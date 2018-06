Doplnok stravy s omega-3 kyselinami pomáha pacientom s rakovinou

Prípravky z rybieho tuku môžu potlačiť bolesti, ktoré vyčerpávajú pacientov s rakovinou prsníka a či hrubého čreva.

Štúdie prezentované na nedávnom stretnutí Americkej onkologickej spoločnosti v Chicagu ukázali, že omega-3 mastné kyseliny môžu mať prínos u niektorých pacientiek s rakovinou prsníka a pacientov s rakovinou hrubého čreva a mohli by sa stať dobrou súčasťou ich terapie. Ide hlavne o zmiernenie bolestí, ktoré súvisia s liečbou ich diagnózy.

Obéznym ženám merateľne pomáha

Približne polovica žien užívajúcich tzv. inhibítory aromatázy, čo bežný liek pre postmenopauzálne ženy s rakovinou prsníka, má bolesti kĺbov. Táto hormonálna liečba sa zvyčajne užíva počas piatich až desiatich rokov po operácii. Odhaduje sa však, že 25% pacientiek ju preruší v priebehu dvoch rokov, pretože nemôžu vydržať bolestivé vedľajšie účinky. Lenže práve tento liek je určený na to, aby zabránil recidíve rakoviny prsníka.

Štúdia na 250 pacientkách ukázala, že omega-3 pomohli zmierniť symptómy u obéznych žien s BMI nad 30. Práve i nich je väčšia pravdepodobnosť, že budú po spomínaných liekoch trpieť bolesťami kĺbov. Medzi pacientkami bez obezity nedošlo k významnej zmene.

Zápaly po terapii upokojí rybí tuk

Omega-3 mastné kyseliny pomáhajú aj niektorým pacientom s rakovinou hrubého čreva, ktorí majú zápal. Vyplýva to zo štúdie výskumných pracovníkov v Camargo Cancer Center v Brazílii. Zápal je veľmi častý vedľajší účinok chemoradioterapie – kombinácie chemoterapie a rádioterapie. Pacienti s pokročilou rakovinou konečníka, ktorí v predoperačnej liečbe užívali kapsule s rybím olejom, mali potom menej zápalových problémov. Na konci liečby mali menej problémov pri močení a v nasledujúcom mesiaci zažili celkovo menej bolesti než tí, ktorí neužívali tento doplnok. Približne osem týždňov po chemorádioterapcii mali títo pacienti menšiu stratu chuti do jedla, menej bolesti v konečníku aj nadúvania.

Onkológovia vidia v omega-3 nádej

Obe štúdie podľa klinického onkológa dr. Andrewa Epsteina z New Yorku ukazujú protizápalové prínosy tohoto relatívne lacného a ​​dobre tolerovaného doplnku. Odborníci z oblasti onkológie veria, že prípravky s rybím tukom by mohli dokázať zlepšiť život ich pacientov, pričom ľudia s rakovinou hrubého čreva by mali s užívaním omega-3 začať už pred zahájením terapie.

