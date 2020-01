Drieme vo vás roky a čaká na príležitosť, kým sa prejaví. Pásový opar prebudí aj stres

Herpetický vírus spustí oslabená imunita a tiež hektické obdobie. Viete, čo majú spoločné ovčie kiahne a pásový opar?

Zuzana, tak ako každý rok, pociťovala v predvianočnom období stres. Zháňanie darčekov a nápor v práci jej dali zabrať, lenže keď sa ohlásila pálivá bolesť chrbta a intenzívne svrbenie, spozornela. „Už pár dní predtým som sa cítila veľmi unavená, no zvláštne pocity na koži ma znepokojili. Čo prišlo o dva dni nato, nikomu neprajem. Na chrbte sa mi vyhodilo množstvo drobných pľuzgierikov bolestivých na dotyk a Vianoce sa mohli začať,“ spomína 54-ročná právnička z Brezna, ako ju pred dvomi rokmi paralyzoval pásový opar.

Poriadne dlho

Najkrajšie sviatky v roku teda prežila v bolestiach – pálenie a svrbenie kože jej naplno znepríjemňovali život. Každý pohyb bol utrpením, rovnako ako dotyk pokožky s oblečením. Pretože bežné lieky na bolesť nezaberali, musela dva týždne čakať, kým pľuzgiere postupne zmiznú a nepríjemné pocity ustúpia. Dozvuky choroby však Zuzana pociťovala ešte poriadne dlho.

Pásový opar totiž svrbí a bolí aj niekoľko mesiacov po vyliečení. „Herpes zoster, čiže pásový opar, sa objavuje pri narušení a oslabení imunity vplyvom rôznych ochorení, dlhodobom podávaní niektorých liekov, ale aj pri chronickom strese či nadmernej psychickej záťaži,“ potvrdzuje kožná lekárka Veronika Manduchová. Zároveň dodáva, že pásový opar môže dať o sebe vedieť skôr, než sa prejaví.

Pripomína infarkt

Dva dni až dva týždne pred výsevom pľuzgierov sa začne ozývať svrbenie, pálenie kože alebo intenzívna bolesť. „V tomto štádiu môže choroba pripomínať srdcový infarkt, žlčníkový alebo obličkový záchvat, bolesti brucha či výrazné bolesti chrbtice. Pre pásový opar je typická bolesť a citlivosť kože na dotyk v oblasti postihnutého nervu ešte pred výsevom pľuzgierov,“ objasňuje dermatologička. Dôvodom je, že vírus, ktorý pásový opar spôsobuje, pretrváva v nervových vláknach každého z nás po prekonaní kiahní.

To, či sa znova aktivuje, závisí od stavu imunity aj celkového zdravia, dopĺňa odborníčka. „Pôvodcom pásového oparu je vírus varicella zoster, ktorý patrí medzi herpesvírusy a vyvoláva dve rozličné ochorenia – primárnu infekciu známu ako ovčie kiahne a opätovnú aktiváciu infekcie prejavujúcu sa práve pásovým oparom.“

Odkiaľ prišiel

Znamená to teda, že obe choroby spôsobuje jeden a ten istý vírus. No kým po prekonaní ovčích kiahní máte na ochorenie celoživotnú imunitu, herpesvírus varicella zoster v tele drieme celé roky a čaká na svoju príležitosť. Tak to bolo aj v prípade Zuzany, ktorá si po čase uvedomila, že sa jej pásový opar objavil po strážení malého vnuka s ovčími kiahňami. „Myslela som si, že sa mi nič nemôže stať, pretože som ovčie kiahne prekonala v detstve. Lekárka ma však vyviedla z omylu a vysvetlila mi, že pásový opar zrejme vyvolala aktivácia toho istého vírusu po kontakte s chorým vnúčikom,“ hovorí už poučená päťdesiatnička.

Ovčie kiahne sú skutočne veľmi nákazlivé ochorenie. K prenosu infekcie dochádza vdychovaním drobných kvapôčkových častíc vo vzduchu, pričom ochorie až deväťdesiat percent tých, ktorí kiahne dovtedy nemali. Riziko prenosu infekcie od človeka s pásovým oparom je však omnoho nižšie.

Zakročte včas

„Pásový opar sa prejavuje výsevom pľuzgierikov na začervenanej koži v oblasti postihnutého dermatómu. Čiže ide o oblasť kože, ktorá je senzitívne zásobovaná nervovými vláknami z jedného miechového koreňa. Môže sa objaviť kdekoľvek na tele, dokonca aj na tvári, najčastejšie sú však postihnuté hrudné a driekové dermatómy,“ dopĺňa lekárka Manduchová, že pásový opar sa vyskytuje takmer vždy jednostranne.

Priebeh tejto nepríjemnej infekcie závisí od podania skorej liečby, najneskôr však do 72 hodín od objavenia pľuzgierov. Práve včasné nasadenie virostatík bráni rozširovaniu kožného výsevu a urýchľuje jeho hojenie. Základom symptomatickej liečby je podávanie liekov proti bolesti a lokálna terapia prostriedkami, ktoré zmierňujú svrbenie a zabraňujú superinfekcii. Vhodné sú napríklad dezinfekčné liehové roztoky.

Skomplikuje sa

Hoci je pásový opar najmä nepríjemné ochorenie, ktoré sa častejšie prejavuje u seniorov a ľudí s oslabenou imunitou, môže zasiahnuť bez varovania prakticky kohokoľvek. Preto si treba dať pozor najmä na ťažší priebeh ochorenia, pri ktorom sú pľuzgiere vyplnené krvavým obsahom alebo sa objavia na miestach, kde môžu spôsobiť vážne komplikácie. „Riziková lokalita je v oblasti tváre a oka. Môže spôsobiť zápal očnej rohovky, hnisavý zápal oka, glaukóm, ktorý vyústi až do zhoršeného videnia alebo úplnej slepoty. Nebezpečné je aj postihnutie ucha, kde výsev pľuzgierov vo vonkajšom zvukovode dokáže zapríčiniť stratu sluchu,“ upozorňuje kožná lekárka.

Najčastejšou komplikáciou je sekundárna bakteriálna superinfekcia herpetických ložísk a postherpetická neuralgia, čiže bolesť pretrvávajúca aj niekoľko mesiacov po vymiznutí kožných prejavov. Ojedinelé, no o to nebezpečnejšie sú prejavy herpetickej infekcie sprevádzané zápalom pľúc, mozgových blán alebo poškodením pečene.

Pamätajte si!

Vyhodili sa vám drobné vodnaté vyrážky a vy máte obavu, či nejde o pásový opar? V prvom rade zamedzte jeho ďalšiemu šíreniu. Zásadou číslo jeden je používať vlastný uterák, pohár aj príbory. Nikdy sa nedotýkajte oparu a potom oka, infekcia by sa tam mohla preniesť a poškodiť ho. Pľuzgiere neprepichujte, nechytajte sa mokvajúcej chrasty a snažte sa posilniť imunitu. Opakované výsevy pásového oparu sú dôvodom na komplexné vyšetrenie, pretože môžu byť predzvesťou onkologického ochorenia.

Príznaky pásového oparu

drobné pľuzgiere

bolesť a svrbenie kože

začervenaná pokožka

svalová slabosť

zvýšená telesná teplota

zväčšené uzliny

malátnosť

