Čo ochráni vaše kosti? Rozlúčte sa s fosfátmi v strave!

Každej tretej žene a každému šiestemu mužovi nad päťdesiat rokov hrozí pre rednutie kostí zlomenina. Pomôže čaj aj mlieko?

Danka, bucľatá tmavovláska, vždy závidela kamarátke Melinde prirodzene svetlé vlasy a štíhlu líniu. No len do chvíle, kým si Melinda po štyridsiatke nezlomila pri páde zápästie. „Vieš, čo mi povedal doktor? Že mám miernu osteoporózu. Predispozície sa vraj dajú vyčítať aj z toho, ako vyzeráme – rizikové sú chudé blondíny. A obézne ženy vraj trpia na osteoporózu menej!“ Za najrizikovejší typ pre osteoporózu označil nordický typ aj ortopéd MUDr. František Farkaš. „Môže to súvisieť s vrodenou preferenciou určitých stravovacích návykov. Kostná hmota sa buduje asi do tridsiateho roku života, potom ubúda v tempe približne jedno percento ročne. V tomto veku má na množstvo vzniknutej kosti rozhodujúci vplyv výživa, fyzická aktivita a genetická predispozícia.“

Pevné kosti

Na kvalitu kostí a prevenciu osteoporózy je potrebný predovšetkým vitamín D, ktorý si telo vyrába samo, ak mu doprajete denne aspoň dvadsaťminútový pobyt na slnku. „Môžete ho prijať aj v potrave, najväčším zdrojom sú morské ryby, najmä rybací olej. V menšej miere je aj vo vaječnom žĺtku a mliečnych výrobkoch. Mlieko a produkty z neho obsahujú aj druhú potrebnú zložku pre kosti, kalcium. Jeho optimálna denná dávka je tisícpäťsto miligramov,“ vraví MUDr. Farkaš.

Naopak, treba sa vyhýbať nadmernému prívodu fosfátov, ktoré prehlbujú odvápňovanie kostí – obsahujú ich napríklad kolové nápoje, aj živočíšnym bielkovinám a sodíku – hlavne soli. Najnovšie výskumy ukazujú, že pozitívny vplyv na kosti majú flavonoidy. Nájdete ich v čaji, čerstvom ovocí a zelenine. V snahe o pevné kosti to však nepreháňajte s výživovými doplnkami. „Trvalo vysoký prísun vitamínov môže spôsobiť ‚zlenivenie‘ organizmu, ktorý po ich vysadení nedokáže efektívne využiť normálny prívod vitamínov zdravou stravou. Dokonca samotný vitamín D vo väčších dávkach môže viesť k poškodeniu kostí,“ varuje pred samoordinovaním piluliek primár ortopédie.

Premazané kĺby

Okrem kostí majú vplyv na bezproblémový pohyb aj kĺby. Vekom sa opotrebúvajú a pomôže im najmä to, ak sa neprejedáme a nezaťažujeme ich nadmernou hmotnosťou. „Pozitívny vplyv na ne môže mať strava obohatená o kolagén, napríklad huspenina či chrupavky. Tu však majú význam aj prípravky z lekárne s obsahom chondroitín sulfánu, glukozamín sulfánu a kolagénu,“ radí lekár. Žutím gumených medvedíkov boľavé kĺby nezachránite. Radšej preventívne plávajte a bicyklujte, to sú aktivity, ktorými kĺby nezaťažíte a pomôžete zachovať ich primeranú funkciu.

Kostiam pomáhajú

omega-3 mastné kyseliny – tuniak, losos, rybí tuk, avokádo, mandle

– tuniak, losos, rybí tuk, avokádo, mandle mliečne výrobky – syry s výnimkou topených, tvaroh, kyslomliečne produkty

– syry s výnimkou topených, tvaroh, kyslomliečne produkty ovocie a zelenina – hlavne červené druhy ako paradajky, kápia, cvikla, jablká

Krehkosť spôsobujú:

hladovka,

fajčenie,

alkohol,

veľa čiernej kávy,

soľ,

údeniny,

kolové nápoje,

instantné potraviny,

cukrovinky,

prepálené tuky.

Významný faktor je aj:

nedostatok fyzickej aktivity,

nadváha

u žien menopauza.