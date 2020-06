Keď je POTENIE vážny problém: Čo pomôže a čomu sa radšej vyhnite?

Stekajúci pot po tvári, mokré dlane, prepotené oblečenie, ktoré musíte meniť niekoľkokrát za deň. Aj toto sú príznaky ochorenia potných žliaz, ktoré spôsobuje ich nadmernú aktivitu, tzv. hyperhidrózu.

Potenie je pre ľudský organizmus prirodzenou formou termoregulácie. Zároveň je veľmi individuálnou a citlivou záležitosťou. Prehriate telo ochladzuje a vyrovnáva rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou teplotou. Okrem toho sa cez pot vylučuje z nášho tela aj veľa škodlivých látok. Ak je potenie nadmerné, môže to byť signál, že niečo nie je v našom tele v poriadku.

„Potenie je prirodzenou reakciou ľudského tela. Niektorí jedinci sa však potia oveľa viac, ako je bežné. Spôsobené je to nervovou sústavou, ktorá musí vynaložiť oveľa väčšie úsilie na udržanie konštantnej teploty. To následne začne negatívne vplývať na bežné fungovanie a každodenný život,“ uvádza o nadmernom potení lekárka z medicínsko-estetického centra Janka Holešovská.

Pot je produktom potných žliaz, ktoré sa nachádzajú najmä v oblasti podpazušia, chrbta, bedier, slabín, zátylku, či na plochách chodidiel a dlaní. Denne každý z nás vypotí v priemere 400 mililitrov potu. Žľazy sa aktivujú nielen pre potreby termoregulácie, ale aj pod vplyvom niektorých ochorení, napríklad endokrinologických, rovnako aj v prípade stresu, depresie, zlej životosprávy, menopauzy, bakteriálnych ochorení či v dôsledku medikamentóznej liečby.

„Výsledok je však v tomto prípade rovnaký. Nadmerné potenie, odborne nazývané aj hyperhidróza, znepríjemňuje osobe bežné fungovanie, nehovoriac o estetickej stránke. Problematické je napríklad pri podávaní rúk, keďže dlane sú často postihnutou oblasťou. V mojej praxi som sa stretla s mnohými prípadmi, keď malo nadmerné potenie smutný dopad na socializáciu jedinca. Najmä ženy sa s touto nepríjemnosťou vyrovnávajú veľmi ťažko,“ pokračuje lekárka.

Botulotoxín ako liek

Hyperhidróza postihuje ženy, mužov, ako dospelých, tak aj deti. V prípade, ak nadmerné potenie nesúvisí s niektorým z ochorení, lekárka odporúča podstúpiť elimináciu potenia prostredníctvom botulotoxínu. „Ten zabraňuje prenosu vzruchov z nervových zakončení na potnú žľazu, a tak dochádza k obmedzeniu potenia. Dôležité je však najprv zistiť rozsah potenia, prostredníctvom jódovo-škrobového testu. Následne dokážeme s vysokou presnosťou označiť konkrétne miesta a v závere aplikovať botulotoxín. Zákrok trvá približne tridsať až štyridsať minút,“ približuje lekárka.

Obmedzenie potenia, či jeho úplné zastavenie, trvá po aplikácii botulotoxínu približne jeden rok. „Kvalita života sa tak v priebehu pár dní zmení na nepoznanie. Kvapky potu zmiznú, rovnako aj stopy z odevu a šiat. Zároveň sa minimalizuje aj nepríjemný zápach, ktorý je výsledkom kontaktu potu s baktériami na povrchu pokožky,“ dodáva odborníčka.

Ďalšie tipy

Samozrejmosťou je pravidelná hygiena, oholenie podpazušia a antiperspirant , respektíve deodorant .

a , respektíve . Upravte svoju stravu. Vyhýbajte sa aromatickým jedlám , ich silná aróma sa prenesie aj do nepríjemného zápachu vášho potu. Obmedzte napríklad jedlá s chilli, kari, cibuľou a cesnakom. Do jedálnička zaraďte ovocie a zeleninu , ideálne v surovom stave .

, ich silná aróma sa prenesie aj do nepríjemného zápachu vášho potu. Obmedzte napríklad jedlá s chilli, kari, cibuľou a cesnakom. Do jedálnička zaraďte , ideálne . Dbajte na dostatočný pitný režim . Základom by mala byť čistá voda.

. Základom by mala byť čistá voda. Začnite so športovaním . To, čo vypotíte pri športe, nevypotíte neskôr.

. To, čo vypotíte pri športe, nevypotíte neskôr. Pri výbere oblečenia siahnite po prírodných a vzdušných materiáloch .

. Pomôcť môžu aj jednorázové podpazušné vložky , ktoré vás ochránia pred nepríjemným pocitom v podpazuší a takisto pred škvrnami.

, ktoré vás ochránia pred nepríjemným pocitom v podpazuší a takisto pred škvrnami. Navštívite dermatológa a poraďte sa s ním o možnosti, elektroliečby alebo iontoforézie . Poprípade si nechajte aplikovať botulotoxín na kritické miesta .

alebo . Poprípade si nechajte aplikovať . Doprajte si bylinný kúpeľ.

