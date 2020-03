E.coli po prvýkrát spojená s rakovinou čreva. Túto baktériou má každý 5. človek

Prebýva v ľudskom organizme a uvoľňuje toxíny, ktoré dokážu poškodiť bunky črevnej výstelky a spôsobiť mutácie DNA.

Hoci je baktéria Escherichia coli, známa pod skratkou E. coli, bežnou súčasťou črevnej mikroflóry človeka, existujú tiež kmene, ktoré sú patogénne a môžu v organizme parazitovať. Vedci sa preto zamerali na účinky týchto baktérií na črevo a zistili prekvapivú súvislosť medzi vznikom rakoviny čreva a E.coli.

Štúdia uverejnená v odbornom časopise Nature hovorí o tom, že baktéria E. coli uvoľňuje toxín nazývaný kolibaktín, ktorý môže poškodiť bunky v črevnej výstelke a potenciálne spôsobiť, že niektoré bunky sa časom stanú rakovinovými. Každý rok pribudne na Slovensku 4-tisíc nových pacientov s rakovinou hrubého čreva a konečníka, pričom až štvrtina pacientov je diagnostikovaná v neskorých štádiách, keď už nádor metastázuje a liečba je zložitá a menej úspešná.

Častý výskyt

Prekvapivé výsledky výskumu teraz zamerali vedcov na zistenia, koľko z týchto prípadov rakoviny čreva môže byť spojených s kmeňom E.coli, ktoré vytvárajú toxín kolibaktín. Podľa štúdie je tento bežný typ črevnej baktérie prítomný u 1 z 5 ľudí. Vedci majú podozrenie, že menšina prípadov rakoviny hrubého čreva je spojená s toxínom, čo naznačuje, že môže prispieť k 1 z 20 prípadov. Ale na potvrdenie takéhoto tvrdenia je ešte potrebné ďalšie skúmanie. „V súčasnosti neexistuje rutinná skúška na baktériu a nie je zatiaľ jasné, že ľudia, ktorí ju majú, budú vystavení zvýšenému riziku vzniku rakoviny. U niektorých ľudí môže žiť E.coli v čreve a nespôsobovať žiadne problémy,“ píše spravodajský portál BBC.

Poškodenie DNA

Vedci z Holandska, Spojeného kráľovstva a USA použili na testovanie účinkov toxínu na bunky miniatúrne repliky ľudského čreva vypestovaného v laboratóriu. Potom porovnali zistené poškodenie s viac ako 5 000 vzorkami rakoviny hrubého čreva a našli približne 5 % identických vzoriek poškodenia DNA. Odborníci naznačujú, že zistenia z tejto štúdie umožnia citlivejší test na detekciu skorých črevných nádorov. Vyhľadávaním špecifického poškodenia DNA v bunkách sliznice čreva môžu lekári jedného dňa dokázať identifikovať ľudí s vyšším rizikom choroby. Toto poznanie by sa mohlo použiť spolu so súčasnými skríningovými testami na rakovinu čreva, myslia si autori štúdie.

Porazí antibiotikami

Súčasťou prevencie rakoviny hrubého čreva by mohlo byť aj to, že sa baktéria odstráni antibiotikami skôr, než stihne poškodiť črevnú výstelku. Hans Clevers z Hubrechtského inštitútu v Holandsku uviedol: „Tieto baktérie zabijú bežné antibiotiká. „Je to prvýkrát, čo sme videli taký výrazný obraz poškodenia DNA pri rakovine čreva, ktorý bol spôsobený baktériou, ktorá žije v našom čreve.“ Pochopenie spúšťačov vedúcich k rakovine čreva môže lekárom pomôcť odhaliť a zabrániť rozvoju choroby v jej raných štádiách, čo je rozhodujúce, pretože liečba je s najväčšou pravdepodobnosťou úspešná pri včasnej diagnostike.

