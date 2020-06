Druhá vlna koronavírusu alebo nová alergia? Ako odlíšiť kašeľ, ozrejmí odborník

Dať si diagnostikovať alergiu v čase pandémie nie je dobrý nápad, hovorí imunoalergiológ MUDr. Boris Hruškovič.

Typickým prejavom koronavírusu je kašeľ. Ako ho rozoznať od alergie alebo astmy?

Prejavom akejkoľvek virózy sú aj celkové príznaky, ako je horúčka, bolesti svalov, prípadne aj kĺbov, a výrazná slabosť. Prejavy alergickej reakcie nemajú tieto symptómy a ak aj áno, sú oveľa miernejšie a nezhoršujú sa zo dňa na deň. Väčšinou mali alergici podobné ťažkosti už minulý rok alebo viac rokov v rovnakom ročnom období.

Nie je kašeľ ako kašeľ. Kedy by ste to už s návštevou lekára nemali odkladať?

A čo ak sa im začala alergia len tento rok?

Určite by som teraz neodporúčal ísť na prvú diagnostiku k alergiológovi. Hlavne preto, že nemáme stále ochranné prostriedky a nedá sa na sto percent vylúčiť, že sa vám nezačalo ochorenie Covid-19. Najlepšie je skúsiť voľnopredajný liek na alergiu, antihistaminikum. Ak zaberie, máte alergiu.

Každý kašeľ je teraz podozrivý. Príčinu do dvoch minút odhalí šikovná hračka

Znamená alergické ochorenie zvýšené riziko ochorenia na Covid-19 alebo závažnejšieho priebehu?

To je hypotetická otázka, odpoveď môže byť tiež hypotetická. Nemá význam strašiť. Väčšia časť ľudí, ktorí na Covid-19 zomreli, mali nad 65 rokov. V tejto vekovej kategórii nie je už alergické ochorenie také dominantné. Mladí ľudia a deti, u ktorých je prevalencia alergických ochorení najvyššia, nemajú vo väčšine prípadov vážny priebeh Covid-19. Ale z logiky patofyziológie vychádza, že ak je alergia „celotelový“ zápal a imunita si má v tom čase poradiť s infekciou, neexistuje na ňu stopercentný arzenál zbraní. Ten sa čiastočne vymíňa pri alergickej reakcii. V prípade Covid-19 je teda možný silnejší priebeh, napríklad dlhšie trvajúci kašeľ. Ale relevantné dáta nemáme.

Podobné je to pri astme?

Určite áno. Je to chronický zápal v dýchacích cestách, takže ľahšie dôjde k šíreniu nového koronavírusu.

Vyzbrojte sa proti alergii! 11 rád, s ktorými nedáte sennej nádche šancu

Britské úrady odporučili astmatikom v čase pandémie ostať 12 týždňov doma a vyhýbať sa kontaktom s ľuďmi. Mali by to spraviť aj astmatici na Slovensku?

Liečba astmy na Britských ostrovoch je katastrofálna. To vie každý náš občan s astmou, ktorý tam odišiel za prácou. U nás sú vo väčšine prípadov astmatici veľmi dobre liečení, až na výnimky, ktoré liečbu nedodržujú. Napriek tomu pacienti s chronickou astmou na dennej liečbe by sa mali správať ako ohrozená skupina ľudí nad 65 rokov.

Môžu lieky na alergiu alebo astmu oslabiť imunitu pred novým koronavírusom?

To si nemyslím. Každopádne stopercentná odpoveď je možná až v prípade klinických štúdií, cielene pri tejto infekcii a s takýmito liekmi. Z logiky fungovania týchto liekov v imunitnom systéme určite skôr pomáhajú stabilizovať imunitný systém.

Koronavírus: Nie každý má horúčku! WHO spočítalo príznaky, ktoré sa opakujú

Chránia lieky na astmu či alergiu aj proti rozvoju zápalu pľúc spôsobeného novým koronavírusom?

Nepriamo určite zlepšujú vyhliadky na nekomplikovaný priebeh. Ale ťažký astmatik aj mimo epidémie novým koronavírusom máva časté zápaly priedušiek, zriedkavo zápaly pľúc. Aj kompenzovaná cukrovka má lepšiu prognózu ako nekompenzovaná. Na druhej strane každé chronické a dlhotrvajúce ochorenie ju zhoršuje. Ale to platí pre všetky ochorenia a čas dožitia v zdraví. Bohužiaľ, uvedomujeme si to až v takýchto vyhrotených situáciách. V bežnom živote máme iné priority, ako behať po lekároch. Len si dajme otázku – aké sú to priority.

Čítajte aj: Rúško si z tváre tak rýchlo neskladajte! 5 dôvodov, prečo ich ešte budeme potrebovať