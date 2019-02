Herpes o vás prezradí viac. Aká vážna diagnóza sa bude dať vďaka antivirotikám liečiť?

Podľa výskumov by mohli byť pri liečbe Alzheimerovej choroby užitočné antivirotiká. Čo má s tým spoločné herpes?

Alzheimerovou chorobou trpí vo svete viac ako 30 miliónov ľudí. Lekári dodnes nedokážu tento najbežnejší typ demencie vyliečiť. Dajú sa iba zmierniť jej príznaky. Podľa britskej vedkyne Ruth Itzakyovej existuje jasné prepojenie medzi vírusom herpes simplex a týmto neurologickým ochorením. Nie je preto vylúčené, že v budúcnosti by mohli byť na jeho liečbu použité antivirotiká. Do úvahy pripadá aj možnosť prevencie očkovaním.

Výsledky výskumu z univerzity z Manchestri zverejnil britský portál Independent. Vírus herpes simplex typu 1 je totiž známy tým, že spôsobuje nepríjemné opary na perách. Väčšinou sa ním infikujete už v detstve a následne zostáva v periférnom nervovom systéme. Ozve sa, keď máte oslabenú imunitu alebo ste pod stresom. Britskí vedci už pred rokmi zistili, že vírus sa nachádza v mozgu mnohých starších ľudí.

Dokázali tiež, že je pri ňom až 12-násobná vyššia pravdepodobnosť vzniku Alzheimerovej choroby, ak ste nositeľom špeciálneho génu. Dôvodom môže byť, že herpes simplex spôsobuje hromadenie bielkovín v mozgu, ktoré sa časom pri oslabení imunity správajú toxicky.

Vedci zistili, že liečivo acyclovir, ktorý sa používa na liečbu herpesov, znižuje množstvo týchto škodlivých bielkovín. Výskumy teda naznačujú, že antivírusové látky by mohli raz pomôcť pri liečbe Alzheimerovej choroby. Zatiaľ sú tieto vedecké úvahy otestované len v laboratórnych podmienkach, no ich zistenia sú nádejou, že by raz antivirotiká mohli pri liečbe tejto zákernej choroby pomôcť.

