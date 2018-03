Je vám z antibiotík zle? Liečte sa bez nežiaducich účinkov

Hádžete recept na antibiotiká hneď do koša, lebo si dobre pamätáte, že ste sa z nich naposledy zbierali dlhšie než z choroby? A určite máte dosť bacilov?

„Pri správnom užívaní sú antibiotiká relatívne bezpečné. Aj napriek tomu môžu mať množstvo nežiaducich účinkov. Najčastejšie nevoľnosť, nutkanie na vracanie, bolesti brucha, vyrážky, svrbenie a hnačku. Tá vzniká ako dôsledok narušenia ochrannej bariéry vytváranej mikroflórou hrubého čreva. Vaginálna kvasinková infekcia u žien zas pre narušenie mikroflóry v pošve,“ chápe praktická lekárka MUDr. Diana Ganajová mnohých svojich pacientov.

Dve škatuľky

Dobré baktérie v črevách, ktoré antibiotiká vyrušia, však môžu dostať vzpruhu, čím viacerým nežiaducim účinkom zabránite. „Výskytu prípadných nežiaducich účinkov čiastočne predídete užívaním probiotík. Probiotické kultúry sú živé organizmy s priaznivým vplyvom na zdravie. Predpokladom pre kvalitne fungujúci imunitný systém je práve zdravá a priaznivá črevná mikroflóra,“ opisuje doktorka Ganajová obsah škatuľky, ktorú svojim pacientom predpisuje automaticky k antibiotikám.

„Často sa stáva, že pacienti si napriek odporúčaniu probiotiká nekúpia. Keď dostanú hnačku, antibiotickú liečbu svojvoľne vysadia, čo nie je správne. Výživové doplnky s obsahom probiotických kultúr užívajte hneď po začatí antibiotickej liečby a pokračujte minimálne týždeň po dobratí. A dbajte na dodržanie minimálne dvojhodinového odstupu od užitia liekov, inak probiotiká zničia,“ upozorňuje lekárka.

Bacily pre črevo

„Črevnú flóru do veľkej miery ovplyvníte aj stravou. Jedzte fermentované výrobky s obsahom laktobacilov, bifidobaktérií, teda kyslomliečne produkty, jogurty, bryndzu, kyslú kapustu. Ja osobne odporúčam svojim pacientom, hlavne tým, ktorí bývajú často chorí, alergikom a pacientom s tráviacimi ťažkosťami, aby užívali probiotiká pravidelne a dlhodobo. Ideálne ako kombináciu probiotickej stravy a probiotických výživových doplnkov. Až 90 % imunity je zdravé hrubé črevo,“ pripomína doktorka Ganajová, že zmysel majú probiotiká aj preventívne.

Zodpovedná liečba

Pozor však, mliečne výrobky sa s niektorými antibiotikami neráčia, upozorní vás na to lekár. A nezabudnite na to najdôležitejšie. Hltať pri chorobe pilulky je len polovica boja. „Musíte oddychovať, mať pokoj, nerobte žiadne namáhavé fyzické aktivity ani šport, dostatočne a správne pite. Nezabúdajte na ľahšiu stravu s vitamínmi v podobe čerstvého ovocia a zeleniny,“ dopĺňa lekárka.

Nalačno, pred jedlom...čo to znamená?

Užiť antibiotikum nalačno znamená minimálne dve hodiny po jedle. Ak ho máte užiť pred jedlom, nemusíte bezprostredne po ňom jesť, ale do pol hodiny by ste mali do niečoho zahryznúť.