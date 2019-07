FOTO: Operácia krčových žíl laserom. Kláru zachránila pred nepríjemnými vredmi

Po klasickej operácii kŕčových žíl sa Klára liečila dva mesiace, po laserovej dva týždne.

Päťdesiatničku pani Kláru trápili kŕčové žily celé roky. Po troch pôrodoch sa jej na nohách spravili nepekné pletence, ktoré navyše dosť boleli. „Nejaký čas som s tým fungovala, veď človek nejde k lekárovi, len čo ho niečo zabolí. Ale potom som už musela,“ spomína. Žily mala po niekoľkých rokoch také, že v galantskej nemocnici podstúpila operáciu pravej nohy. Dúfala, že už bude dobre. „Možno to mám aj dedičné, lebo kŕčové žily mal aj môj otec,“ premýšľa pani Klára, prečo sa varixy objavili práve u nej.

Varixy sa vrátili

Operácia zabrala a niekoľko rokov mala pokoj. Asi pred desiatimi rokmi sa však pravá noha ohlásila opäť a posledný rok-dva sa bolesti zhoršovali. Klára sa vybrala do Bratislavy za MUDr. Júliusom Muranským, ktorého poznala ešte ako primára chirurgie z nemocnice v Galante. „Spravil mi ultrazvuk a odporučil laserový zákrok,“ spomína na koniec minulého roka. Dlho nepremýšľala a na kliniku jednodňovej chirurgie sa objednala. Začiatkom januára už ležala na operačnom stole.

Vek aj nadváha

„Pacientka mala bolesti, opuchy a výrazné varixy,“ opisuje doktor Muranský. Obezita spolu s genetickými predpokladmi a so sedavým zamestnaním sú hlavné príčiny vzniku kŕčových žíl. Pani Klára sa navyše blíži k šesťdesiatke a s vekom výskyt varixov rastie. „Na začiatku máte len pocit únavy v nohách. Potom sú to bolesti, hlavne k večeru, neskôr aj opuchy dolných končatín. Dochádza k vzniku hnedých pigmentových škvŕn a posledné štádium je vznik vredov a otvorených rán,“ vysvetľuje chirurg, prečo je potrebné kŕčové žily riešiť.



Najdôležitejšia časť operácie je precízne spálenie celej varikóznej žily laserom zavedeným cez otvor pri členku. Zdroj foto: Robo Hubač

Bandážovanie

Najjednoduchšia liečba varixov je bandážovanie. Operácia často nie je potrebná. No nepodarí sa to vždy. „Najmä ak pacient užíva popri bandážovaní venotoniká, čiže lieky posilňujúce cievnu stenu. Tá potom odoláva tlaku bandáže, čo je kontraproduktívne. Pacient sa síce s týmito liekmi cíti lepšie, no vytvoria sa mu varixy, ktoré sa mohli vyriešiť bandážovaním,“ vysvetľuje lekár.

Krv v žile stála

Pani Klára mala menejcennú hlavnú povrchovú žilu, ktorá sa s hlavnou žilou spája v oblasti slabiny a prebieha po vnútornej strane stehna a predkolenia. „Mala ju roztiahnutú takmer dvojnásobne oproti normálnemu stavu. Bol prítomný reflux, tok krvi v tejto žile. Chlopne už nefungovali, krv v žile stála a ultrazvukovým vyšetrením som zistil prítoky z pomocných žíl až z oblasti brušnej steny, pričom bol zvýraznený spätný prítok cez žily v slabinovej oblasti,“ pre laika trochu záhadne opisuje MUDr. Muranský. Najlepším riešením bolo vybratie celej chorej žily.



Doktor Muranský si pripravil operačné nástroje vrátane laserového vlákna. Zdroj foto: Robo Hubač

Laser aj skalpel

Na rozdiel od klasickej operácie, keď sa žila zachytí a doslova vytrhne z tela, je laserová operácia výrazne šetrnejšia. „Pri členku som pacientke urobil malý otvor a pod kontrolou ultrazvuku doviedol laserové vlákno až do slabín a začal žilu páliť. Treba byť opatrný, kde s pálením začať. Ak sa laserom spáli hlavná žila, pacient môže prísť o nohu. Naopak, ak sa laser zavedie plytšie, ako treba, ostanú tam žily, ktoré vytvoria recidívu varixov.“ Preto doktor Muranský urobil operačný rez aj v slabine. „Poodpájal som žily ako pri klasickej operácii a až potom som začal páliť laserom. Vtedy mám istotu, že pacientovi neublížim, a zároveň je nepravdepodobná recidíva.“ Niekoľko ďalších raniek mala pani Klára v predkolení, kde po laserovom zákroku vybral chirurg operačne ešte bočné cievy. „Bolo tam veľa varixov a hrozilo, že by tam vznikli nové kŕčové žily,“ vysvetlil lekár.

Fit za dva týždne

„Môžem porovnať klasickú a laserovú operáciu a jednoznačne to bolo teraz oveľa príjemnejšie. Po zákroku ma prakticky nič nebolelo, nemala som žiadne veľké modriny ani rany. Poobede ma pán doktor operoval a večer ma už viezli autom domov. Dva týždne som sa šetrila a bez problémov som sa zotavila. Bolesti v nohe úplne prestali,“ spomína na január pani Klára.

Bandážovať sa oplatí

Pevné stiahnutie postihnutej nohy slúži hlavne na to, že sa cievou zrýchli prietok krvi, lebo sa zúži jej priemer. Krv v nej nestojí a okysličenie okolitých tkanív sa zlepší, takže noha nebolí. Zmenší sa tiež riziko vzniku zrazeniny v cieve. Pri zápale dokáže bandáž zapálené steny varikózne zmenených žíl zlepiť a znefunkčniť, čím sa problém vyrieši. Okrem operácie ide o najefektívnejšiu liečbu kŕčových žíl. Zdravotné poisťovne hradia dvoje kompresných pančúch na rok.

Nechýba

Kŕčová žila je vlastne menejcenná povrchová žila, ktorú lekár odstráni zo siete žíl. Pre telo to nie je problém, lebo systém ostatných žíl zabezpečí odtok krvi, ktorá pretekala odstránenou žilou.

