Doping vitamínmi: Určite poznáte správne dávky alebo si škodíte?

To, čo v malom množstve pomáha, vo veľkom škodí.

Vieme, čo robí budúca vojvodkyňa svojmu princovi Harrymu: Ona si to dopraje každé ráno!

Nebezpečenstvo hrozí najmä deťom, seniorom a ľuďom so závažným ochorením. Naordinovať si akýkoľvek doplnok výživy vás môže pripraviť aj o život. „Lekár vám poradí, ktorý doplnok užívať môžete a kedy je to pre vás vhodné. Vždy keď ho informujete o liekoch, ktoré užívate, povedzte mu aj o voľnopredajných doplnkoch výživy,“ nabáda docent Blažíček, podľa ktorého stále nie je dostatok dôkazov na to, že nadmerné užívanie výživových doplnkov prospieva zdraviu a predchádza chorobám.

Zinok na posilnenie imunity?

Ak je súčasťou multivitamínu, vaša snaha je zbytočná. Jeho využitie pre telo zníži železo, vápnik, chróm aj horčík. Ak ho užívate samostatne a preženiete to, prejaví sa to kovovou chuťou v ústach, hnačkami a vracaním. Okrem bolestí brucha čakajte bolesť hlavy. Dlhodobé nadužívanie zinku výrazne narúša tvorbu spermií a podľa posledných výskumov zvyšuje riziko rakoviny prostaty.

Viac: Málo zinku môže za zlú náladu aj imunitu. Doplňte ho v strave

Ak vám lekár predpíše antibiotiká, na užívanie zinku vo výživovom doplnku rovno zabudnite. Znižuje totiž účinok väčšiny antibiotík. Zinok si dodajte v tekvicových semenách, na deň vám postačí hrsť. Nachádza sa aj v strukovinách, mäse, rybách, vo vajciach, v syroch či v orechoch. Telo zinok potrebuje a ak to nepreženiete, predĺži plodnosť mužom, ženám pomôže počať a zabezpečí bezproblémové tehotenstvo. Tlmí depresie, zvyšuje imunitu proti infekciám, potrebujú ho kosti, pečeň, pokožka, vlasy aj nechty.

C nie je bez viny

Preháňate to s vitamínmi rozpustnými vo vode? Nie je celkom pravda, že si nimi iba zarábate na drahý moč. Väčšinu béčok, vitamín H aj cholín síce vymočíte, ale stopercentnú prevenciu proti virózam nedosiahnete, ani ak sa deň za dňom objedáte céčkom. Ak to s ním skutočne preháňate, privodíte si kŕče, vracanie, hnačky či obličkové kamene. Náchylnejší sú na ne muži.

Voda na chudnutie, céčko na imunitu. 6 zdravých trendov, ktoré vám viac uškodia

„Vitamín C s vitamínom E môžu dokonca znížiť účinok chemoterapie pri niektorých typoch rakoviny,“ šokuje odborník. Zaujímavé však je, že chvíľkové zvýšenie dávok vitamínu C počas chrípky či iných viróz vám neublíži. Potrebujete ho na rýchlejšie hojenie rán, tvorbu kolagénu do chrupaviek a šliach, pre silnejšiu imunitu, ochraňuje pred rakovinou, srdcovo-cievnymi chorobami a bráni starnutiu buniek. Céčko získate z každého ovocia a zeleniny, ale najviac ho je v citrusoch, jablkách, šípkach, čiernych ríbezliach, paprike a kapuste.

Trávite sa

Draslík je extrémne nebezpečný pre ľudí s ochorením obličiek. Nesmiete si ho dávať, ani ak užívate lieky na srdce.

je extrémne nebezpečný pre ľudí s ochorením obličiek. Nesmiete si ho dávať, ani ak užívate lieky na srdce. Nikdy neužívajte výživové doplnky s obsahom medi , ak užívate antikoncepciu. Príznaky otravy meďou na seba nedajú dlho čakať. Jej nadbytok poškodzuje črevnú mikroflóru, dráždi sliznice, vyvoláva depresie, nespavosť, ale môže stáť aj za vznikom paranoidnej schizofrénie a senilnej demencie.

, ak užívate antikoncepciu. Príznaky otravy meďou na seba nedajú dlho čakať. Jej nadbytok poškodzuje črevnú mikroflóru, dráždi sliznice, vyvoláva depresie, nespavosť, ale môže stáť aj za vznikom paranoidnej schizofrénie a senilnej demencie. Ak to preženiete s áčkom , popraskajú vám pery a začnú krvácať. Negatívne ovplyvní vývoj plodu aj malých detí.

, popraskajú vám pery a začnú krvácať. Negatívne ovplyvní vývoj plodu aj malých detí. Priveľa déčka spôsobuje tvorbu kameňov v obličkách.

spôsobuje tvorbu kameňov v obličkách. Éčko zanechá škvrny na pokožke, zníži produkciu hormónov štítnej žľazy. Ak si k nemu dáte tabletku s kyselinou acetylsalicylovou, krvácanie z akejkoľvek rany zastavíte len s ťažkosťami.

Bude vás zaujímať: