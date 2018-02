Kašlete ráno? Nepodceňte príznaky, táto choroba je horšia ako rakovina

Pľúca nemáte navždy. Prečo ich potom po cigaretách predávate?

Zrušili reklamy, pekné škatuľky, na každej preventívke vám lekár zakáže z nej vytiahnuť ďalšiu. Nefunguje ani pohrozenie rakovinou. Pomôže, keď budete vedieť, že pľúca si môžete prefajčiť k ešte horšej chorobe? „Na rozdiel od viacerých nádorových ochorení, ktoré dnes včasnou diagnostikou a účinnou liečbou vieme kontrolovať a kde v mnohých prípadoch výskyt klesá, je stále väčšou hrozbou chronická obštrukčná choroba pľúc - CHOCHP,“ upozorňuje pneumológ MUDr. Pavol Pobeha, PhD. „Dochádza k vzniku zápalu v dýchacích cestách a s ním spojenej prestavbe a rozpadu dýchacích ciest. Postupne sa zužujú, vzniká obštrukcia. Aj keď je ochorenie všeobecne málo známe, vo svete ním trpí asi päťsto miliónov ľudí a tri milióny ročne naň zomierajú,“ konštatuje lekár, že vlastné pľúca takto dusia aj Slovákov. Hoci, pokiaľ choroba nemá v názve nádor či rakovinu, akoby to s nimi nehlo!

Vyčerpáva vás kašeľ? Zbytočne sa trápite dlhšie, ako treba

Ráno kašlete?

Kým choroba nezačne poriadne škrtiť. No pľúca môžete mať pokazené dávno predtým, ako sa začnete sťažovať na bolesť či pokašliavať. „Na tomto ochorení je podobne ako pri rakovine pľúc najzákernejšie, že vo včasných štádiách sa nijako špeciálne neprejavuje. Mnohí fajčiari majú chronickú bronchitídu a teda takzvaný ranný fajčiarsky kašeľ, ale považujú ho za normálnu súčasť zlozvyku. Ono to ale normálne nie je,“ upozorňuje doktor Pobeha, že takto za vás môže kašľať choroba. Až neskôr sa objaví typická dýchavica, najprv na schodoch, potom pri chôdzi a napokon pri banálnom obliekaní. Ak vás tlačí hrudník a dýchanie píska, vážne pozor! „Dýchavica sa môže rozvíjať aj bez kašľa. Spolu s nízkou znášanlivosťou telesnej námahy je najčastejším dôvodom, prečo človek vyhľadá lekára. No tieto ťažkosti môžu byť následky zmien, ktoré trvajú dvadsať aj viac rokov,“ pripomína pneumologička profesorka Eva Rozborilová.

Z ktorej ruky?

Ak ste začali fajčiť v pätnástich, pomaly a ticho chradnúť môžete už v dvadsaťpäťke. „Na vznik ochorenia postačuje už desať rokov aktívneho fajčenia. Keďže pľúca sú najcitlivejšie v období rastu a vývinu, podstatnú rolu zohráva aj pasívne a takzvané fajčenie ‚z tretej ruky’. Rodič malého dieťaťa si ide síce zapáliť na balkón, ale potom ešte niekoľko hodín dýcha splodiny tabaku na svoje dieťa. Zvyšuje tým šancu na ochorenie pľúc u neho vo vyššom veku,“ krúti hlavou doktor Pobeha. Ak sami pravidelne vyťahujete nikotín zo škatuľky od svojich tínedžerských čias, je takmer isté, že vaše pľúca úplne zdravé nebudú. „Pred pätnástimi-dvadsiatimi rokmi sa ochorenie týkalo šesťdesiatnikov, dnes nie sú zriedkaví pacienti pred štyridsiatkou,“ dôvodí doktor Pobeha stále viac chorých, hlavne fajčiarok, ktoré sú na CHOCHP citlivejšie.

Vážna choroba pľúc sa prejaví pri námahe. Lieku stále niet

Ukážte dýchanie

Ak vás tuhý zlozvyk rozkašle každý nový deň, pľujete hlieny a píska vám hruď, najneskôr vtedy by vás mal vidieť lekár. Najťažšie je prísť, samotná diagnóza CHCHP už nie. „Ochorenie sa diagnostikuje pomerne ľahko, ale problém je, že ľudia nevedia, že by mali ísť na vyšetrenie,“ presviedča doktor Pobeha, že na preventívnu spirometriu u pneumológa by sa mal unúvať každý s minimálne desaťročnou nikotínovou minulosťou, aj tou pasívnou a tiež ak pracuje s chemikáliami alebo v prachu. „Budete dýchať do prístroja cez náustok. Tak zistíme, či sú dýchacie cesty pri zúžené a teda je tam obštrukcia, prekážka,“ vysvetľuje pneumológ Pobeha, čo okrem podrobnej anamnézy a ďalších špeciálnych testov chorobu odhalí.

Tabletka nestačí

Ak ju máte, pripravte sa, že s doterajším životným štýlom a zlozvykom skoncujete. „V prvom rade definitívne zanechať fajčenie, správne sa stravovať, dychová rehabilitácia a nácvik správneho dýchania, dostatočný pohyb. Na toto pacienti často zabúdajú, čakajú len na nejakú ‚tabletku na dýchanie’,” poukazuje pneumológ Pobeha, hoci samozrejme liečiť sa musíte. „Cieľom je zabrániť napredovaniu ochorenia, zmierniť príznaky, zvýšiť telesnú zdatnosť, obmedziť a liečiť komplikácie, zabrániť zhoršeniu stavu a smrti. Základ sú bronchodilatanciá na zmiernenie symptómov a zlepšenie tolerancie fyzickej záťaže,“ opisuje pľúcna lekárka Rozborilová spreje či vdychovateľné prášky na roztiahnutie dýchacích ciest, ku ktorým zvažuje aj teofilínové preparáty a inhalačné kortikosteroidy.

Unaví vás obyčajná prechádzka? Nezahrávajte sa, ani astma to byť nemusí!

Umierate?

Byť k pľúcam poctiví sa oplatí aj pre dlh ďalším orgánom, ktoré s nimi súvisia. „Pri CHOCHP ľudia trpia mnohými súbežnými ochoreniami - respiračným zlyhávaním, srdcovocievnymi chorobami, cukrovkou, osteoporózou, spánkovými poruchami dýchania alebo depresiou. Často zomierajú nielen na následky samotného pľúcneho ochorenia, ale aj na srdce, cukrovku či rakovinu pľúc,“ upozorňuje penumológ, hoci čierne scenáre písať nechce. „CHOCHP nerád označujem za smrteľnú chorobu, pretože sa s ňou dá žiť aj viac ako dvadsať rokov a ťažkostí sa môžu zhoršovať len pozvoľna. Je ale chronická, nevyliečiteľná, nedá sa zvrátiť ani liekmi, ani zanechaním fajčenia. Ak to však spravíte skoro, preukázateľne to zlepší zdravotný stav, ťažkosti, kvalitu života a pľúcne funkcie,“ hovorí doktor Pobeha, že aj chorí môžete prežiť zdravšie a dlhšie ako tí neliečení a neporiadni.

Horšia ako rakovina

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je CHOCHP štvrtou najčastejšou príčinou úmrtia na svete. „Na Slovensku na ňu odhadom umrie desať tisíc ľudí ročne, pričom na rakovinu okolo tritisíc. Presnosť dát však ovplyvňuje podhodnotenie a poddiagnostikovanie ochorenia. Hoci je CHOCHP často hlavnou príčinou smrti, je pravdepodobné, že sa uvádza ako vedľajšia alebo na úmrtnom liste úplne chýba,“ zdôrazňuje doktorka Rozborilová.

