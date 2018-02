Európsky unikát: Jozefovi zo Slovenska tlčie v hrudi srdce robota

Štyridsiatnikovi ostávalo pár dní života. Lekári mu vyoperovali zlyhávajúce srdce a vložili umelé. Je prvý Stredoeurópan, ktorý podstúpil jedinečný kardiochirurgický zákrok.

Jozef Baláž (47) z Topoľčian vôbec nepôsobí, akoby ušiel hrobárovi z lopaty. Ale pred tromi týždňami bolo všetko inak. Bez implantovaného mechanického srdca by prežil sotva najbližšie štyri dni. Dnes už chodí a spokojne sa usmieva. Aj napriek tomu, že spod pyžamovej košele mu trčia dve dlhé hadice. Spájajú umelé srdce v jeho hrudníku s kompresorom, ktorý vydáva zvuky ako parná lokomotíva.

Herec Marián Slovák takmer umrel! Po kýchnutí prestal rozprávať

Srdciari v rodine

Ešte pred rokom Jozefovi nič nebolo. „Nikdy som nechodil po doktoroch a neležal v nemocnici. Výnimkou boli pravidelné preventívne prehliadky, ktoré som každoročne musel absolvovať ako zamestnanec štátnych lesov,“ tvrdí. Lenže zrejme úradovala genetika. Jozef pracoval celý život ako lesný robotník a traktorista. Hoci to bola namáhavá fyzická práca, mal ju rád. Tak ako jeho otec. A po ňom zdedil nielen lásku k hore, ale aj sklon k srdcovému ochoreniu.

„Z otcovej strany sú všetci srdciari. On sám zomrel na zlyhanie a sestra má strojček,“ prezrádza. „V januári ma vyšetrovali v nitrianskej nemocnici pre zápal pľúc a zistili, že mám niečo so srdcom,“ spomína. „Poslali ma do Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave, kde mi spravili biopsiu. Zo vzoriek usúdili, že asi mám zápal srdcového svalu. Postupne to so mnou išlo dole vodou. Prešiel som pár krokov a bol som hrozne unavený. Nemohol som stúpať po schodoch, dychčal som. Dali mi tabletky, ale srdce vládalo čoraz menej. V júni ma zaradili do transplantačného programu, lenže na darcu sa u nás čaká dlho. Napríklad tuto sused dostal srdce až po jedenástich mesiacoch,“ ukazuje na pacienta na vedľajšej posteli. Ten súhlasne prikyvuje.



Primárka Eva Gonçalvesová patrí do tímu špecialistov, ktorí Jozefovi zachránili život. Foto: Matej Kalina

Zlyhali obe komory

Niekoľko týždňov bolo Jozefovi lepšie, tak ho z Bratislavy presunuli do Topoľčian, aby mal bližšie k rodine. „Lenže tam je len obyčajné interné oddelenie. Po nejakom čase sa mi stav opäť zhoršil, lieky už nepomáhali. Srdce sa zväčšovalo, zalievala ma voda a museli ma odvodňovať. Mal som poškodenú ľavú a potom už aj pravú komoru. Keď ma opäť previezli do Bratislavy, už som takmer nič nevnímal. Pamätám si len toľko, že lekári ma chceli udržať, kým sa pre mňa nenájde vhodné srdce. Ale to sa už asi nedalo.“

Ostatné sa dozvedel z rozprávania lekárov a manželky. Na zákroku, ktorý trval tri hodiny, spolupracovali odborníci z Kliniky kardiochirurgie, z Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca a z Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny NÚSCH. Pozvali aj odborníkov zo zahraničia. Pacientovi museli odstrániť obe srdcové komory a časť predsiení. Nahradili ich prístrojom, ktorý sa volá Total Artificial Heart, TAH – kompletne umelé srdce.

Transplantácia srdca: Nie každý, komu zlyháva, potrebuje nové

Unikátny zákrok

„TAH je jediné zariadenie s európskou aj americkou certifikáciou, ktoré dokáže úplne nahradiť srdce. Indikačné kritériá sú však veľmi prísne. Prístroj môže dostať len pacient, ktorý čaká na darcovské srdce, ale zlyhávajú mu obe srdcové komory, neúčinkuje uňho konvenčná liečba a je priamo ohrozený na živote. Okrem toho sa môže použiť u pacienta, ktorý v danej chvíli nie je vhodný na transplantáciu srdca,“ vysvetľuje Eva Gonçalvesová, primárka Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca.



Umelé srdce TAH stojí stodvadsaťtisíc eur. Hradila ho zdravotná poisťovňa spolu s nákladmi na operáciu a pobyt pacienta v nemocnici. Foto: Matej Kalina

Jozef Baláž sa stal prvým človekom v strednej Európe a 1741. na svete, ktorý má tento unikátny prístroj v hrudníku. Odborníci z bratislavského Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb dokonca „predbehli“ kolegov z Prahy a Brna, ktorí zatiaľ absolvujú len certifikačnú fázu tejto metódy. Napriek dôkladnému tréningu na prasatách, ktorý absolvovali v Nemecku, netušili, ako náročná operácia dopadne. Našťastie, prebehla bez komplikácií. Bezprostredne po nej napojili pacienta na nemocničnú jednotku. „Na tú mašinu, čo fučí ako parná lokomotíva, som si už zvykol,“ smeje sa Jozef.

Ďalšie príbehy:

Kontrolujem hadičky

Jozef si pochvaľuje, že teraz sa už cíti oveľa lepšie, chodí, rehabilituje a zbiera silu. „Keď idem spať, mašinu si prisuniem čo najbližšie k posteli. V noci sa dosť často budím, kontrolujem hadičky, či sa neodpojili.“ Lekári neskôr veľkú a hlučnú nemocničnú jednotku vymenia za prístroj na domáci pohon. Jozef ho bude po prepustení do domácej liečby nosiť v šesťkilovom batohu na chrbte. Môže si ho zložiť len vtedy, keď pôjde spať.

„Batoh obsahuje batérie a kompresor, ktorý zabezpečuje tlačenie vzduchu do mechanického srdca a jeho odsávanie. Pacient s ním dokáže viesť primeraný život, môže chodiť na prechádzky, robiť bežné činnosti, postarať sa sám o seba. Naďalej však bude na čakacej listine na transplantáciu srdca,“ upozorňuje Eva Gonçalvesová. Samozrejme, Jozef vie, že mechanické srdce, ktoré mu tlčie v hrudi, je len dočasná náhrada. „Musím čakať na srdce od darcu. Lekárom som však aj tak veľmi vďačný, lebo mi v poslednej chvíli zachránili život.“

Čítajte aj:

Srdce