Dráma v tele začína nevinne. 5 varovaní, že cievy hlásia naliehavý problém

Cievy v tele merajú tisícky kilometrov. Čo ak sa niektorá z nich upchá? Treba rýchlo hasiť!

Dĺžka ciev, teda tepien, žíl a vlásočníc je v ľudskom tele asi 100 až 150 tisíc kilometrov. Presne ako diaľnice v nich môže byť premávka hustejšia. Ak áno, šanca, že sa niekde stane nehoda, je pomerne vysoká. Keď sa upchá cesta, v lepšom prípade nás to zdrží, v horšom sme účastníkmi nehody.

Nebezpečnú trombózu nemusíte mať v rodine. Spustí ju aj zápal

Obávaná trombóza

Srdcu trvá približne minútu, kým okysličí celý objem našej krvi. Táto sa následne musí dostať ku všetkým orgánom a tkanivám. Ak sa na ich ceste „do práce" vytvorí trombóza, vzniká nedokrvenie tkaniva alebo orgánu. Ak ide o srdcovú tepnu, prejaví sa to srdcovým infarktom, v prípade mozgovej tepny cievnou mozgovou príhodou. Na spiatočnej ceste môže krvná zrazenina zablokovať žilu, ktorá odvádza odkysličenú krv z tkanív naspäť do srdca a pľúc, teda žilová trombóza. Tá môže byť nebezpečná tým, že sa môže uvoľniť, z miesta svojho vzniku vycestovať a zaplávať v smere prúdenia krvi do pľúc. A tým spôsobiť pľúcnu embóliu, ktorá môže byť aj život ohrozujúca.

Novinka z východu Slovenska: Pred amputáciou zachráni unikátny zákrok

Hrozí vám trombóza?

Pri žilovej trombóze krv neprúdi v žilách tak ako by mala. Stagnuje, až sa v určitom mieste vyzráža. Kedy sa to deje? Lekári poznajú tri základné predpoklady pre vznik žilovej trombózy, a to zmena v zložení krvi (napr. vplyvom ochorenia, často onkologického), zmena kvality cievnej steny (poškodenie jej výstelky, narušenie jej nezmáčavého povrchu), alebo spomalenie prúdenia krvi v žile (t.j. stáza, stagnácia prietoku krvi).

„Žilová trombóza si môže vybrať každého z nás. Vysokým rizikom je dlhodobý pobyt v nemocnici s pripútaním na lôžko, chirurgický zákrok, onkologické ochorenie, predovšetkým ak je spojené aj s potrebou užívania chemoterapie, ale aj srdcové zlyhávanie,“ hovorí doc. MUDr. Juraj Maďarič z Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave. No pravdepodobnosť zvyšujú aj úplne bežné situácie, s ktorými nepočítate.

5 rizikových faktorov trombózy ►►►