Dlhá piatková noc môže spustiť nebezpečný zápal prostaty. Cítite tieto príznaky?

Zápal prostaty poznačí telo, partnerský vzťah i život. Vyvolá ho prechladnutie, či pár drinkov.

Prostatitída je skupina ochorení spôsobených zápalom žľazového tkaniva samotnej prostaty. Extrémne bolí. „Akútny zápal postihuje výstelku prostatických žliaz, v ťažších prípadoch sa objaví aj prímes hnisavých ložísk. Trvá približne tri mesiace,“ vysvetľuje na úvod urológ MUDr. Vladimír Polák, PhD. „Pôvodcom zápalu prostaty sú gramnegatívne baktérie zo skupiny coli, enterokoky, pseudomonády a iné. Príznaky akútneho zápalu sú jednoznačné – typické časté kŕčovité bolesti a pálenie pri močení, vystreľujú najčastejšie do okolia konečníka a mieška. Pri ťažkej forme sa pridruží aj zvýšenie telesnej teploty. Lekár prstom cez konečník nahmatá prostatu, ktorá je zväčšená, presiaknutá a extrémne bolestivá. Tým je diagnóza na 99 percent potvrdená,“ objasňuje lekár, že nález v prípade potreby podporí aj mikroskopická prítomnosť hnisu v moči a vyšetrenie zápalového markera z krvi – C-reaktívneho proteínu.

Liečba musí nastúpiť okamžite

Pre bolestivé príznaky nie je čas na dvoj- až trojdňové dokazovanie pôvodcu príčiny. „Dominujú antibiotiká s vysokou prestupnosťou do prostatického tkaniva. Keďže v prevažnej miere je za zápal prostaty zodpovedná gramnegatívna baktéria, volíme lieky pokrývajúce toto spektrum – ofloxacíny alebo cefalosporíny,“ ozrejmuje doktor. Pripravte sa, že užívať ich treba desať až štrnásť dní a určite všetky dobrať. „V ťažších prípadoch už musíme človeka hospitalizovať a liečiť aminoglykozidmi do žily. Na začiatku liečby odoberieme ešte vzorku moču na určenie pôvodcu nákazy, aby sa v prípade nesprávneho nálezu – čo sa málokedy stáva – mohla upresniť,“ opisuje štandardný postup.

Príznaky:

AKÚTNE

bolesť a pichanie:

pri močení

pri ejakulácii

v spodnej časti chrbtice

v pohlavných orgánoch

teplota, horúčka

CHRONICKÉ

bolesť:

hrádze

semenníkov

penisu

močového mechúra

pri močení

pri ejakulácii

Pár frťanov

Existuje niekoľko pravdepodobných spúšťačov zápalu. „Často to bývajú fyzikálne faktory, najčastejšie prechladnutie. Stačí, že si sadnete na studený kameň. To môže viesť k prechodnému presiaknutiu prostatického tkaniva, neskôr k poruche cirkulácie. Podieľa sa aj oslabenie imunity. Niekedy sa baktérie ľahšie usídlia v prekrvenej prostate a spôsobujú samotný zápalový proces. Rizikoví sú aj pacienti s nezhubným zväčšením prostaty alebo vystavení inštrumentálnemu lekárskemu výkonu, napríklad cievkovaniu. Ďalšia skupina sú muži prevádzkujúci nechránený styk, najmä análny, a dlho sediaci,“ upozorňuje odborník na problém najmä u pilotov a kamionistov.

„Štartérom býva aj chemické dráždenie močovej rúry pikantnými jedlami alebo ostrým alkoholom. Pacienti prichádzajú s tým, že si dali pár frťanov a spustilo sa im to. Alkohol sa spolovice odbúra, z druhej putuje ako odpad do moču, čo môže spôsobiť podráždenie prostaty. U zdravej sa to veľmi neprejaví. S náchylnou alebo so zväčšenou riziko stúpa,“ hodnotí urológ.

Dlhé hojenie

Po vyliečení prostatitídy sa síce zlikvidujú baktérie, ale náprava zmien spôsobených zápalom ako opuch tkaniva, zhoršená cirkulácia či diskomfort zostáva. „Samočistiaca schopnosť prostaty je iná. Muž je oveľa náchylnejší na prechladnutie, ktoré spôsobí presiaknutie prostaty,“ vysvetľuje urológ, že hojenie nejde tak rýchlo ako pri rane na koži. Závisí to od imunitného systému a schopnosti opravy tela. Trvať môže týždne i mesiace. Obavy o počatie sú však predčasné. „Závažný chronický zápal vedie k zníženiu tvorby prostatického sekrétu, čo môže ovplyvniť spermiogram. Akútny však takú galibu nestihne spôsobiť,“ upokojuje.

Nedá sa vybrať

Zdĺhavá infekcia napácha rozsiahlejšie škody nielen na plodnosti. „Chronická prostitída môže byť ľahká, ale aj veľmi nepríjemná. Prostata sa dá prirovnať k mandli vystavenej nespočetným infektom, až dôjde k takým zmenám, že sa musí vybrať. S prostatou sa to urobiť nedá. Zmeny, žiaľ, zostávajú, samočistiaca schopnosť prostaty je zhoršená. Antibiotiká už často nestačia. Aplikujeme nesterodiné protizápalové preparáty, lieky uvoľňujúce kŕče, a v prípade štrukturálnych zmien sa indikuje endoskopická operácia s cieľom mechanicky uvoľniť močovú rúru,” konkretizuje doktor.

Kľúčové je liečiť raný zápal a nečakať, kým dlhodobý začne tlieť. No nie vždy si ho všimnete. „Tí s veľkými ťažkosťami obyčajne prídu k urológovi. Ale niekedy zápal neprebieha búrlivo, prechodíte ho. Neliečený plynule prejde do chronickej formy. Môže spôsobiť štrukturálne zmeny tkaniva, ktoré sa stanú miestom na opakovanú infekciu. Až vtedy začnú mať skutočné problémy, často celoživotné a nezriedka závažné psychické,” uzatvára lekár.

Predíďte mu:

neseďte celý deň

hýbte sa aspoň 40 minút denne

nejedzte pikantné

vypite aspoň dva litre vody denne

nepite alkohol

neoslabujte si imunitu

neseďte na studenom

majte chránený sex

Na čo vlastne je?

Prostata je žľaza s veľkosťou asi dvoch vlašských orechov pod močovým mechúrom, obklopuje močovú rúru. Tvorí sa v nej tekutina ako súčasť ejakulátu, ktorá chráni spermie pred kyslým prostredím v pošve. Časom začne mnohým mužom robiť problémy, pribúdajú so zvyšujúcim sa vekom. U každého sa už okolo štyridsiatky začnú vytvárať mikroskopické uzlíky, ktoré sa postupne zväčšujú a zatláčajú normálne tkanivo i močovú rúru. Prostatu majú aj ženy, no nie je jasné načo.

Poistka proti rakovine

Nechceme strašiť, ale ťažký zápal prostaty, najmä chronický, je predispozícia na rakovinu prostaty. Po takom priebehu, najmä ak sa vám vracajú príznaky ako pálenie či bolesť pri močení alebo v okolí pohlavných orgánov, nechajte si prostatu pre istotu opakovane vyšetriť. Ale aj preventívne. Nárok na prehliadku máte po päťdesiatom roku života každé tri roky, niektoré poisťovne ju preplatia aj po štyridsiatke. Muži po štyridsiatke s anamnézou karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve môžu prísť každý rok. Vyšetrenie pozostáva z posúdenia veľkosti prostaty, z krvných testov na prítomnosť špecifického prostatického antigénu PSA, v prípade pozitívneho výsledku aj z ultrazvuku či biopsie.