Hypochonder alebo zákerná choroba? Porovnajte príznaky, môžu vám zachrániť život

Namýšľate si rakovinu, keď vás bolí hlava? Alebo ste vzácny prípad, keď vám hypochondria môže zachrániť život?

Hypochondria patrí medzi somatoformné psychické poruchy. „Cítite telesné ťažkosti bez zapríčinenia zjavnou somatickou chorobou. Ste presvedčení, že obávanú chorobu máte. Absolvujete množstvo vyšetrení, no ani negatívny výsledok vás neodradí. Iba sa zatiaľ nenašiel ‚dostatočne dobrý‘ lekár, ktorý by zistil, čo vám je,“ konštatuje psychologička Mgr. Miriam Pšenáková, že ide o seriózne ochorenie s označením v medzinárodnej klasifikácii chorôb. Z desiatich ľahkých hypochondrov sa vyskytne minimálne jeden, ktorého to vážne obmedzuje. „Vo svojej praxi sa stretávam s ľudmi trpiacimi hypochondriou. Niekedy je naozaj ťažké rozlíšiť ich od chorých pacientov. Trpia zvýšenou vnímavosťou na všetky ťažkosti, ktoré sa u nich vyskytnú. Vedia ich veľmi farbisto opísať. Aj keď sa nenájde žiadne telesné ochorenie, trpia a cítia sa zle,“ konštatuje všeobecná lekárka Beáta Blahová, že to vonkoncom nie je zriedkavý jav.

Nejasné príznaky

Najobľúbenejšími sú u hypochondrov veľmi vzácne alebo smrteľné choroby, ktoré spájajú nešpecifické príznaky. „Najčastejšie opisujú ťažkosti súvisiace so srdcom, žalúdkom a tráviacou sústavou. Tieto orgány výrazne reagujú na duševný stav a autosugesciu,“ ozrejmuje psychologička. „Patrí sem napríklad bolesť hlavy, pocit na vracanie, nechutenstvo, únava či slabosť. K ochoreniu mentálnej povahy sa môže viazať aj točenie hlavy, tŕpnutie rúk a pier, búšenie srdca, pocit nedostatku vzduchu, tlak na hrudníku, bolesť brucha, hnačky. Množstvo príznakov je spoločných pre viacero ochorení. Samozrejme, všetky tieto ťažkosti sa môžu vyskytovať aj pri určitých ochoreniach. Preto je veľmi dôležité pacientovi veriť a vyšetriť ho, aby sa vylúčila iná príčina,“ hovorí doktorka Blahová.

Je to vážne?

Telesné príznaky, ktoré sa môžu viazať na ochorenie mentálnej povahy:

bolesti hlavy, točenie hlavy

tŕpnutie rúk a pier

búšenie srdca

pocit nedostatku vzduchu

tlak na hrudníku

bolesť brucha

pocit na vracanie

hnačky

nechutenstvo

únava, slabosť

Najčastejšie varovné signály zriedkavých chorôb:

únava,

opakujúce sa infekcie so slabou odozvou na liečbu

úbytok hmotnosti

poruchy vedomia

zmeny v pohybovom aparáte

nevysvetliteľné laboratórne zmeny krvi a moču

Každý sedemnásty

No v skutočnosti je ľudí so zriedkavým ochorením oveľa menej ako hypochondrov. No ak ho máte, môže si ho s hypochondriou pomýliť aj lekár. „Zriedkavých chorôb je šesť- až osemtisíc. Je pochopiteľné, že väčšina lekárov ich nepozná lebo sa s nimi počas praxe nemusela stretnúť," hovorí Tatiana Kubišová z občianskeho združenia Zriedkavé choroby. Podľa štatistík jeden zo sedemnástich ľudí v Európskej únii má zriedkavú chorobu. V EÚ je to tridsať miliónov, na Slovensku ich môže byť až tristotisíc. „Na základe prieskumu medzinárodnej organizácie pre zriedkavé choroby EURORDIS až štvrtina pacientov čaká na správnu diagnózu päť až tridsať rokov. Približne sedemnásť percent pacientov podstúpi nepotrebnú operáciu pre nesprávnu diagnostiku. A približne desatina psychologickú či psychiatrickú liečbu, lebo ich ťažkosti sa pripíšu subjektívnemu prežívaniu. V našom združení sme sa však nestretli s prípadom, že by lekár povedal pacientovi, že je hypochonder. Skôr sa stretávame s neznalosťou, ktorá súvisí s nedostatkom informácií. Ale väčšinou sa lekári naozaj snažia pátrať po príčine zdravotného stavu,“ objasňuje Tatiana Kubišová.

