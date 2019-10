Čas na toto dôležité vyšetrenie je práve teraz! Nepremeškajte ho

Presmrkali ste celé leto? Čas na kožné testy, ktorými sa najčastejšie diagnostikuje inhalačná alergia, začína v októbri.

Ideálny čas na vykonanie kožných, takzvaných prick testov, je od októbra do januára. „Počas peľovej sezóny, čiže od februára do konca septembra, prick testy nerobíme pre možné nežiaduce reakcie. Ani nových pacientov s akútnymi ťažkosťami v období prebiehajúcej prvej sezóny takto neotestujeme. Kožné testy u nich zrealizujeme vždy až po nej,“ tvrdí imunoalergiologička MUDr. Daria Buchvaldová z Via Clinic v Bratislave.

Ak vás ale prekvapila alergia v čase peľovej sezóny, neznamená to, že musíte čakať na jeseň, kým vás vyšetria a nasadia adekvátnu liečbu. K lekárovi môžete zájsť pokojne na jar i v lete. Prítomnosť alergie vie totiž potvrdiť aj vyšetrenie krvi, ktoré sa dá urobiť v priebehu celého roka. „Medzi základné laboratórne testy poukazujúce na alergický zápal patrí vyšetrenie krvného obrazu. O alergii začíname uvažovať, keď výsledok preukáže zvýšené množstvo eozinofilových bielych krviniek. U alergikov s prejavmi atopického ekzému, alergickej astmy a nádchy navyše často zisťujeme vyššiu celkovú hodnotu protilátok typu IgE. Až 30 % alergikov má však túto hodnotu v norme,“ priznáva imunoalergiologička.

Ďalšia metóda, ktorá môže potvrdiť precitlivenosť na konkrétny alergén, je prítomnosť alergénovo špecifických protilátok triedy IgE v krvi. Vďaka tomuto testu môže lekár zistiť, či ste alergický na peľ brezy, mlieko alebo jablká. „Toto vyšetrenie je vhodné pre pacientov, u ktorých nie je možné vykonať kožné testy. Realizujeme ho aj pri alergiách na potraviny, uštipnutie osou, včelou alebo sršňom, no tento test robíme i ľuďom s negatívnym výsledkom prick testov, a to napriek prítomným klinickým prejavom alergickej choroby,“ ozrejmuje odborníčka.

Ani chorým, ani tehotným

Existujú ale situácie, keď vám kožné testy neurobia napriek vhodnému obdobiu. „Toto testovanie nie je vhodné u tehotných, tiež u ľudí s akútnymi infekčnými chorobami, s nedostatočne kontrolovanou bronchiálnou astmou či dekompenzovaným chronickým ochorením srdca a pľúc. Kontraindikáciou sú aj výraznejšie prejavy kožných ochorení na predlaktiach, najmä atopický ekzém. V tom prípade sa pre prick testy realizujú až po ústupe kožného zápalu alebo takému pacientovi vyšetríme hladinu špecifických protilátok IgE v krvi,“ prezrádza doktorka Buchvaldová. Ak sa už lekár rozhodne pre prick testy, mali by ste sa na ne pripraviť.

Inak sa môže stať, že neodhalia žiadnu alergiu, hoci ňou trpíte. „Aby sa zabránilo falošne negatívnym výsledkom, 7 dní pred testovaním je potrebné vynechať liečbu antihistaminikami a celý mesiac liečbu celkovými kortikoidmi. 24 hodín pred kožnými testami je nevyhnutné vysadiť niektoré antihypertenzíva. K ďalším liekom, ktoré môžu ovplyvniť výsledok kožných testov, patria aj psychofarmaká s antihistamínovým účinkom. Tie sa ale vynechávajú až po porade s psychiatrom. Ak to nie je možné, v tom prípade volíme radšej laboratórne vyšetrenie špecifických IgE z krvi,“ hovorí imunoalergiologička. Prick testy nemusíte absolvovať iba raz. „Pri zmenách sezónnosti príznakov, predpoklade pôsobenia ďalších alergénov a po absolvovaní alergénovej imunoterapie je ich možné zopakovať,“ dopĺňa odborníčka.

Ako sa robia kožné testy?

Lekár vám na očistenú kožu predlaktia aplikuje sadu alergénových extraktov vo forme kvapiek. Ide o látky komerčne pripravené výrobcom. O ich druhu a počte rozhoduje odborník na základe informácií získaných od potenciálneho alergika. „Základnú sadu alergénových extraktov tvoria alergény brezovitých drevín, tráv, obilnín, bylín, roztočov, vzdušných plesní, srsť a epitel psa a mačky. Existujú aj doplňujúce alergénové extrakty iných domácich zvieratá, ako je škrečok, morča, králik, tiež iných drevín a bylín podľa obdobia kvitnutia,“ prezrádza imunoalergiologička. Po aplikácii kvapky alergénového extraktu vám špeciálnou lancetou jemným vpichom porušia kožu. Výsledok kožných testov sa odčíta po 20 - tich minútach. „Zhodnotíme veľkosť pupenca v mieste vpichu jednotlivých alergénových extraktov a pozitívnej i negatívnej kontroly. Tieto údaje sa zapíšu do dokumentácie a podľa výsledku lekár určí alergén vyvolávajúci alergické ochorenie,“ tvrdí doktorka Buchvaldová.