Iba plynatosť alebo vážny problém? Zistite, či vám hrozí rakovina čreva

Riziko stúpa po päťdesiatom roku života u každého. Niektoré formy rakoviny čreva však ohrozujú aj mladších ľudí. Inokedy problémy s nádorom nesúvisia.

Nie každý problém s črevami znamená to najhoršie. Pribúdajú chronické zápalové ochorenia čreva ako ulcerózna kolitída a Crohnova choroba. Nevyhýbajú sa ani deťom a mladým ľuďom. Predpokladanou príčinou je súhra dedičnosti a vonkajší spúšťač, napríklad stres, lieky, životospráva, vírusová infekcia.

Druhá „vlna“ prejavu chronického zápalu čreva sa zvykne objaviť u ľudí medzi 55 až 65 rokov. Prejavuje sa riedkou stolicou, bolesťami brucha, krvou v stolici, úbytkom hmotnosti.

Strava bohatá na OMEGA kyseliny dokáže bojovať s rakovinou!

Príliš či vôbec?

Chronickú hnačku ale nepodceňujte. Spôsobovať ju môže napríklad:

celiakia,

cukrovka,

zvýšená činnosť štítnej žľazy,

chronické ochorenie pankreasu,

dlhodobá črevná infekcia,

lieky na vysoký krvný tlak.

Ani opačnú situáciu, zápchu, neignorujte, ak trvá dlhší čas. Zdržiavanie stolice v tele prispieva k intoxikácii organizmu. To môže po istom čase viesť k ochoreniam srdca, obličiek, pečene, pankreasu a, samozrejme, ochoreniam čriev. Dlhodobá neriešená zápcha je rizikovým faktorom vzniku zápalov, polypov, hemoroidov i rakoviny.

Problémy s vyprázdňovaním? Nezahrávajte sa s najčastejšou rakovinou Slovákov

Riziková dedičstvo

Ide o dedične podmienený kolorektálny karcinóm, pri ktorom má človek dedičné zmeny alebo mutácie na istom géne. Riziko ochorenia je u týchto ľudí veľmi vysoké. Okrem toho existuje familiárne podmienený kolorektálny karcinóm, keď sa ochorenie vyskytuje v rodine častejšie, no nie je celkom známe, prečo je to tak. Môže ísť o zmeny na viacerých génoch, ktoré vedci zatiaľ neidentifikovali, prípadne tiež o vplyv rovnakého životného štýlu, ktorý prispieva k vzniku ochorenia.

Kolonoskopia žiaduca

Ak sa rakovina hrubého čreva vyskytla u niektorého vášho prvostupňového príbuzného, teda rodiča, súrodenca či dieťaťa, mali by ste preventívnu kolonoskopiu absolvovať už po štyridsiatke. V prípade, že sa choroba objavila u viacerých vašich príbuzných, je pravdepodobne dedičná a prvostupňoví príbuzní chorých by mali skríningovú kolonoskopiu podstúpiť už vo veku dvadsaťpäť rokov a byť pod pravidelnou kontrolou. Rizikovejší sú tiež pacienti s Crohnovou chorobou, so zápalovými ochoreniami čreva, najmä s ulceróznou kolitídou, ľudia s polypmi v čreve. Rizikovým pacientom hradí poisťovňa kolonoskopiu aj v nižšom veku.

Bez hadičky

Viacerí ľudia sa kolonoskopii cielene vyhýbajú, buď z obavy o poranenie čreva pri vyšetrení, alebo zo strachu z bolesti. Vyšetrenie môžete absolvovať aj v krátkodobej narkóze. Niektoré zdravotnícke zariadenia ponúkajú tiež kapsulovú kolonoskopiu. Pri tejto metóde musíte zhltnúť sondu veľkosti bežného cukríka, ktorá bude pri prechode vaším tráviacim traktom rýchlo za sebou zhotovovať snímky. Na rozdiel od klasickej kolonoskopie nemôže kapsula odobrať z čreva vzorky ani odrezať prípadný polyp. Vyšetrenie je bezbolestné, neinvazívne a kapsula vyjde z tela so stolicou. Ak vás na vyšetrenie neodošle lekár, cena sa pohybuje okolo sedemsto eur.

VIDEO: Najčastejšiu príčinu rakoviny vieme odstrániť, tvrdí gastroenterológ

Z antikoncepcie?

Dôvodom sťaženého odchodu stolice môžu byť nádory či zápaly v hrubom čreve, znížená funkcia štítnej žľazy, zvýšená hladina vápnika v krvi, roztrúsená skleróza, tiež niektoré lieky vrátane hormonálnej antikoncepcie, zlý pitný režim, ďalej peptický vred, depresia a ďalšie. Za fyziologické sa považuje, ak máte stolicu od dva-trikrát denne až po dva-trikrát týždenne.

Proti nafukovaniu

Skúste feniklový alebo anízový čaj.

Obmedzte žuvačky.

Nepite so slamkou.

Nerozprávajte pri jedle.

Vyhýbajte sa jedlám, ktoré vám ťažko trávi.

Pri antibiotickej liečbe vždy užívajte probiotiká.

Nahraďte surovú zeleninu a ovocie tepelne upravenými.

Vyhýbajte sa umelým sladidlám.

Vystrite sa, aby ste si nestláčali črevá.

Nafúknuté brucho: Chce diétu alebo lieky proti plynatosti?

Rakovina hrubého čreva