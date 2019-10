Čierny zub je časovaná bomba. Dobre sa prezrite, čo vám hrozí?

Zub vám môže odumrieť aj bez úrazu, teda bez zjavnej príčiny. Ak sem-tam zabolí, mení farbu alebo prestane reagovať na studené a nebodaj začne byť citlivý na teplé podnety, ukážte ho zubárovi.

Niekedy ani nevidieť, že zub zmenil farbu. O to je to horšie. Autor: Shutterstock

Prasknuté, zlomené, či vybité zuby sú najčastejšie príčiny návštev zubára počas letných mesiacov. Len v USA dôjde podľa amerického magazínu Journal of American Dental Association ročne k strate vyše piatich miliónov zubov, pričom takmer 39 percent pochádza z úrazov pri športových aktivitách. „Najčastejšie sa však zrania predné zuby,“ potvrdzuje stomatológ Libor Michna. „To, či zub pri náraze praskne, zlomí sa alebo rovno vybije, závisí od toho, aká sila naň pôsobí a kam presne mieri,“ vyvracia teórie o tom, že za pevnosťou zubov stoja gény.

„Gény síce ovplyvnia, aké silné sú čeľuste alebo kosti, ale či zub prežije náraz, je skôr vec šťastia. A veku. Mladý zub má väčšiu šancu zotaviť sa,“ hovorí zubný lekár najmä o deťoch a tínedžeroch, ktorých zuby sú ešte dobre zásobené živinami. Po šestnástom roku života, keď je koreňový vývoj už ukončený, sa karta obracia a zuby po úraze svoj boj o život ochotnejšie vzdajú. Nenechajte sa zmiasť tým, že po utŕženej rane sú celé, na pohľad nepoškodené, nekývajú sa a dokonca ani nebolia.

Nebolí, nežije

Mŕtvy zub môže začať bolieť neskôr. „Prípadne začne byť citlivý na teplo alebo zmení farbu, očernie,“ hovorí lekár o prípade, ktorý sa naozaj neoplatí podceniť. „Ak v zube odumrel nervovo-cievny zväzok, neznamená to, že zub nemôže ešte slúžiť veľa rokov. Musí sa však odborne ošetriť, inak môže ísť o život,“ nepreháňa Michna. Odumreté nervy a cievy v zubných kanálikoch zákonite spôsobia infekciu. Tá vyústi do bolesti, zápalu okostice alebo do abscesu – hnisom naplneného vačku, ktorý sa potrebuje dostať z tela von.

V opačnom prípade vám ohrozuje priamo srdce. Baktérie z neho, ak preniknú do ciev, sú životu nebezpečné. „Aby sme zistili vitalitu zuba, teda či je živý, alebo nie, robíme test citlivosti. RTG môže, ale rovnako nemusí odhaliť mŕtvy zub. No ak vôbec nereaguje na studené, je pravdepodobne mŕtvy. Na jeho záchranu treba vyplniť koreňový kanálik a ak je príliš poškodený, tak ho spevniť korunkou,“ hovorí doktor Michna o situácii, keď zub ešte nebolí a nemá zápal, ktorý treba pred vyplnením koreňa preliečiť.

Ešteže praskol

Ak teda máte zub viditeľne poškodený, je to určitá výhoda. Navštívite zubára. Tak, ako keď vás zub bolí. Lekár si na váš problém posvieti RTG. „Ak zub praskne, treba ho odborne ošetriť tak, aby nedošlo k ešte väčšiemu poškodeniu. Len odborník vidí, či stačí sklovinu ‚impregnovať‘ a predísť tak napríklad aj citlivosti zuba, alebo je nevyhnutný väčší zásah,“ hovorí lekár. Cez nedokonalú zubnú sklovinu sa zub poľahky začne kaziť. Aj keď bol dovtedy zdravý.

Extrémne nebezpečné sú praskliny neviditeľnej časti zuba, teda koreňa. Je to ako – hrozbou sú baktérie aj záťaž. Takto poškodený zub dlho nevydrží a bolestivo sa zlomí aj pri zahryznutí do rožka. Čím skôr sa podarí poškodenie odhaliť, tým menej utrpenia a peňazí vás to bude stáť. Ak je prasknutý koreň, so zubom sa budete musieť rozlúčiť.

Do koša nie!

Zlomil sa? „Ak vám chýba väčšia časť zuba a je poškodený už aj nerv, potrebná je aj koreňová výplň a následné zreštaurovanie zuba, ktorý však tiež bude na nerozoznanie od vašich zubov,“ upokojuje Libor Michna. Odlomenú časť, aj keby ste ju našli, nemá zmysel uchovávať. Nedá sa „prilepiť“ späť. Na rozdiel od vybitého zuba.

„Nedá sa povedať, koľko minút či hodín po vyrazení sa zub ešte dokáže späť prirásť, ale v každom prípade sa snažte dostať k lekárovi čo najskôr. Vyrazený zub netreba zbytočne čistiť, len ho dajte do vrecka s ľadom, určite radšej ako do mlieka, a doneste ho so sebou,“ radí. Čím ste mladší, tým je vyššia šanca, že sa naplno obnovia nervové a cievne spojenia zuba.

