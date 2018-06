Dlho v aute? Necestujte s boľavým hrdlom, môžete prísť o nohu!

Ak ešte pridáte nedostatok pitného režimu a ohnuté kolená, koledujte si o vážne problémy. Ako im predísť?

Čas letného ničnerobenia a radosti z dovolenky, môže prekaziť nepríjemná žilová trombóza. Toto ochorenie postihuje viac ženy, no aj muži by sa mali mať na pozore. Aké sú najčastejšie rizikové faktory a ako tomuto nepríjemnému ochoreniu predchádzať?

Je to v lýtkach

Najprv si povedzme, ako prúdi krv žilami. Odspodu nahor, teda proti gravitácii. A jeden z kľúčových mechanizmov, ktorý krv v žile v nohe posúva, je práca lýtkového svalu. Keď pracuje správne, teda sťahuje sa, žily bez problémov odvádzajú krv z nôh smerom k srdcu a pľúcam. Podkolenná žila je silná ako malíček a je obalená svalom. Je to tenkostenná štruktúra, ktorá neodolá sťahujúcemu sa svalu, takže, keď sa sval stiahne, žila sa stlačí. V žile sú chlopničky, ktoré bránia tomu, aby sa pri stlačení posúvala krv smerom nadol a jediný smer je vďaka funkcií chlopni nahor.

Nebezpečná trombóza má rada sedenie, pohybom ju odstrašíte

Funguje to asi takto: stiahne sa sval, stiahne sa žila, chlopnička neprepustí krv smerom nadol, ale hore. Zároveň keď sa sťah svalu uvoľní, uzatvorené chlopničky zabránia návratu krvi gravitáciou späť do nôh. Takto sa krv v žilách pumpovaním vracia späť do srdca a pľúc pre kyslík.

Nezacvaknite žilu

V prípade, že sval nepracuje, prúdenie krvi sa spomalí, a to je už riziko pre vznik trombózy. Preto napríklad, ak pri dlhšom cestovaní autom alebo lietadlom sedíme s pokrčenými nohami, žila je zacvaknutá, zalomená a nepracuje správne. A môže prísť k trombóze.

Vznik trombózy ohrozujú aj ďalšie rizikové faktory a väčšinou sa zvyknú združiť. Príkladom môže byť žena, ktorá cestuje lietadlom, má pokrčené nohy a je užívateľkou antikoncepcie. Práve tá môže byť výrazným faktorom ovplyvňujúcim vznik trombózy. Trombóza môže vzniknúť v situácii, kedy sa všetko zdá byť v poriadku, všetko funguje normálne, ale krv má sama o sebe väčšiu tendenciu sa zrážať. Existujú ochorenia, ktoré sú buď vrodené alebo získané a vedú k tomu, že sa krv viac zráža. Ľudia z touto poruchou zrážania krvi by sa teda mali mať viac na pozore.

Pozor na angínu

Druhý faktor zmenená zmáčavosť vnútornej žilovej výstelky – vnútorného povrchu žily následkom zápalu. Keď máte akýkoľvek zápal, napríklad angínu alebo zápal močových ciest, telo reaguje. Tie môžu stenu žily poškodiť ju.

Nebezpečnú trombózu nemusíte mať v rodine. Spustí ju aj zápal

"Fibrinogén je kľúčová bielkovina na tvorbu krvnej zrazeniny. Napríklad pri angíne máte vyššiu hladinu tejto bielkoviny, väčšinou vás trápi vysoká horúčka, ste spotení a dehydratovaní. K tomu ešte ležíte a nakoľko sa nehýbete, neprúdi vám krv v žile tak, ako by mala. A to už je dosť prítomných faktorov, a ak ešte navyše beriete antikoncepciu, môže sa dostaviť trombóza alebo pľúcna embólia," hovorí MUDr. Petr Vařejka z Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave.

Tretím faktorom je rýchlosť prúdenia krvi. Krv v žile prúdi pomaly a sú niektoré stavy, ktoré spôsobia, že sa zabrzdí. Preto sú nádorové ochorenia častou príčinou vzniku žilnej trombózy. Nádor totiž svojou veľkosťou a rastom, môže tlačiť na žilu napríklad v panve. V utlačenej žile vzniká prekážka spôsobená vonkajším procesom a prúdenie krvi sa zabrzdí.

Tip na cesty:

Precvičujte

Preto pri pri dlhšej ceste autom alebo lietadlom a nie len počas dovolenkového obdobia, by ste mali preventívne občas natiahnuť striedavo pätu a špičku, prejsť sa v uličke lietadla, alebo dať si krátku zastávku na ceste autom na krátku chôdzu. A dávajte si pozor aj na dehydratáciu. V dehydratovanom organizme má krv väčšiu tendenciu sa zrážať.

