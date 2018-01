Je to infarkt alebo len panika? Rozlíšte príznaky a zachráňte život

Nemôžete dýchať, tlačí vás na hrudi, je vám na odpadnutie... Je to infarkt? Možno, ale skôr ide o záchvat paniky, najmú ak ste mladší a fyzicky v poriadku.

Záchvat paniky a srdcový infarkt majú viaceré fyzické prejavy veľmi podobné až totožné. Záchranári neraz riešia podozrenie na infarkt, z ktorého sa vykľuje „len“ panický atak. Oba však môžu prísť zrazu a nečakane, takže niet divu, ak si ich laik spletie. Lekári ich vďaka EKG a krvným testom dokážu spoľahlivo odlíšiť. Okrem infarktu sa dá panický atak ľahko pomýliť tiež s astmatickým záchvatom.

K psychiatrovi, nie ku kardiológovi

Záchvaty paniky trápia asi tri percentá populácie. Jasné príčiny vzniku panickej poruchy nie sú známe. Ako pri mnohých iných problémoch zvykne byť za jedného z vinníkov označovaný stres a záťažové situácie, ktoré prežijete. Na panické prejavy môžete mať aj zdedenú predispozíciu, ak aj niektorý z vašich rodičov reagoval na stres a záťaž úzkosťou.

Záchvaty paniky sa zvyknú opakovať, takže ak si tým raz prejdete, nabudúce aspoň viete, že vám nejde o život. Aj keď pocit je to rovnako hrozný prvý aj ôsmy raz. Človek, ktorý opakovane prežije záchvat úzkosti, by mal rozhodne navštíviť psychiatra. Ten ho naučí paniku zvládať a naordinuje mu aj vhodné lieky.

Vydesené celebrity: Bizarný strach zo starožitného nábytku, rastlín či svetlých farieb

Typické prejavy panického záchvatu a pomoc

Problémy s dýchaním, potenie, bolesti alebo ťažoba na hrudníku, pocity na omdletie, vnútorné napätie, chvenie sa, mravenčenie v končatinách, tŕpnutie pier, pocit na zvracanie, žalúdočná nervozita, búšenie srdca, pocit dusenia sa, hrča v hrdle, návaly tepla, alebo chladu, strach, že vám ide o život, že strácate sebaovládanie, že sa zbláznite... Pomôcť dokáže napríklad pomalé dýchanie do papierového vrecúška. Človeka s popísanými prejavmi sa snažte upokojiť. Ak sa vám nedarí, zavolajte pre istotu záchranku.

Ženský infarkt útočí potichu. Varovné signály si ani nevšimnete

Typické prejavy infarktu srdca a pomoc

Tlak či pálenie alebo tupá bolesť uprostred hrudníka, môže striedalo slabnúť a silnieť. Tento prejav častejšie popisujú ženy ako muži. Bolesť vyžarujúca do ruky, zväčša ľavej, tiež do do chrbta, šije, čeľuste alebo aj do oblasti žalúdka, dýchavica – skrátený dych, tiež studený pot, žalúdočná nevoľnosť, strata rovnováhy alebo až bezvedomie. Najrozumnejšie, čo môžete urobiť, či už máte tieto príznaky vy, alebo niekto vo vašom okolí, je zavolať hneď záchranku.

Frankovo znamenie: Ušné lalôčky prezradia, či vám hrozí porážka!