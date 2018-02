Dejiskom olympiády sa šíri norovírus! 

Počet nakazených v Pjongčangu narastá. Vírus sa šíri chladným suchým vzduchom, no môže byť prenášaný tiež kontaminovanou vodou a potravinami.

Devätnásť nových prípadov zaznamenali organizátori v dejisku Zimných olympijských hier 2018. Počet nakazených infekčným ochorením tak stúpol od prvého februára na 158.

Norovírus sa šíri najmä medzi členmi bezpečnostného personálu. Organizátori povolali na ich miesta vojakov. Športovci údajne nie sú medzi nakazenými. „Zatiaľ nemáme žiadny potvrdený prípad medzi športovcami, a to je najdôležitejšie. Urobíme všetko, čo bude možné, aby sme ich uchránili pred nákazou," uviedol riaditeľ centra pre zdravotný dohľad a prevenciu, Kim Hjon Čun.

V bezpečí

Bez potrebných protiopatrení hygienických pracovníkov a dôslednej spolupráce personálu i nakazených by mohol prepuknúť do epidémie. „Máme plnú dôveru v Kórejské centrum pre kontrolu ochorení. Spolupracujú s organizačným výborom na riešení situácie. Som ohromený tým, ako to robia," vyjadril sa šéf lekárskeho oddelenia Medzinárodného olympijského výboru Richard Budgett.



Norovírusy a rotavírusy sú v spoločenských zariadeniach zodpovedné za väčšinu epidémií hnačiek, ktoré nie sú bakteriálneho pôvodu a ťažkých gastroenteritíd.

Vyvolávajú:

zvracanie, a to u viac než polovice pacientov,

žalúdočné kŕče,

nevoľnosť,

bolesti hlavy,

bolesti svalov,

malátnosť,

zimnicu,

zvýšenú teplotu.

Ak sa stav neskomplikuje iným ochorením, príznaky netrvajú dlhšie než 12-72 hodín.

Odolné

Očkovať sa proti týmto vírusom doposiaľ nedá. Norovírusy sú rezistentné a šíria sa rýchlo, predovšetkým počas zimných mesiacov pri nízkej vlhkosti vzduchu. Po ich prekonaní ste imúnni len približne osem týždňov.

