Jód je pán minerál, bez neho zdraví nebudete. Máte ho akurát?

dnes

Jód zabezpečuje správnu činnosť štítnej žľazy, tým aj cirkuláciu krvi. Iba vďaka nej fungujú bunky, orgány a žľazy na 100%. Potrebuje ho aj psychika, no pozor si dajte aj na to, aby ste to neprehnali!

Ženám spôsobí deficit jódu poruchy cyklu, problémy s tehotenstvom až neplodnosť.Autor: Shutterstock.com

Tip na ďalší článok Ste unavení a priberáte? 7 príznakov vinnej štítnej žľazy ...viac

„Najviac náchylné na nedostatku jódu sú tehotné a dojčiace ženy, vegetariáni, osoby s alergiou alebo intoleranciou na mlieko či ryby, ľudia, ktorí sa prehnane vyhýbajú soli a jedlám s jej obsahom,“ uviedla doktorka Jana Hamade, vedúca odboru hygieny detí a mládeže Úradu verejného zdravotníctva SR. „Aj dlhodobá zvýšená hladina jódu v tele má za následok dysfunkciu štítnej žľazy. Náchylné sú najmä staršie osoby," upozorňuje doktorka Hamade. Vážne zdravotné dôsledky nedostatku jódu: struma (chorobné zväčšenie štítnej žľazy),

hypotyreóza (znížená funkcia štítnej žľazy),

oslabená imunita,

anémia,

bronchitída,

nepokoj až depresia,

podlomené duševné zdravie. Ste unavená, uzimená a priberáte? Lekárka varuje, neliečená štítna žľaza môže skončiť kómou! Akútny nedostatok tohto stopového prvku môže podnietiť aj vznik niektorých rakovinových ochorení a rast nádorov. U detí: spomalenie vývoja, poruchy učenia, únavu, poruchy sústredenia, spomalené reflexy, zníženie IQ.

U žien: poruchy menštruačného cyklu, problémy s tehotenstvom až neplodnosť.

U mužov: poruchy plodnosti, priberanie. Tehotné ženy a nedostatok jódu Hormóny štítnej žľazy ovplyvňujú vývoj pohybového aparátu a mozgu ešte v raných fázach vývinu, preto je príjem jódu pre tehotné ženy a ich budúce deti veľmi dôležitý. Nedostatok počas tehotenstva môže negatívne ovplyvniť plod. Počas dojčenia by mali ženy jód prijímať v ešte vyšších dávkach. Viac: Bábätká a vitamíny: Tieto potrebujú už počas tehotenstva Denné odporúčané dávky jódu si pozrite ► TU! Doplňte zásoby Hlavnými prirodzenými zdrojmi jódu sú: morské ryby (treska, morská šťuka, makrela, ale aj tuniak či sardinky).

riasy,

fenikel,

topinambury,

kravské mlieko,

vajcia,

hrozienka. Monitoring jódu na Slovensku Na Slovensku sa vykonáva pravidelný, dlhodobý monitoring a kontrola obsahu jódu v kuchynskej soli. Okrem takýchto kontrol sa realizuje aj biomonitoring obsahu jódu v ľudskom organizme (tzv. jodúria). Posledné prieskumy jodúrie (obsahu jódu v moči) sa realizovali koncom roka 2017 v okresoch bývalého západoslovenského regiónu. U detí vo veku 3 -12 rokov bol preukázaný nadbytok jódu. Je dôležité dodržiavať odporúčanú dennú dávku jódu, keďže jeho nadbytok môže byť pre telo taktiež škodlivý. Zdravá rada: Výživové doplnky, minerálne a multivitamínové prípravky konzumujte s mierou. Štítna žľaza V tomto článku sa zaoberáme Štítna žľaza ...viac

Autor: TS, bd

Fotogaléria

Video

Ďalšie články z tejto sekcie