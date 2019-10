Chlad, dážď a vlhkosť. Až takto intenzívne ovplyvňuje počasie vaše zdravie

Aj vaše starí rodičia zvykli hovorievať, že zmenu počasia cítia v kostiach? Pravdepodobne sa nemýlili.

Ľudia s dlhodobými zdravotnými problémami ako je artritída sú náchylnejší cítiť bolesť počas dní s vyššou vlhkosťou, naznačuje štúdia. Ľudová múdrosť hovorí, že chlad zhoršuje bolesť, no vplyvy počasia zatiaľ nie sú podrobne preskúmané.

Vedci z však na vzorke 2500 ľudí prostredníctvom zberu dát cez smartfóny zistili, že symptómy boli horšie počas teplejších a vlhších dní. Dúfajú preto, že ich zistenia podnietia budúce výskumy, ktoré by mali odhaliť, prečo je to tak. Informovala o tom britská BBC.

Známa ako tichý zabijak. Týchto 9 príznakov rakoviny pľúc nepodceňujte

Uskutočniť vedecký výskum o tom, ako rôzne typy počasia ovplyvňujú bolesť, však nie je jednoduché. Predchádzajúce štúdie boli pritom príliš malé alebo trvali krátko.

Na tejto štúdii nazvanej Cloudy with a Chance of Pain sa zúčastnilo 2500 ľudí z Veľkej Británie s artritídou, fibromyalgiou, migrénou a neuropatickou bolesťou. Zúčastnení si počas jedného až 15 mesiacov každý deň zapisovali príznaky bolesti, zatiaľ čo ich telefóny zaznamenávali počasie na danom mieste. Ukázalo sa pritom, že veterné počasie s vysokou vlhkosťou a nízkym tlakom o 20% zvyšovali možnosť výskytu silnejšej bolesti. Bolesť zhoršovali aj chladné a vlhké dni.

8 dôvodov, prečo máte napuchnuté uzliny. Kedy je to vážne?

„Už od čias Hippokrata sa predpokladalo, že počasie ovplyvňuje príznaky pacientov s artritídou,“ skonštatoval Will Dixon z University of Manchester, ktorý štúdiu viedol. „Približne tri štvrtiny ľudí s artritídou veria, že počasie ovplyvňuje ich bolesť,“ dodal s tým, že ďalší vedci sa teraz môžu zamerať na to „prečo vlhkosť súvisí s bolesťou“, čo by podľa neho mohlo otvoriť dvere novej liečbe. Možno by sa tiež podľa neho dala vyvinúť „prognóza bolesti“, ktorá by ľuďom s chronickou bolesťou umožnila plánovať si aktivity.

Čítajte tiež: