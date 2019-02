Urýchlite liečbu zubov! Vlastná krv pôsobí bez vedľajších účinkov. Ako?

Stačí len pár minút a vaša vlastná krv sa premení na superliek, ktorý zastaví krvácanie, doplní kosť, hojí ďasná a zlepší liečbu.

Ako by vyzeral liek, ktorý by bol pre telo prakticky dokonalý? Bez vedľajších účinkov, s nulovým rizikom alergických reakcií a dokonca ako súčasť vášho tela? Možnosti modernej medicíny ďaleko presahujú naše predstavy, čo všetko je možné.

Dali by ste sa liečiť vlastnou krvou? A ak by jej zložka vedela zastaviť krvácanie, hojiť, vyživiť, pomáhať doplniť kosť či liečiť ďasná? Toto všetko dokáže plazma, ktorej používanie prinieslo do zubného lekárstva nevídané možnosti. Okrem hojenia po stomatochirurgických výkonoch vám plazmová terapia pomôže pri hojení implantátov, paradentózy i čeľustných kĺbov.

Vzácne doštičky

„Vo všeobecnosti platí, že každá rana v našom organizme sa zahojí jedine vtedy, keď sa k nej dostanú špeciálne látky nachádzajúce sa v krvi. Konkrétne v jednej jej zložke, a to v krvných doštičkách. Tieto látky majú vlastnosti, ktoré podporujú regeneráciu, rast a hojenie a pôsobia protizápalovo. My ich dokážeme skoncentrovať v plazme po odstredení,“ hovorí o využití tejto vzácnej tekutiny Vladimír Paulech, zubný lekár z Čadce, ktorý ako jeden z mála na Slovensku používa plazmovú terapiu.

Odborník vysvetľuje, že nový trend v stomatológii podporuje prirodzené hojenie založené na bunkovej regenerácii a obnove poškodených mäkkých tkanív v ústach. Ale tiež priaznivo ovplyvňuje tvrdé kostné tkanivá čeľustí a pomáha pri nahradzovaní chýbajúcej kosti pri zavádzaní zubných implantátov. „To znamená, že hojenie po stomatochirurgických operáciách alebo aj komplikovaných extrakciách zubov sa urýchli. Čiže skracuje sa čas liečby, zmierňuje sa bolesť a opuch rany, podporuje sa regenerácia mäkkých tkanív a tiež kosti,“ objasňuje zubný lekár.

Bohatá tekutina

Za tieto výrazné účinky vďačí plazma svojmu jedinečnému zloženiu. „Keďže plazma tvorí viac ako polovicu zložky krvi, je to látka telu vlastná. Je dostupná a netoxická, na rozdiel od mnohých iných liečiv a cudzích látok nemá žiadne nežiaduce účinky. Plazmová terapia je preto bezpečná, nehrozí pri nej riziko žiadnych alergických reakcií a nie je obmedzená vekom,“ vymenúva výhody využitia revolučnej terapie Vladimír Paulech.

Plazma sa totiž nedá synteticky vyrobiť, je to biologický koncentrát, preto ju organizmus vždy prijme. Navyše obsahuje minerály, vitamíny, soli, hormóny, cukry i bielkoviny a jej úlohou je prostredníctvom prúdiacej krvi privádzať tieto dôležité látky do buniek a tkanív. Okrem toho plní významnú úlohu pri hojení a zrážavosti krvi. Jednoducho v plazme je všetko to, čo telo na regeneráciu potrebuje.

Drakula terapia

Metóda, ktorá bola pôvodne vyvinutá na cielenú liečbu poškodenej chrupky pri artróze malých a veľkých kĺbov alebo pri športových úrazoch, sa preto dočkala uplatnenia aj v iných odvetviach medicíny. „Ako „drakula terapia” je napríklad známa v dermatológii na omladenie kože, vyhladenie vrások, na ošetrenie jaziev po akné a striách, ale aj na liečbu vypadávania vlasov či pri hojení chronických rán. Alebo sa vlastná plazma používa v ortopédii, kde sa aplikuje do vnútra kĺbu na podporu regenerácie vnútrokĺbových štruktúr,“ hovorí lekár.

Okrem kĺbov kolien, ramien a bedrových kĺbov sa plazmovým koncentrátom liečia kĺby palcov na rukách a nohách, ale dokonca i chronické bolesti Achillovej šľachy, ochorenia svalových úponov, čiže takzvaný tenisový lakeť a rôzne pooperačné zápaly. Unikátnosť plazmovej liečby je pritom založená na jej jednoduchosti – na odbere vlastnej krvi tesne pred samotným zákrokom, ktorá sa už o pár minút v podobe plazmového koncentrátu vráti do tela.

Len chvíľa

Ako to funguje? „Pacient objednaný na zákrok by mal dodržať pitný režim. Čiže neprísť dehydrovaný, nemal by predtým piť alkoholické nápoje ani jesť tučné jedlá. Pred zákrokom mu za sterilných podmienok odoberieme malé množstvo krvi, približne šestnásť až dvadsať mililitrov. Tie sa potom vložia do centrifúgy, kde sa krv rozdelí na tri časti, a to na červené krvinky, biele krvinky a plazmu obohatenú o krvné doštičky. Využívame z toho práve túto poslednú časť,“ objasňuje Vladimír Paulech proces odstredenia krvi. Dodáva, že každé hojenie je kritické tri až päť dní, kým sa liečivé zložky krvi dopravia v dostatočnom množstve do rany. Liečivý koncentrát, ktorý by tento proces urýchlil, dokážu modernou technológiou v ambulancii vyrobiť za dvadsať minút.

Spoja s kosťou

„Ak potom tieto koncentrované rastové a protizápalové zložky krvi injekčne vstrekneme do poškodených tkanív, zrýchli sa hojenie chrupiek, šliach, svalov, kostí, kože, podkožia a ciev, a to podľa miesta použitia,“ hovorí odborník, že plazmovú metódu využíva prevažne dvomi spôsobmi. Napríklad keď pri zavádzaní implantátov nie je na to dostatok kosti. „Na miesto chýbajúcej kosti vkladáme granulát umelej kosti, prípadne v kombinácii s vlastnou kosťou. Túto zmes zmiešavame s plazmou, aby sa čo najviac aktivovala jej regenerácia a dorastala chýbajúca časť.“ Druhý spôsob je, že z plazmy po odstredení v centrifúge a vytlačení prebytočnej tekutiny vytvorí zubár membránu, ktorú potom vkladá do rany pri chirurgických zákrokoch, a tým podporí hojenie.

Priplatíte si

„Plazmová terapia nie je hradená zo zdravotného poistenia, zvyšuje cenu samotného zákroku, ale na druhej strane zlepšuje regeneráciu, hojenie a zmierňuje pooperačné ťažkosti,“ poukazuje lekár Paulech na fakt, že za plazmu si priplatíte. Tento nadštandard sa pohybuje od osemdesiat do stoviek eur podľa typu zákroku.

Ak sa rozhodnete plazmovú terapiu vyskúšať, vaša krv musí byť zdravá. To znamená, že musíte mať dostatok krvných doštičiek, problémom je aj anémia či horšia zrážavosť krvi. Plazmou sa nemôžu liečiť ani ľudia so závažnými ochoreniami, ako sú onkologické ochorenia, kardiovaskulárne, rôzne infekčné, herpetické či obličkové ochorenia. Opatrní by mali byť tiež ľudia, ktorí si výrazne riedia krv, či majú extrémne vysoký tlak. Naopak, diabetici a ľudia s osteoporózou si ju zaplatiť môžu.