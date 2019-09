Je to naozaj rakovina? 4 podozrivých útvarov sa nemusíte báť, pri ďalších zbystrite

Nie všetko, čo v tele narastie tam, kde nemá, je hneď onkologická choroba. Hoci lekári tomu hovoria nádor.

Nádor, či inak tumor, je chorobný novotvar. V tele sa vytvorí, no v zdravom nemá čo robiť. Je to nadbytočné tkanivo, ktoré nekontrolovateľne narástlo buď na inom mieste, v inej veľkosti, alebo v inom čase, ako treba. Na rozdiel od zdravého tkaniva nemá žiadnu funkciu. Hoci je nezvaný hosť, nie vždy je nebezpečný. Okrem tých smrteľných vás niektoré len nepríjemne otravujú, o iných ani netušíte, že sú. Ktorých sa treba báť?

Nezhubný, benígny nádor

Môže narásť do rôznej veľkosti, no nikdy nevrastie do susedného tkaniva, nešíri sa ani do vzdialených. Môže ho však utláčať a tým spôsobiť poruchu jeho funkcie. Malé nezhubné nádory sa niekedy len sledujú, väčšie musia zvyčajne von. Najčastejšie sú to myómy, adenómy, fibrómy, papilómy a ďalšie. Väčšina všetkých nádorov je benígnych.