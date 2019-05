Chcete si dať znamienka vybrať ešte pred letom? Toto by ste mali vedieť

Nie všetky znamienka sú nebezpečné, ale každé predstavuje riziko.

Ak užívate lieky na riedenie krvi, upozornite na to chirurga pred zákrokom. Pravdepodobne ich budete musieť na nejaký čas vysadiť.

Je to stovka

Zdá sa vám, že máte na koži viac bodiek ako minulý rok? Nemýlite sa. Vekom znamienka pribúdajú. Kým ich však nemáte na tele aspoň sto, nemajú priemer väčší než pol centimetra, majú pravidelný tvar, nekrvácajú, nemenia sa a neprekážajú vám, o odstránení sa poraďte s kožným lekárom. A obzrite sa po dobrom chirurgovi.

Kým nesvieti

„Kontrolu znamienok si naplánujte na obdobie, keď sa aktívne neslníte. Môžu byť slnkom nabudené a pri vyšetrení sa javia ako falošne pozitívne. Presný časový odstup od dovolenky sa nedá spoľahlivo určiť, mal by stačiť mesiac,“ radí dermatologička Katarína Soršáková. Na chirurgické odstránenie sú vhodnejšie mesiace, keď svieti menej slnka.

„Čerstvé jazvy sú náchylnejšie na poškodenie UV žiarením a treba ich chrániť,“ zdôvodňuje chirurg Robert Duchoň. Navyše, v teple stúpa riziko bakteriálnej infekcie, ktorá môže skomplikovať hojenie.

O rok

„Ranu držte v suchu, čistote a až do vyberania stehov do nej nezasahujte. Ak je ranka už staršia a vyhojená, môžete aplikovať prípravky na zlepšenie hojenia rany,“ zdôrazňuje chirurg. Premasťovanie a masírovanie jazvy a jej okolia neutrálnymi alebo špeciálnymi krémami má význam. Ošetrované miesto zvláčnie a zmäkne. Jazva sa vám skutočne zahojí na tvári približne po dvoch až šiestich mesiacoch. V prípade dlhších jaziev v oblasti chrbta, predkolenia alebo nad kĺbmi ide o šesť až deväť mesiacov. V niektorých prípadoch to môže byť až rok.

Skalpel či laser

To, či vám po znamienku krásy ostane škaredá jazva, závisí nielen od chirurga, ale najmä od vašich génov. Neplatí, že rez skalpelom zanechá zákonite väčšie stopy než laser či kauter. Znamienka, ktoré obsahujú pigment, sa vyrezávajú v lokálnej anestézii a posielajú na histológiu, ktorá odhalí prípadné nebezpečné zmeny na bunkovej úrovni. Laser alebo kauter tkanivo spália, preto sa nimi odstraňujú len kožné výrastky a útvary, ktoré neobsahujú pigment. Od príchodu do ambulancie trvá celý zákrok ani nie pol hodiny. Rozhoduje veľkosť a uloženie znamienka.

Vyberte ich všetky!

Naraz vám odstránia ľubovoľný počet znamienok, no nie je práve pohodlné mať po tele veľa raniek, ktoré si vyžadujú pozornosť. Či už sú uzavreté klasickými stehmi, vstrebateľnými, steri-stripmi, či zalepené tkanivovým lepidlom. Ani príliš „rozryť“ jednu lokalitu sa nevypláca. V závislosti od veľkosti a umiestnenia sa vyberajú z jedného miesta väčšinou maximálne tri znamienka.

Zaplatia to?

Na bezplatnú kontrolu znamienok u dermatológa máte nárok raz ročne. Samozrejme, len v zmluvných ambulanciách, na súkromných klinikách za kontrolu celého tela zaplatíte od 30 eur. Vyberanie znamienok uhrádza zdravotná poisťovňa len na indikáciu lekára a zase len zmluvným lekárom a chirurgickým zariadeniam, medzi ktoré sa väčšinou neradia súkromné kliniky. Tam za vybratie jedného znamienka zaplatíte asi od 20 eur.

