Impotencia z cholesterolu? Znížte ho aj bez liekov a bude dobre

Bez cholesterolu by naše telo nefungovalo. Chráni nás aj pred infekciami. No pri prebytku zlého a nedostatku dobrého cholesterolu začne nášmu organizmu výrazne škodiť.

Tretina ľudí u nás má vysoký cholesterol, no zďaleka nie všetci to aj riešia. Pritom ide o najrizikovejší faktor ischemickej choroby srdca, čiže nedostatočného prekrvenia srdcového svalu.

Zapchaté cievy

„Cholesterol sa postupne usádza na stenách tepien a znižuje ich priechodnosť. Nastupuje ateroskleróza, kôrnatenie ciev,“ vysvetľuje profesor Daniel Pella z Univerzitnej nemocnice v Košiciach. Tukové látky usadené na stenách tepien tvoria aterómový plak. Na ňom sa zachytávajú krvné zrazeniny, ktoré ďalej zužujú priechodnosť cievy, až ju postupne úplne upchajú. A to je hlavný dôvod, prečo treba cholesterol udržiavať na uzde. Jednoducho, aby nás neporazilo. Zapchávajúce sa cievy totiž znamenajú veľké riziko srdcového infarktu alebo mozgovej mŕtvice. Hrozia aj problémy s obličkami, s erekciou, nedokrvenosť dolných končatín...

Toto je nevyhnutné!

Pre zníženie hladiny cholesterolu si v prvom rade treba upraviť stravovacie návyky. Nahrádzajte živočíšne tuky rastlinnými, jedlá nevyprážajte, jedzte ryby dvakrát týždenne, pridajte si potravín s vlákninou, so zeleninou, ovocie, výrazne obmedzte cukor. „Vhodné sú aj doplnky výživy – vápnik, symbiotické baktérie, rozpustná vláknina, sójové proteíny, kyselina orotová, niacín a jeho deriváty, rastlinné stanoly a hlavne mandle. Ďalšími účinnými látkami sú koenzým Q10, minimálne 100 mg denne, a vitamín E,“ odporúča internistka MUDr. Silvia Uhlárová. A hýbte sa! Chodievajte čo najviac peši a najmenej štyrikrát týždenne sa venujte stredne intenzívnej fyzickej aktivite, pri ktorej sa spotíte.

HDL a LDL

Lekár vám najčastejšie oznámi hodnotu vášho celkového cholesterolu, ktorá by mala byť menej ako 5 mmol/l. Viac o vašom zdravotnom stave však vypovedajú hodnoty „zlého“ LDL cholesterolu a „dobrého“ HDL cholesterolu. Zlý LDL prenáša cholesterol do tkanív a môže byť príčinou jeho ukladania v stenách ciev, čo vedie k ich upchávaniu. Optimálna hodnota je do 3 mmol/l. Dobrý HDL slúži na vychytávanie cholesterolu z krvi a jeho spätný transport do pečene, kde sa spracúva, čím sa znižuje riziko vývoja kôrnatenia tepien. Optimálna hodnota je nad 1 mmol/l. Okrem toho sa zisťuje hodnota triacylglycerolov, na ktoré sa menia nespotrebované kalórie zo stravy a ukladajú sa v tukových bunkách. Ich prebytok sa spája s ischemickou chorobou srdca. Odporúčaná hodnota je menej ako 2 mmol/l.

Dedičnosť aj lenivosť

Ak vám lekár zistí vyšší cholesterol, nemusí to nutne znamenať, že sa o svoje zdravie nestaráte. Mnohí z nás majú na tento problém vrodené predpoklady. „Odhaduje sa, že na hodnoty celkového, respektíve LDL cholesterolu vplýva genetika asi šesťdesiatimi percentami a faktory životného štýlu – fajčenie, stravovanie, obezita, fyzická aktivita, stres a psychosociálne faktory – asi štyridsiatimi percentami. Pri hodnotách triacylglycerolov je vplyv životného štýlu oveľa významnejší. Nesmieme zabúdať na možný vplyv niektorých ochorení, napríklad ochorenia štítnej žľazy alebo liekov, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvňovať lipidový profil a prispievať k vzniku aterosklerózy a kardiovaskulárnych ochorení,“ vraví internista Martin Čaprnda z II. internej kliniky Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice v Bratislave.

Klasická prevencia je príjemná

Najdôležitejšou prevenciou, rovnako ako pri ostatných srdcovo-cievnych chorobách, je zdravý životný štýl – pohyb, rozumný jedálny lístok, vyhýbanie sa stresu, dostatok oddychu. „Nefajčiť, chodiť pešo, rekreačne športovať, relaxovať pri svojich koníčkoch. To sú aktivity prospievajúce kardiovaskulárnemu systému. Pomáhajú odbúravať stres, cholesterol, cukor i kalórie. Sú účinnou prevenciou infarktu, mozgovej mŕtvice, vysokého tlaku krvi, cukrovky, hypercholesterolémie, ale aj neuróz a depresií,“ odporúča MUDr. Július Šípoš, kardiológ a lekár prírodnej medicíny. Ak nezaberú režimové opatrenia a váš LDL cholesterol neklesá, zvyknú lekári nasadiť na jeho zníženie lieky, väčšinou statíny.

6 týždňov s ovsenými vločkami

Zlý cholesterol vám znížia dobré raňajky. Doprajte si poctivú porciu ovsených vločiek. Po šiestich týždňoch budete mať nižšiu hladinu zlého LDL cholesterolu v krvi. Môže za to betaglukán prirodzene prítomný v ovse, vďaka ktorému telo vstrebe menej zlého cholesterolu, ale vytvorí si veľa dobrého.

Ideálne hodnoty

celkový cholesterol: pod 5 mmol/l, u detí: pod 4,4 HDL

cholesterol: u mužov nad 1, u žien nad 1,2, u detí: nad 1

LDL cholesterol: pod 3, u detí: pod 2,6 Pacienti s vysokým srdcovo-cievnym rizikom by mali mať hladinu LDL cholesterolu pod 1,8 mmol/l.

Rizikové faktory

dedičnosť

hormonálna antikoncepcia

klimaktérium

živočíšne tuky

fajčenie

sedavé zamestnanie

Európsky deň obezity 2019

Nadváha a obezita sú rizikové faktory asi všetkých civilizačných ochorení, na ktoré si spomeniete. A, samozrejme, úzko súvisí aj s vysokým cholesterolom a srdcovo-cievnymi problémami. Aj preto sa Slovensko zapája do celoeurópskej nezávislej iniciatívy Európsky deň obezity. Tento rok pripadol na 18. mája. Slovenský deň obezity sa u nás realizuje na základe Európskej kampane – aktivity organizácie EUSA (Európska Asociácia pre štúdium obezity). Cieľom je podporiť spoločnosť k aktívnemu prístupu zvládania problému narastajúcej nadváhy a obezity.