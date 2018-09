Časovaná bomba v ústach: Nepovedali by ste, že aj TENTO problém vám spôsobili zuby!

Stačí, aby ste zanedbali čistenie, ignorovali kazy alebo nebodaj zapálené ďasná a vážne riskujete zdravie. Ústa sa môžu stať vstupnou bránou infekcie do celého tela.

Pekný úsmev je len zaslúžený bonus precíznej starostlivosti o zuby. Oveľa dôležitejšie je uvedomiť si zdravotné problémy, ktoré riskujete, ak ju zanedbáte. Kedy ste boli naposledy u zubára na preventívnej prehliadke? Mnohé, nielen skryté problémy, odhalí totiž len zubný lekár. Že sa bojíte bolesti, alebo ozaj vysokých poplatkov? Nemusíte a navyše si zachránite srdce, alebo aj plodnosť!

Podľa výskumov a praxe špecialistov z uznávanej Mayo Clinic môže zanedbaná starostlivosť o chrup viesť k nemalým zdravotným problémom:

Srdcovo-cievne ochorenia

Práve tie sú najčastejšou príčinou úmrtí Slovákov. Krvácanie ďasien nie je banalitou, ktorá odznie. Môže alarmovať ich zápal spojený s opuchom. Ak ho neriešite prerastie až do parodontitídy s rizikom straty zubov.

Baktérie poputujú cez krvný obeh k srdcovým tepnám. Ignorovanie problému môže podľa vedcov viesť až k arteroskleróze, zúženiu ciev, spomaleniu toku krvi a rozvoju vážnych srdcovo-cievnych ochorení, čo je stále predmetom mnohých výskumov. Riskujete dokonca srdcový infarkt.

Okrem neliečeného zápalu ďasien sú častým zdrojom nákazy aj mŕtve zuby. A práve tie odhalí spoľahlivo len prehliadka u zubného lekára. Ak sú neošetrené, stávajú sa často zdrojom hnisavého zápalu, ktorého ložiská treba okamžite odstrániť.

Ďalším rizikom je endokarditída, ktorá taktiež patrí k vážnym, život ohrozujúcim ochoreniam. Ide o infekciu vnútorného tkaniva, výstelky srdcového svalu - endokardu. Dochádza k nej práve prienikom baktérií k poškodeným častiam srdca. Rizikoví sú najmä pacienti, ktorí už endokarditídu prekonali, pacienti s umelou srdcovou chlopňou a tiež pacienti po prekonaní reumatickej horúčky s následkom poškodenia chlopne.

Infekcie dýchacích ciest

Aj tie sú v pozornosti vedcov v súvislosti so zanedbanou starostlivosťou o zuby. Ak baktérie preniknú do dýchacieho ústrojenstva, ovplyvnia imunitné reakcie na slizniciach. Navyše, ako ďaleko je od pokazenej stoličky k zapáleným mandliam či hlasivkám? A vedeli ste, že korene horných zubov môžu ústiť do prínosových dutín, vinou ktorých môžete bojovať s chronickou nádchou nepekne dlho?

Nevábny dych je len začiatok, následky môžu byť oveľa horšie.

V stávke zdravie dieťaťa

Tvrdenie, že plod odoberá matke počas tehotenstva vápnik zo zubov, následkom čoho má žena problémy, je mýtus. Pravda však je, že neraz môže skrytý zápal pod skazeným zubom spôsobovať neschopnosť ženy vôbec otehotnieť!

Zubný kaz sa bez zubného povlaku nevytvorí. Dokázali to aj štúdie, podľa ktorých sa baktérie z parodontitídy matky vyskytli v placente. Neliečené ochorenie ďasien môže spôsobiť nízku pôrodnú hmotnosť dieťaťa a dokonca predčasný pôrod! Preto by sa mali budúce mamičky ešte zodpovednejšie starať o svoje zuby – aj podľa zákona majú nárok na zvýšenú zubnú starostlivosť. A oplatí sa im aj profesionálna dentálna hygiena, ktorá dokonale odstráni zo zubov a medzizubných priestorov plak.

Idú vám po zuboch

No nielen v tehotenstve sa oplatí dbať viac o zuby. Niektoré ochorenia zhoršujú stav ústneho zdravia, nakoľko ich sprevádza znížená obranyschopnosť organizmu. Opatrnosť, zvýšená starostlivosť a častejšie kontroly sú preto namieste pri:

Cukrovke : Diabetici sú náchylnejší na vznik parodontitídy. Ako sme vyššie uviedli, začína krvácaním a zápalom ďasien a u týchto pacientov sa každý problém hojí omnoho komplikovanejšie. Výskumy tiež potvrdili, že ochorenie ďasien komplikuje stav diabetu a kontrolu nad hladinou cukru v krvi.

Osteoporóze : K rednutiu kostí z dôvodu straty kostnej hmoty, ktoré je pre osteoporózu charakteristické, sa viaže aj oslabenie zubov, dochádza k ich lámaniu až strate.

Alzheimerovej chorobe : Podľa vedcov z prestížnej Mayo Clinc by mohli baktérie z úst preniknúť až do mozgu a negatívne ovplyvniť priebeh Alzheimerovej choroby. Okrem toho sú problémy v ústnej dutine u ľudí s touto diagnózou častejšie.

HIV: Problémy s orálnym zdravím sú sprievodným problémom u pacientov infikovaných vírusom HIV.

Čistý zub sa nekazí

Základom, ktorý vás ušetrí komplikácii, neznesiteľnej bolesti a závratných nákladov za ošetrenie u zubného lekára je správna technika pri čistení, a to aj s použitím pomôcok, ktoré vyčistia medzizubné priestory. Vedeli ste, že práve v nich zostáva po vyčistení klasickou kefkou až 30% celkového povlaku? Správnu veľkosť vám poradí zubný lekár alebo dentálny hygienik.

