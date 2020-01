Keď imunita zlyháva: Čo spôsobuje herpes a ako ho dostanete?

Herpetické vírusy na rozdiel od chrípkových nemutujú a v niektorých ľudských bunkách prežívajú dlho.

Herpes simplex 1. typu

Je najčastejší, vyhodí sa obvykle na perách, no môže byť i na nosovej sliznici, tvári, brade, krku, teda najmä na hornej polovici tela. Ohlási sa nepríjemným pnutím a brnením, potom sa objavia drobné hnisavé vriedky. Po prasknutí sa vytvorí chrasta, ktorá svrbí, páli, môže aj krvácať. Zmizne obvykle do dvoch týždňov, ak trvá dlhšie, choďte k lekárovi. HSV 1 sa väčšina ľudí nakazí už v detstve – cez ústa. Opar z úst sa môže pri orálnom styku preniesť na genitálie partnera, alebo na iné miesto na tele, kde je otvorená rana.

Niekedy zostane po opare na perách škvrna, vtedy sa poraďte s dermatológom. Ak je menšia, poradí vám bieliaci krém, ak väčšia, môžete ju odstrániť laserom alebo IPL, intenzívnym pulzným svetlom.

Herpes simplex 2. typu

Spôsobuje genitálny herpes, sexuálne prenosnú chorobu. Môže sa vyskytnúť na genitáliách, konečníku, ale i na ochlpenej časti podbrušia, na zadku, alebo nad krížovou kosťou. Vírus sa do tela najčastejšie dostane cez porušenú sliznicu pri pohlavnom styku. Rizikový je i orálny a análny styk, nákaza je možná aj dotykmi. Pľuzgieriky na mieste infekcie vytvárajú zhluky, postihnúť môžu vonkajšiu časť genitálií, u žien pysky ohanbia, u mužov žaluď a vnútornú časť predkožky. Infekciu niekedy sprevádzajú bolesti hlavy, svalov, slabosť, pálčivá bolesť pri močení a vyprázdňovaní. Častejšie ním trpia ženy.

Varicella zoster

Je zodpovedný za ovčie kiahne, kedy sa na rôznych miestach tela tvoria drobné pľuzgieriky. Po vyliečení vírus prežíva v nervovom tkanive a pri vhodných podmienkach vyvolá pásový opar.

Epstein - Barrovej vírus

Väčšina infekcií prebieha v detstve, bez príznakov. K ochoreniam spojeným s týmto typom patrí infekčná mononukleóza a nádorové ochorenia - Hodgkinov lymfóm, Burkittov lymfóm.

Cytomegalovírus

Podobne ako EBV je pôvodcom mononukleózy, je menej častý.

Roseolovírus

Pôvodca šiestej choroby, ktorá postihuje dojčatá a batoľatá.

Kaposiho vírus

Spôsobuje nádor kože. Najčastejšie postihuje ľudí s dlhodobou oslabenou imunitou.

Keď je herpes v oku

Vyvoláva ho herpes simplex. Stačí, že si ho zavlečiete z pľuzgierika na pere do oka. Môže byť kožný – objaví sa veľmi rýchle, počas horúčkovitého ochorenia, alebo niekedy i počas menštruácie. Obvykle vznikne na jednom oku, viečko opuchne, neskôr sa objavia malé pľuzgieriky. Po liečbe masťami nezanecháva trvalé následky.

Druhý typ – rohovkový –, je nebezpečný. Ohlasuje sa silnými bolesťami, oko sčervená, slzí a videnie sa zhoršuje. To spôsobí zápal rohovky, na jej povrchu vznikajú malé pľuzgieriky. Neliečený zápal môže vyústiť až do vredu rohovky. Liečba je komplikovaná, herpes rohovky zvyčajne trvá dlho, zvykne sa opakovať, môže spôsobiť jazvy i zákal. Najhoršími komplikáciami sú poruchy videnia a oslepnutie. Herpes rohovky môže vyústiť do transplantácie.

Vedeli ste, že...

Herpes sa najčastejšie prenáša kvapôčkovou infekciou a priamym kontaktom, ale i bozkávaním, slinami.

Genitálny herpes sa prenáša pohlavným stykom.

Vírusom herpes simplex je nakazených 80 percent populácie na svete.

Príčinou prepuknutia herpesu môže byť dlhotrvajúci stres, nedostatok vitamínov, hormonálne zmeny, infekčné ochorenie, neliečené chronické ochorenia, niekedy je to signál vážneho ochorenia.

