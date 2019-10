Cievna mozgová príhoda je horšia ako infarkt. Ohrozuje mŕtvica aj vás?

Keď sa v mozgu zrazu upchá cieva, prípadne niektorá z nich praskne, dôležitá je doslova každá sekunda.

Napriek rýchlej lekárskej pomoci, náhla cievna mozgová príhoda (NCMP) výrazne ovplyvní naše motorické, zrakové i rečové schopnosti. Viete, ako sa jej dá predchádzať, čo všetko dokáže napraviť špeciálna neurorehabilitácia a prečo ju u nás nemôže automaticky absolvovať každý?

Náhla cievna mozgová príhoda je jednou z najčastejších príčin úmrtí v civilizovaných krajinách. Podľa odborníkov sa dodržiavaním zdravého životného štýlu dá predísť až 80 % cievnych mozgových príhod. Na druhej strane, medzi rizikové skupiny sa čoraz častejšie zaraďujú aj mladšie ročníky vo veku od 20 do 44 rokov, a to rovnako muži i ženy.

„Vo všeobecnosti by sa mali ľudia v rámci preventívnych opatrení vyvarovať stresu, obmedziť konzumáciu alkoholu, mali by sa stravovať optimálne s vyváženým pomerom potravín, zeleniny a ovocia. Nemali by zabúdať ani na fyzickú aktivitu, cvičenie v rozsahu aspoň 30 minút denne. V prípade civilizačných a metabolických ochorení, akými sú napr. vysoký krvný tlak, diabetes či obezita, je nutná pravidelná návšteva lekára“, upozorňuje PaedDr. Adelaida Fábianová, medicínska riaditeľka rehabilitačného centra ADELI.

Odhaľte príznaky

Cievna mozgová príhoda udiera bez varovania. Avšak sprievodné príznaky, spôsobené neokysličením mozgu, sú natoľko zreteľné, že postihnutý alebo jeho blízki dokážu vyhľadať odbornú pomoc alebo zavolať 112. Medzi varovné signály cievnej mozgovej príhody patria problémy s rečou a artikuláciou, tŕpnutie akejkoľvek časti tela, asymetria tváre vrátanie poklesu očného viečka či ústneho kútika, ďalej problémy s pamäťou alebo jej časté výpadky, zhoršenie rovnováhy a koordinácie pohybov, ako aj silná bolesť hlavy či problémy s očami a videním.

Čoho by ste sa však pri poskytovaní prvej pomoci mali vyvarovať, je nútiť pacienta k fyzickému pohybu (chôdza) a prijímaniu potravy či tekutín. V žiadnom prípade ho nenechávajte osamote ani mu nedovoľte spať. Neváhajte skontaktovať lekára ani v prípade, že spomínané príznaky zrazu samé odznejú - môže ísť varovnú predzvesť blížiaceho sa problému. A snažte sa lekárovi podať čo najpresnejší popis situácie a odhadnúť čas, kedy ste spozorovali prvé príznaky.

Nestrácajte čas

Mŕtvica je horšia než srdcový infarkt. Ten pacienta buď zahubí alebo ho rýchly zákrok dokáže zachrániť do takej miery, že domov odíde po vlastných. Pri cievnej mozgovej príhode sa však odumreté mozgové bunky obnoviť nedajú a pacienti bojujú s rôznymi vážnymi následkami. Pri nedokrvení mozgu bývajú zväčša postihnuté dôležité centrá - chorí zostanú odkázaní na lôžko, majú ochrnutú časť tela, tŕpnu im končatiny či zápasia s poruchou reči. Dobrou správou je, že aj po prekonaní ťažkej mozgovej príhody sa pri včasnej a správnej terapii dokáže mozog reorganizovať a postupne začne opäť ovládať telo. „Čím skôr pacient absolvuje intenzívnu fyzioterapiu spolu s klinickou logopédiou, podpornou liečbou elektroterapiou, masážami, hydroterapiou alebo pobytom v hyperbarickej komore, tým skôr môže začať fungovať samostatne a vrátiť sa do súkromného aj pracovného života,“ vysvetľuje A. Fábianová, ktorej rukami už prešli doslova tisícky pacientov. Jedným z nich je aj 41-ročný Peter z Bratislavy.

Nezávislý muž na vrchole síl v roku 2014 rozhodne nečakal, že sa cievna mozgová príhoda môže týkať aj jeho. „Vzala mi nezávislosť, mobilitu, veľmi veľa času, ktorý musím venovať liečbe a rehabilitáciám. Najhoršie bolo ochrnutie polovice tela a následná nemohúcnosť a neustála závislosť na pomoci druhých,“ hovorí projektový manažér v stavebnej firme. Po základných zdravotných úkonoch, ktoré Petrovi zachránili život, prišla na rad rehabilitácia, aby sa dokázal vrátiť do bežného života. Peter absolvoval pobyt v neurorehabilitačnom ADELI Medical Centre dvakrát. „Znovu som tu nabral silu pokračovať v rehabilitáciách, lebo som videl, že môj stav sa môže stále zlepšovať! Účinná kombinácia terapií a veľká psychická podpora terapeutov sa podpísali pod tým, že môj stav napreduje a mohol som sa vrátiť späť do súkromného aj pracovného života,“ hodnotí svoje pokroky Peter.

Darujte liečbu stovke pacientov

Absolvovať dvojtýždňový pobyt, spojený s neurorehabilitáciou, ktorý pomohol po cievnej mozgovej príhode Petrovi z Bratislavy a pomáha aj pri ďalších ochoreniach, ako je detská mozgová obrna, úrazy hlavy, onkologické ochorenia nervového systému, je finančne náročné – hovoríme o tisícoch eur. Naše poisťovne tento typ liečby nehradia, preto celá ťarcha leží na pleciach najbližšej rodiny a známych. A bohužiaľ, nie všetci dokážu túto ťarchu uniesť. Aj v tejto oblasti sa ADELI Medical Center prostredníctvom svojej Nadácie ADELI snaží pomáhať ešte viac.

