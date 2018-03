Cez sviatky praskne. 6 signálov, ktorými žlčník kričí o pomoc

Možno si to neviete predstaviť, ale bolesť pri akútnom zápale žlčníka môže byť ešte ukrutnejšia. Vtedy, keď žlčník následkom zápalu praskne. Sledujte príznaky, že žlčník potrebuje pozornosť.

Bolestivý záchvat je väčšinou až posledný signál, že so žlčníkom nie je niečo v poriadku. Žlčník sa hlási oveľa skôr, a to veľmi nenápadne. Najväčšia zaťažkávajúca skúška je pre neho dovolenka a sviatky. To najhoršie je totiž radikálna zmena stravovania, samozrejme k horšiemu. Ak pred Veľkou nocou či Vianocami držíte pôst a potom sa najete do prasknutia údeným mäsom, alebo pred dovolenkou zhadzujete do plaviek a hneď po príchode k moru si dáte poriadnu porciu makrely či plesňového syra, ozve sa. Akoby vás niekto pichol nožom rovno pod pravé rebrá.

Maskuje sa za žalúdok

Niekedy bolesť neostane len pod pravými rebrami. Nepríjemné pichanie môže byť aj v strede medzi rebrami, čím môže zvádzať ku problémom žalúdka. Ak sa pridá zvracanie, o žalúdku už zrejme ani nebudete pochybovať. Niekedy slabší záchvat žlčníka vyrieši práve to, že sa povraciate a chvíľu si žalúdok šetríte. Tým si totiž šetríte aj žlčník. Ak ste prežili skutočný silný žlčníkový záchvat, nebudete ani veriť, že bolesť môže byť ešte väčšia, ale je to tak. Môže totiž prasknúť! „Bolesti cítite pod pravým rebrovým oblúkom, prípadne vyžarujú pod pravú lopatku, objaví sa zvýšená teplota, nechutenstvo či vracanie,“ opisuje príznaky chirurg MUDr. Štefan Kvak.

Prasknutý žlčník väčšinou hneď vyoperujú, no v niektorých prípadoch si organizmus pomôže aj sám. „Postihnutú oblasť v okolí žlčníka obalí organizmus útrobami. Zápal sa lokalizuje bez šírenia do zvyšku brušnej dutiny. Pri dobrom klinickom priebehu môžeme najprv preliečiť zápal antibiotikami a po niekoľkých týždňoch pri odznení zápalu odstrániť prasknutý žlčník,“ opisuje odborník.

Žlčník však naznačuje v dostatočnom predstihu, že potrebuje vašu pozornosť.

