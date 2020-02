Čo s vyrazeným dychom? Pomôže buchnát do chrbta? Radí záchranár

Hoci je situácia nepríjemná, nepodliehajte panike. Tá všetko ešte zhorší. Snažte sa ustavične si opakovať, že vyrazenie dychu nie je nebezpečné. Neveríte?

Bola to obyčajná prechádzka. Jana išla po chodníku a na chvíľu zahľadela na mobil, ktorý jej zvonil. Stratila pozornosť a zrazu sa pošmykla na malej zamrznutej kaluži. Chvíľu mávala rukami a potom už len padala rovno na chrbát. Náraz jej vyrazil dych. Nevedela rozprávať, ani sa nadýchnuť. Jej kamarátka behala okolo a nevedela, ako jej pomôcť. Automaticky ju začala búchať po chrbte a zahrnula ju množstvom otázok. O pár sekúnd Jana opäť dýchala. Bola otrasená, ale dýchala. Zachránil ju skutočne buchnát do chrbta?

Otras vás zablokuje

S vyrazeným dychom sa môžete stretnúť nielen po pádoch, ale i nárazoch. Výnimočné nie sú na ihriskách či už pri futbale, hádzanej, basketbale, keď v zápale hry spoluhráči do seba nepríjemne narazia. V zime sa vyrazeným dychom môže skončiť aj guľovačka, sánkovačka alebo pád na lyžiach či korčuliach. „Vznikne otras bránice ako hlavného dýchacieho svalu. Ten je na niekoľko desiatok sekúnd vyradený z činnosti. Ide len o funkčnú krátkodobú poruchu bez následkov,“ upokojuje prezident SČK a záchranár doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD. „Vyrazený dych je veľmi nepríjemný, ale nie je nebezpečný.“ Postihnutý je pri vedomí, ale nerozpráva a môže sa potácať. Ak sa k nemu priblížite, nebudete cítiť dýchanie. Posaďte ho a mierne mu pokrčte dolné končatiny. Nepodliehajte panike, situácii to nepomôže. Snažte sa zachovať si chladnú hlavu a tichým hlasom postihnutého upokojujte.

Bez otázok

Prečo sa oplatí nepodliehať panike? Podľa odborníka sa pri nej zvyšuje spotreba kyslíka v mozgu, čo zbytočne zhoršuje pocit nedostatku vzduchu a strach sa zväčšuje. Hoci sa vám to bude zdať večnosť, problém s vyrazeným dychom trvá priemerne 30 až 45 sekúnd. Práve preto sa oplatí pozrieť hneď na hodinky, aby ste vedeli, koľko času ubehlo. Ak máte pocit, že musíte urobiť viac, masírujte postihnutému prednú stranu hrudníka. „Vhodnejšie bude, ak mu stále dookola budete pokojným hlasom hovoriť o neškodnosti stavu. Určite mu nedávajte žiadne otázky. Keďže nemôže odpovedať, začne sa len stupňovať jeho stres. Potom už len čakajte, kým sa dýchanie spontánne neobnoví,“ približuje postup skúsený odborník.

Opäť sa nadýchnete

Ako to funguje? Dýchacie centrum nepoháňa nedostatok kyslíka, ale nadbytok oxidu uhličitého. „Po zastavení dýchania sa hromadí v krvi a pri zvýšenej koncentrácii dá dychovému centru mimoriadne silný impulz na nádych,“ objasňuje mechanizmy Viliam Dobiáš. Existuje veľmi nízka pravdepodobnosť, že vyrazený dych sa zvrtne a padnete do bezvedomia. Vtedy musíte začať konať. Ak sa postihnutý nenadýchne, začnite so záchranným dýchaním a volajte tiesňovú linku.

