Erektilná dysfunkcia – mužský strašiak

Čísla sú neúprosné a vek takisto. V súčasnosti trpí rôznymi stupňami erektilnej dysfunkcie, čiže poruchami erekcie, až 40 % mužov po 40-ke.

A až tri štvrtiny z nich ignorujú jej príznaky! Problémy dlhodobo neriešia a občasné zlyhania prerastú v zdravotný problém. Čím sú spôsobené poruchy erekcie?

Viaceré medzinárodné odborné štúdie* potvrdili šesť dôvodov, ktoré erekciu zhoršujú. Patria sem srdcovocievne ochorenia, cukrovka, obezita, fajčenie, konzumácia alkoholu a dokonca aj nosenie mobilného telefónu vo vrecku nohavíc. Z psychologického hľadiska má na erekciu negatívny vplyv najmä stres, či už z práce, zo samotného zlyhania v posteli, prázdnej peňaženky alebo napríklad partnerky. Prvou a hlavnou zárukou zdravej erekcie je fyzická aj psychická kondícia muža.

Ako odstrániť erektilnú dysfunkciu?

Tridsaťosemročný Dávid rieši problém: „Po pätnástich rokoch s manželkou mi sex trochu zovšednel. Pridružila sa k tomu prepracovanosť, únava a nejaké to kilečko navyše a moja erekcia už nie je to, čo bývala.“

Ak trpíte niečím podobným ako Dávid, pozrite sa na svoj život a odstráňte z neho všetky negatívne vplyvy na erekciu. Pri závažnejších zdravotných komplikáciách (cukrovka, kardiovaskulárne ochorenia) počúvajte rady lekára, ktorý vaše ochorenie udrží pod kontrolou. Ak zažívate stres, relaxujte a upokojte sa. Vyhýbajte sa alkoholu, fajčeniu, omamným látkam, ale aj mäkkým drogám. Tie celú situáciu len zhoršia a už nemusí byť cesty späť. Ak trpíte nadváhou či obezitou, začnite sa zdravšie stravovať a zaraďte do svojho života pravidelný pohyb. Celý proces nápravy zdravej erekcie môžete podporiť aj užívaním kvalitného výživového doplnku na podporu erekcie. „S manželkou a deťmi sme sa začali zdravšie stravovať a oddych som si doslova naordinoval. Celý proces návratu k zdravej erekcii som podporil užívaním prírodného výživového doplnku Proerecta. S manželkou teraz zažívame druhé medové týždne,“ dopĺňa svoj príbeh Dávid.



Proerecta

Čo (ne)robiť?

Akýkoľvek výživový doplnok na erekciu vám však bude na nič, ak pre podporu erekcie neurobíte aj zopár ďalších zmien. Jedna z nich je eliminácia všetkých negatívnych vplyvov na erekciu ako sme písali vyššie, druhou zmenou by mal byť otvorený rozhovor s vašou manželkou či partnerkou. Dôležité je, aby ste sa vzájomne zo vzniknutej situácie neobviňovali. „V prípadoch, keď sa jedná o psychickú príčinu problémov, a tých býva väčšina, je dobré celú situáciu trochu odľahčiť a netlačiť na pílu. Odporúčam napríklad vyskúšať iné varianty vzájomného vzrušovania. To si samozrejme vyžaduje vysokú mieru otvorenosti a diplomacie na obidvoch stranách,“ radí life koučka Libuše Konopová.

Ktorý výživový doplnok môže byť ten pravý?

Aj medzi výživovými doplnkami na erekciu musíte starostlivo vyberať. Český produkt s nemeckou receptúrou Proerecta obsahuje kvalitné prírodné zložky, ktoré vám pomôžu podporiť zdravú a pevnú erekciu. Určite oceníte aj pozitívny vplyv na libido, výdrž a rýchly nástup účinku – už do 60 minút. Zároveň sa zníži riziko impotencie a podporí sa tvorba spermií.

Viac informácií o erekcii a návodoch, ako ju zlepšiť, získate na stránke www.lepsia-erekcia.sk alebo www.erekce.cz.

*Zdroje: The Cleveland Clinic Foundation, The Federal University of Rio Grande do sul, Brazil, Journal of Sexual Medicine, Tulane Univerzity School of Public Health and Tropical Medicine, Keogh Institute for Medical Research, a ďalšie.