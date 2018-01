Endoskopické operácie chrbtice konečne aj na Slovensku

Otvorené operácie chrbtice patria k najzložitejším chirurgickým výkonom. Nie je preto tajomstvom, že sú spojené s mnohými rizikami a predovšetkým s dlhou dobou rekonvalescencie. V súčasnosti ale slovenským pacientom svitá na lepšie časy.

Na Slovensku je totiž konečne dostupné aj šetrnejšie a menej rizikové riešenie vysunutých platničiek - endoskopické operácie chrbtice. O tom, ako prebieha samotný operačný výkon, pre koho je vhodný a aké sú jeho výhody nám porozprával odborník s viac než 20-ročnou praxou MUDr. Ireneusz Przewlocki, PhD., riaditeľ Centra liečby bolesti – Pain Clinic v Bratislave.

Pán doktor, kedy môže pacient podstúpiť endoskopickú operáciu chrbtice?

Výkony endoskopickej chirurgie sú vhodné pri degeneratívnych ochoreniach. Ide predovšetkým o pacientov s dlhodobou bolesťou chrbtice, ktorých trápi vysunutá medzistavcová platnička, a to najčastejšie v krčnej a driekovej oblasti. Prejavom sú bolesti s výpadkom citlivosti a/alebo hybnosti končatiny.

Pokiaľ má teda pacient vysunutú medzistavcovú platničku, môže ísť automaticky na endoskopickú operáciu chrbtice?

Potrebu spinálnej endoskopickej operácie jednoznačne určuje lekár. U nás na Pain Clinic navštívi pacient najprv špecialistu na liečbu bolesti - algeziológa. Následne absolvuje konzultáciu a vyšetrenie u nášho neurochirurga, MUDr. Mgr. Daniela Žingora, PhD., ktorý vyhodnotí klinický stav pacienta a výsledky magnetickej rezonancie a na základe nálezu indikuje u pacienta endoskopickú operáciu chrbtice.

Väčšine z nás naskočí husia koža, keď počuje slovo „operácia“. Môžete nám zjednodušene popísať, ako prebieha spinálny endoskopický výkon?

Ide o miniinvazívny výkon v celkovej anestézii, ktorý trvá obvykle 40-60 min. Endoskop s hrúbkou ceruzky zavedieme cez drobný 1,5 cm rez väčšinou z bočnej strany chrbtice. Cez endoskop potom zavádzame optiku spolu s ostatným príslušenstvom. Musíme preniknúť do priestoru miechového kanála, kde sa nachádza vysunutá platnička tlačiaca na nerv. Jej vysunutú časť potom odstránime za neustálej vizualizácie na monitore. V porovnaní s klasickou otvorenou operáciou je spinálny endoskopický výkon pre pacienta oveľa šetrnejší a menej bolestivý, pretože dochádza k minimálnemu poškodeniu svalových úponov a kostných štruktúr.

Mohol by ste nám vysvetliť, aké ďalšie výhody prináša pacientovi endoskopická operácia?

Výkony spinálnej endoskopickej chirurgie v maximálnej možnej miere šetria zdravé tkanivo nachádzajúce sa medzi operačným poľom a kožou (paravertebrálne svalstvo, svalové úpony, fascie a iné dôležité štruktúry chrbtice). Vďaka použitiu miniaturizovaných operačných nástrojov sa pri endoskopickej operácii minimalizujeme riziko vzniku komplikácií v priebehu operácie (krvácanie, infekcia, poškodenie nervových štruktúr) a po operácii (vznik pooperačnej jazvy alebo fibrózy). Pri spinálnych endoskopických výkonoch sa dosahuje lepší pooperačný komfort, redukcia pooperačnej bolesti a včasná mobilizácia. Obrovskou výhodou v porovnaní s klasickou otvorenou operáciou chrbtice je rýchly návrat pacienta do práce a skrátenie doby práceneschopnosti.

Čo nasleduje po operácii? Pocíti pacient úľavu od bolesti bezprostredne po výkone alebo je potrebná istá doba hojenia?

Po výkone musí pacient 2 hodiny ležať a nasledujúcich 24 hodín je monitorovaný zdravotným personálom. Už na druhý deň je prepustený do domácej starostlivosti, kde musí dodržovať pooperačný šetriaci vertebrogénny režim. Po odstránení vysunutej platničky by bolesť mala takmer okamžite ustúpiť. Pacient pociťuje síce bolesť v oblasti operačného miesta, to je však prirodzenou súčasťou procesu hojenia a postupne vymizne.

S akou dlhou práceneschopnosťou by mal pacient počítať?

Vzhľadom na to, že ide o operačný výkon, pacient musí počítať s istou dobou práceneschopnosti. Ak ide o fyzicky zaťažujúce zamestnanie, doba práceneschopnosti trvá 2-3 týždne. Pokiaľ nejde o fyzicky náročnú prácu, pacient sa môže do zamestnania vrátiť po niekoľkých dňoch. Čo sa týka návratu k plnej fyzickej aktivite ako aj dĺžky rehabilitácie, tie sa pohybujú v rozsahu 13-24 týždňov.

