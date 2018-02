Každý desiaty z nás má choré obličky. Nie ste to aj vy?

Obličky musia pracovať v jednom kuse. Dlho nemusíte ani len tušiť, že už melú z posledného. Pitný režim zďaleka nie je to jediné, čo potrebujú.

Každý desiaty obyvateľ našej planéty má nejaký stupeň chronického ochorenia obličiek, teda má narušenú ich správnu funkciu. Väčšina však o tom ani netuší.

Choré obličky nebolia, pracujú tie vaše správne? Preverte ich ONLINE testom

Všetko so všetkým súvisí, aj obličky so zvyškom tela

Silná vzájomná spojitosť je najmä medzi obličkami a srdcovocievnymi problémami. „Bolo také motto – keď chceš mať zdravé srdce, daj si do poriadku obličky. No žiaden orgán v tele neexistuje bez súvislostí s ostatnými. Mal by to byť jeden orchester, ktorý musí ladiť,“ vysvetľuje s istou poetikou prepojenosť dejov v našom tele docent Martin Demeš, hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre nefrológiu a primár I. internej kliniky SZU a UNB na Kramároch.

Zachráňte si obličky! Jedálniček na 3 dni s RECEPTOM na chlebík

Čističky krvi

Bez funkčných obličiek by nám krv zahltili odpadové látky, začali by sme opúchať pre nedostatočné odvodňovanie, bolela by nás hlava i kosti a skončili by sme v kóme... „Obličky majú tri funkcie – vylučovaciu, regulačnú a hormonálnu. Filtrujú a odstraňujú z tela nepotrebné látky, ktoré vznikajú pri látkovej premene, napríklad kreatinín, kyselinu močovú, močovinu, aj látky, ktoré sa v organizme prirodzene nevyskytujú, najmä liečivá,“ hovorí profesorka Viera Spustová, prezidentka Slovenskej nefrologickej spoločnosti. „Regulujú množstvo vody a minerálov v tele, napríklad sodíka, draslíka, chloridov, vápnika, magnézia či fosfátov. V obličkách sa tvoria hormóny renín a angiotenzín, ktoré sa podieľajú na regulácii krvného tlaku, ďalej hormón erytropoetín, ktorý riadi tvorbu červených krviniek, aj aktívna forma vitamínu D, čiže hormón kalcitriol, ktorý pomáha udržiavať hladinu vápnika v krvi a metabolizmus kostí,“ dodáva odborníčka.

Nerozumný spôsob života zničí obličky. A vám? Otestujte sa!

Ignorujeme ich až je neskoro

Okrem vysokého tlaku a srdcovo-cievnych ochorení ničia obličky aj ďalšie ochorenia. „Najčastejšími príčinami chronického ochorenia obličiek sú dlhoročná cukrovka, zápalové ochorenia obličiek, chronické zápaly močových ciest, vrodené ochorenia obličiek, nadmerné užívanie liekov proti bolesti a ďalšie,“ vymenúva profesorka Spustová. Dlho nemusíte ani len tušiť, že vaše obličky sa pomaličky porúčajú.

Stále solíte? Na 10 dní s tým prestaňte a stane sa niečo úžasné

„Zákernosťou väčšiny obličkových chorôb je to, že nebolia. Bez prehliadky u lekára nemusíte prísť na to, že máte zdravotný problém. S chorými obličkami dokážete fungovať aj celé roky,“ dopĺňa docent Demeš. Obličky sú veľmi usilovné a pri znížení ich funkcií o tridsať až štyridsať percent ešte dokážeme viesť normálny život. Pri poklese obličkových funkcií na polovicu sa koncentrácia toxických látok v organizme už zvyšuje. A hoci telo väčšinou vysiela signály, že nie je úplne vo forme, mnohí z nás to ignorujú. No keď obličky už pracujú na menej než štvrtinu, ide o naozaj vážny zdravotný problém. „Sú prípady, a nie je ich málo, keď ľudia prvýkrát prídu na to, že majú choré obličky, až keď im zlyhajú a musia ísť rovno na dialýzu,“ varuje nefrológ pred nevšímavosťou, ktorou môžeme ohroziť vlastný život.

Vláčite vodu vo fľašiach? Načo! Dôležité minerály vám tečú doma

Preventívku nevynechávajte!

Takto ďaleko by to však vôbec nemuselo zájsť, keby sme chodili na preventívne zdravotné prehliadky. „Tam sa dajú zachytiť už prvé štádiá ochorení obličiek. Takmer každé sprevádza nejaký pozitívny nález v moči, buď sú to bielkoviny, alebo zápalové markery. Okrem toho vám spravia základné vyšetrenie krvi aj ultrazvukové vyšetrenie obličiek. Týmito tromi vyšetreniami by sa malo podozrenie na chorobu obličiek ukázať,“ odporúča docent Demeš nezanedbávať svoje zdravie.

Minútový test: Chorý orgán prezradí trik s jazykom a lyžičkou

Skorým zachytením a nasledujúcou zmenou životného štýlu pod lekárskou kontrolou je možné ochorenie výrazne spomaliť. V dôsledku chronického ochorenia obličiek máme vyššie riziko zlomenín, oslabenú imunitu, bolesti kĺbov pre dnu, zvýšenú hladinu triglyceridov a LDL cholesterolu v krvi, poruchy srdcového rytmu, ktoré môžu viesť až k zastaveniu srdca, málokrvnosť a množstvo ďalších zdravotných problémov.

Obličky si tehotenstvo odmakajú. Šancu na dieťa máte aj na dialýze

3 testy

Na zistenie ochorenia obličiek sa odporúčajú tri základné testy: zmeranie krvného tlaku, zistenie prítomnosti bielkovín alebo krvi v moči a zmeranie kreatinínu v krvnom sére.

FOTO: Vyrážky na tvári? Presné miesto napovie, ktorý orgán treba odľahčiť