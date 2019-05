Chráňte sa pred rakovinou prsníka! Jediná zmena v strave zásadne pomôže

Desiatky rokov trvajúci výskum potvrdil, že ženy s prsným karcinómom môžu mať zdravie vo svojich rukách a nemusia zomierať.

Zdravšia strava pomáha v boji so zákernou rakovinou, ukázal dvadsaťročný výskum. Autor: Shutterstock

Zdravotných výhod správneho jedálnička je veľa, od prevencie srdcových chorôb, cukrovky až po redukcii nadváhy. Najnovšie sa však ukázalo, že strava, ktorej podiel tuku tvorí menej ako 20% kalórií, a ktorá sa skladá najmä zo zeleniny, ovocia a celozrnných obilnín, zlepšuje prežitie pri rakovine prsníka o 21%.

„Zmenšiť riziko úmrtia na rakovinu prsníka u ženy po menopauze o viac než 20%, a to len úpravou stravy? To ľahko zvládne prakticky ktokoľvek,“ povedal hlavný autor výskumu Rowan Chlebowski, ktorého štúdia bola prezentovaná prvýkrát na stretnutí Americkej spoločnosti pre klinickú onkológiu.

Výborné výsledky

Výskum začali vedci pred dvoma desiatkami rokov a zapojili do nej takmer 49-tisíc žien. Polovici predpísal špeciálnu diétu, druhej skupine stravu neobmedzovali. Síce sa nepreukázalo, že by strava ochudobnená o tuk a obohatená o ovocie a zeleninu pomohla predísť rakovine prsníka, v skupine so zdravšou stravou však ženy chorobe tak často nepodliehali. Rozdiel bol značný - ženy, ktoré mali upravenú stravu, umierali počas štúdie o 35% menej. Vedci pozorovali tiež lepšie čísla v prípade, ak sa ženy rozhodli zmeniť stravu počas výskumu, rozdiel v úmrtnosti sa pohyboval okolo 21%.

Jednoduchý krok

Ide vôbec o prvú štúdiu, ktorá sa v takom dlhom časovom horizonte a na takej veľkej vzorke zaoberala dopadom stravy na vývoj ochorenia žien s rakovinou prsníka. Doteraz vedci a lekári vychádzali skôr z predpokladov. „Zistili sme, že aj jednoduchá zmena stravovania dokáže skutočne pomôcť. Ide pritom o veľmi jednoduchý krok. Dúfame, že zdravotníctvo naše odporúčania zoberie do úvahy,“ vysvetľuje vedec Chlebowski. Výsledky jeho štúdie potvrdili aj ďalší nezávislí odborníci. Ocenili najmä počet sledovaných osôb a dobu trvania štúdie.

Dôležité zmeny

„Najmä pokiaľ ide o výživu, čím dlhšie dokážete pacientov sledovať, tým presnejšie sú výsledky, a tým sú tiež užitočnejšie. Pretože len takto skutočne zistíte, ako zmeny stravy dlhodobo ovplyvňujú zdravie,“ potvrdzuje význam výsledkov štúdie nutričná ​​poradkyňa Kelly Hoganová z Ústavu pre liečbu rakoviny v USA.

Za posledné roky sa množstvo poznatkov o výžive spresnilo. Rozlišuje sa napríklad medzi typmi tukov. Všeobecne tiež platí, že strava rastlinného pôvodu je zdravšia. Výskumník Rowan Chlebowski už robí novú štúdiu - skúma, či obmedzenie tukov prospieva všetkým rovnako alebo viac ženám s obezitou a s inými rizikovými faktormi.

