdočnú sliznicu. Čomu by ste sa preto mali pri podráždenej sliznici žalúdka oblúkom vyhnúť? „Určite treba vynechať alkohol a fajčenie, obmedziť spotrebu analgetík na minimálnu možnú mieru a o nutnosti iných liekov sa poradiť s lekárom. Obmedziť, ale aj úplne vynechať by ste mali aj kávu, sladené a bublinkové nápoje. Zo stravy by ste mali urcite vylúčiť všetky mäsové výrobky a inak konzervované a chemickými prísadami upravované jedlá, polotovary, sladkosti, tučné i vyprážané jedlá. Naopak, vhodné sú polievky, jedlá z ryže a varenej zeleniny, ochutené bylinkami, kurkumou, či rímskym kmínom, ktoré pomôžu zvládnuť zápal," radí dietologička s celostným prístupom MUDr. Alexandra Frolkovičová.

