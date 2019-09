Karel Gott bojuje s akútnou leukémiou. Ako sa toto ochorenie prejavuje a lieči? 

Nechutenstvo, bledosť, úbytok hmotnosti. Príznaky, ktoré nie sú veľmi špecifické. Práve také zvyknú ohlasovať leukémiu.

Leukémia, čiže rakovina krvi, môže byť akútna alebo chronická a má štyri podtypy - akútna lymfoblastová, akútna myeloblastová, chronická lymfocytová a chronická myelocytová. Chronickým leukémiam sa telo postupne snaží prispôsobiť, preto majú lepší priebeh aj lepšiu prognózu. U akútnych foriem je životne nutné rýchle stanovenie diagnózy.

Akútne leukémie

Výskyt akútnej myeloblastovej leukémie (AML) výrazne stúpa s vekom. „Priemerný vek pacienta s AML je päťdesiatpäť-šesťdesiat rokov,“ uvádza hematológ MUDr. Juraj Chudej, PhD. z Kliniky hemoatológie a transfuziológie Univerzitnej nemocnice v Martine. Akútna lymfoblastová leukémia (ALL) naopak výrazne prevažuje u detí a jej najvyšší výskyt je kolo štvrtého a piateho roku. Presné príčiny vzniku choroby nepoznáme. Rizikovými faktormi sú niektoré diagnózy, napríklad Downov syndróm, ale tiež vystavovanie sa chemickým látkam, najmä benzénu, ktorý je bežnou súčasťou náterových hmôt, tiež fajčenie, rádioaktívne žiarenie, predošlé podstúpenie chemoterapie a genetická predispozícia. „Zaujímavým faktom je, že za rizikový faktor rozvoja akútnej leukémie je považovaná už aj obezita,“ dodáva lekár.

Chýbajú krvinky

Príznaky sú často nejasné, takže choroba môže byť dlhšie prehliadaná. A práve to je nebezpečné. „Akútne leukémie patria medzi život ohrozujúce stavy, ktoré vyžadujú včasnú diagnostiku a liečbu,“ zdôrazňuje lekár. Choroba má totiž rýchly priebeh a bez liečby človek do niekoľkých týždňov zomrie. Pri akútnej leukémii produkuje kostná dreň namiesto bielych a červených krviniek a krvných doštičiek veľké množstvo blastov, nezrelých či nedostatočne vyvinutých buniek. Podľa toho, či malígna transformácia postihuje bunky myeloidného, alebo lymfoidného radu, sa rozlišuje AML a ALL.

Cieľ je obnoviť zdravú krvotvorbu

Diagnóza sa určuje z rozboru krvi a potvrdzuje sa vyšetrením odobratej vzorky kostnej drene. Na liečbu sú stanovené presné postupy, protokoly, ktoré sú takmer rovnaké vo všetkých krajinách. Pri liečbe sa používa najmä chemoterapia. Cieľom je zničiť čo najviac leukemických buniek a obnoviť normálnu krvotvorbu. „Podľa prognostických znakov, fyzického stavu, komorbidít nasleduje hľadanie darcu kostnej drene a jej transplantácia,“ vysvetľuje lekár. Za najlepšieho darcu drene sa považuje blízky príbuzný. Ak sa nenájde zhoda, vyhľadávajú sa darci aj v medzinárodných registroch. Niekedy sa používa aj autológna transplantácia kostnej drene, kedy sa použije dreň samotného pacienta. Prognóza je veľmi individuálna, závisí od podtypu leukémie, veku pacienta či jeho ďalších ochorení. Najdôležitejšia je skoré odhalenie diagnózy. Čím skôr sa pacient dostane ku špecialistovi, tým lepšie má vyhliadky. „V onkohematológii pribúda počet dlhodobo žijúcich vyliečených pacientov,“ povzbudivo konštatuje v súvislosti s AL doktor Chudej.

Hlavné príznaky akútnej leukémie:

slabosť, únava

chudnutie

bledá pokožka a sliznice

zvýšená teplota

bolesti kostí a kĺbov

zvýšená tvorba modrín

krvácanie z nosa, ďasien

afty v ústach

anemický syndróm - búšenie srdca, dýchavičnosť, závraty

infekcie, ktoré nereagujú na antibiotickú liečbu

Verím, že sa uzdravím

