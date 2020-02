Holé členky + mráz = reuma? Lekárka vysvetľuje vzťah chladu k móde odhalených nôh

Väčšina tínedžerov a mladých ľudí sa nezamýšľa nad tým, či sedenie na studenom múriku, holý chrbát pod krátkou bundičkou či odhalené členky aj v mraze budú mať dôsledky. Hrozí im reuma či zápaly?

Nosí vaša dcéra či syn nohavice končiace nad členkami a členkové miniponožky, takže aj v mraze či vetre má stabilne odhalenú spodnú časť nôh? Asi vám už napadlo, že by to mohlo viesť k reume či nachladnutiu. Naozaj sú holé členky pre zdravie nebezpečné?

V médiách prebehla správa, že vedci najnovšie potvrdili, že artritída, teda akútny alebo chronický zápal kĺbov, sa spája s chladným počasím. Je to však zjednodušené tvrdenie. Chlad nie je spúšťačom, ale jeden z možných podporných faktorov vzniku artritídy alebo artrózy. A nevyvoláva reumu, ako si mnohí myslia.

Hoďte sa do kľudu

Ani doktorka Daniela Halmová z osteologickej a reumatologickej ambulancie v Bratislave si nemyslí, že by existovala priama súvislosť medzi pôsobením chladu na odkryté časti tela a reumatickým ochorením kĺbov. „Na vzniku zápalových reumatických ochorení sa podieľajú infekčné ochorenia a dedičnosť, vplyv chladu sa nedokázal. Chlad však môže vyvolávať lokálnu bolesť, lebo pôsobí vazokonstrikčne na cievy. Tie sa zužujú, obmedzuje sa prísun krvi v nich. Preto sú svaly a kĺby v zime nedokrvené a tuhšie.“

Podľa lekárky mladí ľudia nevenujú kĺbom veľkú pozornosť, lebo zvyčajne ich majú zdravé, plne funkčné a nebolia ich. Kĺbové štruktúry starnú až po štyridsiatke, vtedy si ich začíname viac všímať. Už v mladom veku však pribúdajú ťažkosti s pohybovým systémom, najmä bolesti chrbtice. „Najčastejšie je na príčine svalová dysbalancia, poruchy pohybových stereotypov, preťažovanie chrbtice so vznikom funkčných blokád a svalových spazmov. V takom prípade môže chlad pohybové problémy zhoršovať.“

Degenerácia kĺbov

Kedysi ženy prali v potoku a denne si namáčali ruky v studenej vode. Tak si urýchlili degeneráciu kĺbov a s nimi spojenú stuhnutosť a bolesť, ktorá sa inak prirodzene začína až po štyridsiatke. Ľudia boli presvedčení, že na vine je „reuma“ spôsobená chladom. Pod týmto pojmom si totiž predstavovali rôzne ťažkosti, ktoré však s týmto ochorením v skutočnosti vôbec nesúvisia. Do slova reuma sa z laického pohľadu zmestilo všeličo – bolesť aj zápal kĺbov či bolesť chrbtice. Skrátka, naši predkovia miešali hrušky s jablkami a my to robíme tiež. Aj dnes si mnohí z nás mýlia artritídu a artrózu, čo sú degeneratívne ochorenia kĺbov, s reumatickými autoimunitnými ochoreniami.

Osteoartróza

V rámci reumatológie rozlišujeme – veľmi zjednodušene – degeneratívnu osteoartrózu, veľkú skupinu autoimunitných reumatických ochorení a ďalšie ochorenia. Osteoartróza je najčastejším postihnutím pohybového systému a súčasne najčastejšou príčinou bolesti v postihnutej oblasti. Výskyt osteoartrózy do tridsať rokov je nízky, vekom sa zvyšuje. Od šesťdesiatpäťky ju má vysoké percento ľudí. Najčastejšia je osteoartróza drobných kĺbov rúk, prevažne u žien, koxartróza bedrového kĺbu alebo gonartróza kolenného kĺbu.

